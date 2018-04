Nebezpečné známosti. Proč ženy přitahují parchanti? Může za to ovulace

Zatímco tvrdý typ muže obývá naši planetu od počátku dějin, je stoupající počet jemných a citlivých pánů, takzvaných "softies", nejspíš produktem feminizace našeho světa. Silné ženství otřásá konzervativním mužstvím a konečný efekt je ten, že s tím mají problémy obě pohlaví. Ženy tak dlouho volaly po jemném, chápavém a empatickém muži, až se ho dočkaly. A to dokonce v takové míře, o jakou ani nestály.

"Kam se poděli všichni správní chlapi? Existují ještě vůbec jako druh?," voláme zděšeně a výsledek je ten, že při konfrontaci s prvním exemplářem tohoto typu se nám podlomí kolena. Suverénní, maskulinní samec se na nás jen podívá a my mu padáme k nohám jako snadná kořist.

Proč nám imponují "zlí hoši"?

"Zlý chlapec" ženám imponuje svým image excentrika a nebojácného, neohroženého bojovníka. Věříme, že nás ochrání, bude-li třeba. Navíc nabízí vzrušující, dobrodružný život, takže s ním nikdy nebude nuda.

Může za to ovulace Podle studie doktorky Kristiny Durante z University of Texas,kterou zveřejnil magazín Living, jsou ženy při vytváření názoru na muže řízeny svými hormony. "Pod vlivem ovulace klamou samy sebe a snadno si vsugerují představu, že sexy 'zlí hoši' bodou oddanými partnery a těmi nejlepšími otci," tvrdí. Přes pomyslné růžové brýle z hormonů tak zmíněné dámy snadno zamění pana Špatného, kterému by se měly vyhnout obloukem, za pana Božského.

Mnoho žen také jeho povahu bere jako výzvu. Pod tvrdou slupkou se určitě skrývá měkké jádro, říkají si a touží jej prozkoumat nebo dokonce zkrotit. Být první ženou v jeho historii, která to zvládla. Udělat ze zlého tygra předoucí domácí kočku. Ano, je to naivní představa, ale mnoho žen jí přesto podléhá.

A pak jsou tu ještě zraněné mstitelky. Ty chtějí zvítězit nad divokým samcem, omotat si jej kolem prstu a pak ho odkopnout. Motivací podlehnout může být únik z nudného, konvenční morálkou sešněrovaného, takzvaně řádného života. Zapletením se s dominantním padouchem chce taková žena dát na frak usedlým rodičům, sousedům, známým nebo současnému partnerovi.

Ale nesuďme ženy za jejich naivitu příliš přísně. Fenomén tvrdého chlapáka si nevymyslely ony. Je totiž velmi úspěšným mediálním produktem, který v podobě nejrůznějších Jamesů Bondů, Krokodýlů Dundee nebo Indiana Jonesů dnes a denně ovlivňuje vkus mnoha milionů žen i mužů. Lze se mu snad ubránit?

Řekneš mi to večer, teď jdu na fotbal

Čekat od tohoto macho-typu, že nám bude naslouchat, držet nás celý večer za ruku a ševelit sladká slůvka, je velký omyl. Není to jeho styl a už vůbec ne hobby. Mívá rád pivo, auta, fotbal a … a ženy.

Na nic se neptá, nepochybuje o sobě, dělá to, na co má právě chuť. A ta je pěkně přelétavá. Může mít podobu romantického hrdiny, ale i arogantního podnikatele, sportovce, politika či dokonce kriminálníka.

Miluju a trpím

"Kdyby mi někdo před pár lety řekl, že se zamiluju do tak vulgárního chlapa, považovala bych ho za blázna. Ale stalo se," přiznává Kristýna (36). "Seznámili jsme se před třemi lety a moje závislost na něm začala sexem. Silně mě přitahoval a jako první muž v mém životě mě dokonale uspokojil."

Vášeň trvá dodnes, ale je draze vykoupena. "Sprostě mi nadává a když nemá náladu, chová se hrubě, zachází se mnou jako s hadrem. Několikrát mi dal i facku. Potom je zas milý, omlouvá se, udobřujeme se v posteli. Sama sebou za to opovrhuju, ale nedovedu od něj odejít, vzdát se toho. Miluji ho a trpím," svěřuje se Kristýna.

Tři měsíce stačily

Zkušenost se "zlým hochem" udělala i čtyřiačtyřicetiletá Zuzana, která měla do té doby samé hodné a slušné partnery. "Vím, co to je, být přitahována parchantem. Jednomu takovému jsem kdysi padla do léčky. Ale tři měsíce mi stačily," říká.

"Neměla bych na to nervy ani trpělivost, navíc nesnáším pocit nejistoty. Když jsem mu řekla, že s ním končím, byl z toho paf. Prý mu ještě žádná holka kopačky nedala," dodává. "Štěstí bylo, že jsem se do něj dokázala nezamilovat."

Je v něm cosi ďábelského

Pokušení málem podlehla také třiatřicetiletá Miriam. "Mám solidního manžela, který je báječným otcem našeho syna. Dává mi lásku i oporu, nemůžu si na nic stěžovat," říká. Pak ovšem na jedné party poznala Václava.

"Celý večer jsme se spolu bavili a já cítila, jak to mezi námi jiskří. Měl v sobě něco ďábelského. Od známých jsem se pak dozvěděla, že má moc špatnou pověst. Místo aby mě to odradilo, začala jsem ho obdivovat ještě víc," přiznává.

"A taky litovat, že jsem odmítla jeho návrh. Představuji si, jaké by to s ním bylo a vyčítám si, že jsem do toho nešla. Pak si to racionálně zdůvodním a jsem ráda. Bije se to ve mně, bere mi to klid."

Tři příběhy, tři odlišné zkušenosti. Co s tím? Zkusit to, nebo kouzlu zhýralého neřáda odolat? Otázka, kterou si musí zodpovědět každá žena sama za sebe. Ale když už do toho jít, pak chytře a vyvarovat se jak zvlášť nebezpečných exemplářů, tak citového vzplanutí. Jedině tak to může být cenná zkušenost, jež vás posune dál.