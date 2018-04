Plno ve školce, zase těhotná a další možné scénáře konce rodičovské

Na to, co nastane, až vám skončí rodičovská, byste rozhodně měla myslet dřív než pár týdnů před jejím koncem. Jedním ze zlatých pravidel pro klidný návrat je komunikace: buďte se zaměstnavatelem v kontaktu v průběhu celé rodičovské dovolené a průběžně s ním mluvte i o plánech a detailech svého opětovného nástupu do práce.

V období, kdy se blíží konec rodičovské, je pak vzájemná komunikace vysloveně nezbytná a měla by usnadnit život jak vám, tak vašemu zaměstnavateli. Může se však stát, že se do původní práce z nějakého důvodu nevrátíte. Pak se vás pravděpodobně bude týkat některý z následujících scénářů:

Návrat do práce plánujete, zaměstnavatel na váš čeká, ale vaše dítko patří mezi ta, která jsou na jednom z dlouhých seznamů mateřskou školou odmítnutých dětí. Soukromá školka nepřichází v úvahu, firemní je jen sen a o práci z domova zaměstnavatel slyšet nechce? Co teď?

Zřejmě nejlepší možnost je situaci zaměstnavateli vysvětlit a požádat o neplacené volno. Výhodou je především to, že zůstáváte v pracovním poměru a máte se kam vrátit. Zaměstnavatel se také postará o to, aby za vás povinné zdravotní pojištění odváděl stát.

Konec rodičovské 5 praktických tipů Buďte se zaměstnavatelem v kontaktu už během RD.

Nevzali vám dítě do školky? Zkuste se v práci domluvit na neplaceném volnu.

Zjistěte si, na co máte nárok - zejména v případě, že vám chtějí dát výpověď.

Nezapomeňte si pohlídat povinné zdravotní pojistné - zůstanete-li doma, bude za vás platit stát, je však třeba se u pojišťovny registrovat jako "pečující osoba".

Jste-li znova těhotná a vyžaduje-li to váš zdravotní stav, je možné po nástupu do práce nastoupit na neschopenku z důvodu rizikového těhotenství, počítejte ale s omezením v podobě vycházek.

S neplaceným volnem ale samozřejmě nemusí souhlasit. Pak vám nezbývá, než rozvázání pracovního poměru. Ideálně se vám podaří se zaměstnavatelem dohodnout, že dostanete výpověď z organizačních důvodů a s ní spojené odstupné, počítat ale musíte i s tím, že výpověď podáte sama a žádné odstupné nedostanete.

V tom případě se však nestanete "nezaměstnanou" a nebudete se registrovat na úřadu práce - ostatně práci nehledáte. To vás zřejmě čeká "až" v okamžiku, kdy se vám podaří dítě do předškolní péče umístit.

Pokud tedy zůstanete doma a budete pečovat o své děti, nezapomeňte, že musíte ošetřit povinné platby pojistného. Sociální pojištění se vás jako osoby bez příjmů netýká, zdravotní pojištění však platit musíte. Je tedy třeba se postarat o to, aby za vás v jeho platbě pokračoval stát.

Spojte se se svou zdravotní pojišťovnou a zaregistrujte se jako "osoba celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku".

Můžete si také přivydělávat. Za příjmy ze zaměstnání se pro účely veřejného zdravotního pojištění nepovažuje dohoda o pracovní činnosti s výdělkem pod 2 500 Kč měsíčně, případně dohoda o provedení práce s příjmem nepřevyšujícím 10 000 Kč měsíčně.

Je ovšem třeba pamatovat na některé limity těchto možností přivýdělku - například na dohodu o provedení práce je možné odpracovat u jednoho zaměstnavatele maximálně 300 hodin za jeden kalendářní rok.

Ovšemže platí, že pokud je zaměstnankyně těhotná, čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, nemůže (až na výjimky) dostat výpověď, a to včetně oblíbeného "organizačního" důvodu. Výpověď je ale možná třeba v případě, že se ruší se nebo přemísťuje se zaměstnavatel nebo jeho část.

Máma v práci To je název specializovaného kariérního portálu, který spojuje matky a zaměstnavatele. Aktivním maminkám pomáhá při slaďování rodiny a práce, zaměstnavatelům zase nabízí možnost získat fundované a loajální zaměstnance. Nechybí ani poradny odborníků nebo databáze vzdělávacích programů.

Jinak je zaměstnavatel povinen zařadit ženu vracející se z rodičovské dovolené podle pracovní smlouvy (při návratu z mateřské má dokonce povinnost zařadit ji na původní pracovní místo a pracoviště).

Pokud se zaměstnankyně stane nadbytečnou vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele o změně úkolů či technického vybavení, případně z důvodu snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo jiných organizačních změn, zaměstnavatel může pracovní poměr vypovědět. Pak při skončení pracovního poměru přísluší zaměstnankyni odstupné.

Takováto výpověď ale může nastat až po návratu z rodičovské dovolené. V případě, že organizační změny jako důvod výpovědi neexistují (například by zaměstnavatel rád zaměstnal na stálo člověka, který za vás "zaskakoval"), a výpověď tak byla dána z neexistujících, fiktivních důvodů, lze ji napadnout, byť by zaměstnavatel odstupné poskytl.

Budete-li následně hledat nové pracovní místo a chcete-li po dobu hledání nového místa od státu pobírat podporu v nezaměstnanosti, pak prvním krokem, který musíte učinit, je registrace na úřadu práce v místě trvalého bydliště.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti máte v případě, že jste byla v posledních třech letech alespoň dvanáct měsíců důchodově pojištěna. Tato podmínka je za dobu, kdy osobně pečujete o dítě ve věku do 4 let, považována za splněnou. Je-li vám méně než 50 let, bude vám podpora v nezaměstnanosti vyplácena po dobu pěti měsíců. Úřad práce za vás odvádí i zákonné pojistné.

Pokud se při hledání nového pracovního místa nechcete na úřadu práce registrovat, pak platí totéž, co bylo uvedeno v předchozím scénáři - myslete na povinné pojistné. Nechcete-li si zdravotní pojištění platit jako samoplátce, zaevidujte se u zdravotní pojišťovny jako osoba pečující.

Jestliže jste přišla do jiného stavu před ukončením rodičovské dovolené, a jste stále zaměstnankyní, měla byste svému zaměstnavateli písemně oznámit, že jste znovu těhotná.

Jestliže má porod nastat až po plánovaném nástupu do práce, nic vám nebrání vrátit se (v plánovaném termínu) do zaměstnání a setrvat tam do doby odchodu na mateřskou dovolenou.

Ani v případě, že nastoupíte na pár měsíců třeba na zkrácený úvazek (a tedy za méně peněz), nebudete finančně bita. Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) se bude vypočítávat z platu před nástupem na předchozí mateřskou dovolenou (pokud na následnou nastoupíte před čtvrtými narozeninami předchozího dítěte).

V případě, že je vaše těhotenství rizikové a vy musíte po návratu do práce nastoupit na pracovní neschopnost, pak určitě svého lékaře informujte o všech vašich výdělečných aktivitách. Je pouze na jeho zvážení, zda vás vzhledem k vašemu zdravotnímu stavu uzná neschopnou práce ve vašem hlavním zaměstnání, ale umožní například pokračovat v redaktorské činnosti, kterou děláte z domova na volné noze.

Na paměti také mějte, že se od ledna 2012 změnil zákon o nemocenském pojištění a ošetřující lékař může vycházky povolit pouze v rozsahu, který odpovídá zdravotnímu stavu dočasně práce neschopného pojištěnce a který nenarušuje stanovený léčebný režim, maximálně 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin. Musí vymezit konkrétní časový úsek (nebo úseky) těchto vycházek.

Porušení daného režimu může být důvodem k výpovědi zaměstnavatelem, který také může sám provádět kontroly dodržování režimu nebo zažádat českou správu sociálního zabezpečení o provedení kontroly.

Jestliže v okamžiku odchodu na novou mateřskou stále pobíráte rodičovský příspěvek, pak musíte nahlásit na úřadu práce, že nastupujete opět na mateřskou dovolenou. Vyplácení rodičovského příspěvku vám bude pozastaveno, a až vám bude PPM končit, znovu obnoveno. Musíte si o něj však opět zažádat. Povinné pojistné za vás bude dál automaticky platit stát.

Pro vaši novou rodičovskou dovolenou doporučuji dobře zvolit její délku. Myslete na to, že na rodičovské dovolené můžete zůstat až do tří let věku dítěte. Rozhodně to neznamená, že rodičovská dovolená je automaticky tříletá a ne jinak.

Dobré je vědět, že rodičovská dovolená nemusí být čerpána vcelku a může být "prodlužována". Naopak však zaměstnavatel nemá povinnost vyhovět žádosti rodiče na návrat v dřívějším termínu, než bylo původně plánováno.

Dalším možným scénářem je, že jste během vaší rodičovské začala pracovat pro jiného zaměstnavatele. To, že se nejedná o situaci výjimečnou, dokládají i četné dotazy adresované do poradny na webu mamavpraci.cz.

Přesto se od vás očekává, že se po skončení rodičovské dovolené (u zaměstnavatele u něhož ji čerpáte) na své místo vrátíte. I v tomto případě je pro vás komunikace s původním zaměstnavatelem klíčová.

Pokud se k němu vracet nechcete a nehodláte, pak budete muset rozvázat pracovní poměr, a to buď výpovědí z vaší strany či vzájemnou dohodou.

Jestliže se však plánujete rozloučit s firmou, se kterou jste spolupracovala v průběhu rodičovské, pak je opět dobré s původním zaměstnavatelem dobře prodiskutovat váš nástup a budoucí pracovní místo, které, připomínám, nemusí odpovídat tomu, které jste před rodičovstvím opouštěla. Vyhnete se tak nepříjemným překvapením.