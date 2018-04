Nažhavte si partnera. Erotická masáž krok za krokem

Na rozdíl od klasické masáže tady jde hlavně o navození vzrušení.

Ještě než dojde na samotnou masáž, je důležité zajistit, abyste na ni měli dostatek času, klid, pohodlí. "Pusťte tichou relaxační hudbu, zapalte svíčky a oblečte si něco sexy anebo vůbec nic," radí Lenka.

Vhodné masážní techniky Erotická masáž vychází z osnov klasické masáže. Zahrnuje: - hlazení,

- roztírání (bříška prstů krouživým pohybem uvolňují napětí svalů),

- hnětení (lehce pokrčené prsty pravidelně a plynule hnětou svaly),

- chvění (střídají se ruce sevřené v pěst),

- tření (plochou dlaní přejedete po kůži a opřete se o ruce vahou svého těla),

- tepání (tak trochu připomíná bubnování, jde o drobné údery prstů).

Svlékněte partnera i sebe

Váš partner by měl být při masáži nahý a ležet nejprve na břiše. "Naneste do dlaní trochu oleje a zapracujte ho do pokožky. Několikrát ruce promněte, abyste je měla zahřáté. Masáž studenýma rukama by se partnerovi určitě nelíbila," upozorňuje Lenka. Můžete také partnerovi navrhnout, aby měl po celou dobu masáže zavřené oči. Bez vizuálního kontaktu budete vnímat jeden druhého úplně jinak.

Začínáme vždy masáží zad. Nejvíc je namáháme a jsou zároveň největší reflexivní zónou, která je protkána míšními nervy. Jednou rukou přejíždíme kolem bederní páteře a druhou suneme po páteři až ke krku. Olej pomalu roztíráme po celé ploše zad, od beder přes ramena až k šíji, která je velmi citlivá.

"Masírujte shora dolů přes svaly podél páteře a rukama jemně a bez tlaku klouzejte směrem nahoru tak, aby na zádech partnera ruce opisovaly velké kruhy," popisuje Lenka.

Jemnými tahy přejíždíme přes ramena až po paže. Klidně můžeme v oblasti šíje zajet až do vlasů. Všechny pohyby děláme velmi pomalu a jemně, dva až pětkrát oběma rukama současně.

Poté se můžeme věnovat také obličeji. Položte partnerovi dlaně na oči a pomalu jimi sjíždíme dolů po tváři. Od středu obočí pokračujeme až ke spánkům. Pak nasměrujeme prsty nad a pod bradu a směřujeme tahy až k ušním lalůčkům.

Masáž chodidel je obzvlášť vzrušivá

Teď už je partner naladěný a uvolněný, takže můžeme doteky rozšířit na celé tělo. Přeskočíme od šíje až k chodidlům, která velmi často zanedbáváme. Přitom patří k nejzajímavějším erotogenním zónám.

Nejlepší vůně pro smyslné masáže * jasmín

* růže

* neroli

* pačuli

* santalové dřevo

* ylang-ylang

Vezmeme chodidlo do jedné ruky a volnou dlaní přejíždíme přes chodidla směrem od paty k prstům. Chodidlo pak masírujeme tak, že kroužíme palcem v několika drahách od paty až po prsty. "Soustřeďte se i na jednotlivé prsty na nohou. Nejprve je po jednom jemně natahujte a pak promasírujte několikrát každý prst zvlášť. Věnujte se i meziprstním prostorům, může to působit velice eroticky," říká Lenka.

Pokračujeme na dolních končetinách, tahem nahoru. Nejdřív se věnujeme každé noze zvlášť, později masírujeme obě souběžně. Věnujeme se i oblasti hýždí, kde nejvýznamnější erotogenní zóna leží v okolí kříže (od dolíčků na zadečku směrem ke kyčlím a do středu).

"Dělejte spirálky či větší kroužky, vždy od středu do stran. Konečky prstů lehce bubnujte, použijte také nehty a krouživými pohyby masírujte a jemně škrábejte danou oblast," radí Lenka.

Masáž hrudníku a břicha

Konečně se může partner obrátit na záda. Začneme na hrudníku. Tady masáž provádíme hlavně bříšky prstů.

Sedneme si nad hlavu partnera a naneseme olej jemnými pohyby od ramen směrem k břichu. Sledujeme kontury partnerova těla a rukama opisujeme kruhy kolem prsů a bradavek. Tohle několikrát zopakujeme.

Hlazení břicha a oblasti pohlavních orgánů provádíme dlaní a prsty (palci) něžně, jen "motýlím dotykem" - dotýkáme se skutečně jemně a zlehka.

"Nechte teplý olej chvíli působit na partnerově břiše - pocit tepla, který se mu rozlije z pupíku do celého břicha, je blahodárný," prozrazuje Lenka a dodává: "Olej pak roztírejte rukou ve stále větších kruzích na břicho a pánev. Dejte si záležet, aby pohyby byly pomalé s velmi malým tlakem."

Poté můžeme přejít k odvážnějšímu dráždění a masírování. "Skloňte se nad partnerem tak, aby se jej dotýkaly jenom vaše bradavky. Udělejte několik mírných pohybů nahoru a dolů. Můžete se přitisknout na jeho tělo. Aby masáž byla více vzrušující, klekněte si na kolena nad vašeho partnera a při masáži se ho občas dotýkejte svým tělem," doporučuje Lenka.

Postupně se přesunujte hlazením ke genitáliím, nejdříve se jen dotýkejte míst kolem. Erotická masáž by oba měla vzrušovat.

Pomyslný mužský bod G je umístěn v prostatě, tedy ve vnitřním orgánu, který se nachází těsně pod močovým měchýřem. "Pokud chcete partnerovi dopřát maximální rozkoš, masírujte perineum, malou neochlupenou oblast kůže, která leží u kořene varlat," radí Lenka. Nebojte se v oblasti prostaty i přitlačit. Pořád ale musíme pozorovat reakce partnera.

Všechno je založené na velmi intimních chvílích. Dáváme si záležet na letmých dotycích spojených s příjemnou stimulací. Můžeme také experimentovat a při masáži využít třeba vibrátory, hedvábné šátky, masážní kartáčky. Masáž zpestří i jídlo - šlehačka, ovoce, sladké polevy. Fantazii se meze nekladou.

Není nad to, pokud si partnera namasírujete sama v klidu domova. Pokud se na to ale necítíte nebo se stydíte, můžete mu třeba jako dárek podobnou masáž u profesionálky zaplatit. Ceny se pohybují kolem tisíce korun.

Erotizující olejové směsi