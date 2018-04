NÁZOR MUŽE: Licitace o zimní dovolené bývají prověrkou vztahu

Nejde o to, že by snad muž spatřoval v horkém lednovém slunci něco špatného. Navíc ví, že svítí i blíž (a tedy levněji) než u Zeleného mysu. Je to ale příležitost zamyslet se nad "dovolenkovými profily" partnerů.

Jestliže je vztah teprve v začátcích a žena či slečna onen katalog přinese s sebou k večeři při svíčkách, je to vážné. Jestliže totiž muž tráví zimu nejraději řezáním ledu a sněhu hranami bruslí či lyží, tohle bude oříšek.

Může se stát, že dlouholetá partnerka s ním takové dvě tři zimy tajně protrpí. O to větší vehemenci zapojí, když se začne dožadovat nejméně stejného počtu lednových či dokonce silvestrovských zájezdů za teplem.

Chybí vám léto? Utečte za teplem k moři nebo do saunového ráje

V jejím případě to nejspíš bude znamenat bazén, pláž, lehátko a maximálně jeden půldenní výlet za celý pobyt. A sice nákupní výlet na místní trh za dárky pro sebe a přítelkyně. Když muž uzná, že reciprocita je na místě, nebo je toto i jeho gusto, nastává úžasná shoda. Ovšem shoda nepravděpodobná.

Ne každý pár či rodina si mohou dovolit dvě zimní dovolené, finančně i kvůli pracovnímu vytížení. Střídat to obrok nakonec nebude vyhovovat nikomu, protože zrovna v tom plonkovém roce chytne mužův kamarád extra slevu do Kitzbühelu, nebo ženina kolegyně nabídne za hubičku náhle uvolněný apartmán na Floridě.

Muže také často přitahují zimní výpravy za sluncem, ale v trochu jiné formě. Ať už je to kubánské komunistické dejá vu, peruánské putování od moře do horských výšin, nebo thajské golfové leháro.

Je navýsost citlivé zvážit, zda je na takovou dovolenou stavěná i žena. Na Kubě totiž kokrhají kohouti setsakra časně, v Peru se po ulicích potulují ozbrojené skupinky a v Thajsku je víc prostitutek než odpališť. Stupňující se kafrání proti volbě destinace může drahý výlet za třicetistupňovým teplem učinit značně mrazivým.

Dohoda, že muž a žena vyrazí v únoru opalovat se, ale každý jinam, je možná, ale ošemetná. Variant je bezpočet a sladit dovolenkové profily partnerů je pro vztah stejně důležité jako vyhovět si navzájem v posteli.