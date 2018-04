Návod, jak zvládnout Štědrý den bez újmy

Konflikty, které ve vaší rodině celý rok jen tak mírně pobublávají a většinou stihnou od víkendu k víkendu vychladnout, se v uzavřených místnostech o svátcích mohou změnit v přetopený parní kotel. Výbuch velké hádky pak na sebe nenechá dlouho čekat.

A přitom je to vlastně zbytečné. Stačí znát pár zákulisních triků a místo krize vypukne rodinná pohoda hodná amerického vánočního filmu.

Zlaté pravidlo Nenervujte se předem. Vaše fantazie vám naservíruje tak absurdní problémy, že na ně nemůže dojít ani v katastrofické komedii. Všechny panické myšlenky okamžitě stopněte a představte si idylicky klidné svátky. Pak je pravděpodobnější, že to dobře dopadne.

1. Alkoholismus je rozhodně špatná věc, ale...

Jsou příbuzní, kteří se po přiměřené dávce portského, vaječného koňaku nebo grogu mění k lepšímu. Odveďte jejich pozornost a během návštěvy jim několikrát dolejte skleničku. Zkuste třeba sherry - u nás ho málokdo zná, je sladké a poměrně nebezpečné. Z kousavých poznámek svobodné tetičky se pak možná stane pobavené chichotání a nakonec přidá k dobrému i pár historek z penzionátu.

2. Nenechte se převálcovat vánočními dekoracemi.

Chraňte své duševní zdraví a při prostírání stolu a zdobení celého bytu se držte pořekladla, že méně je více. Neskládejte z ubrousků labutě, málokdo to ocení. Spíš požádejte pubertálního syna či synovce, aby odtrhli ruce přirostlé ke gameboyi a naskládali ubrousky na prosté trojúhelníky. Vánoční pohoda nezávisí na tom, jestli budete mít na talířích složité origami nebo vlaštovku. Menší děti krásně zabaví výroba cedulek se jmény, která budou označovat, kde kdo sedí. Po svátcích je výhodné jmenovky "ztratit", aby je děti za rok mohly vyrábět zase.

3. Zaměstnejte své hosty záslužnou prací ve prospěch celku.

Na hádky jim pak nezbude čas. Hodně starších mužů se spokojeně dočkalo důchodu, aniž by uchopili do ruky škrabku nebo se blíže seznámili se struhadlem. Uložte dědečkovi nějakou jednoduchou kuchyňskou práci a nedovolte babičce, aby ho od ní osvobodila. Slova "Díky, můj hrdino!" mu to osladí. Jestli potřebujete naopak zaměstnat babičku, připravte si na ni nějaký zvlášť rafinovaný pletací vzor a požádejte ji o pomoc s vyplétáním pudlíka ve skoku. Čest pravé hospodyňky jí nedovolí přiznat porážku a vy budete mít nějaký čas klid.

4. Vyřešte "problém" problémem.

Přihasili si příbuzní na večeři nebo oběd moc brzy a hrozí vám v domácnosti nekoordinovaný zmatek? Zarazte je hned ve dveřích a požádejte je, jestli by nevzali děti tak na půl hodinky do parku. Z půl hodinky bude hodina, všichni se vrátí příjemně vyvětraní a vy budete mít ještě chvilku klidu pro sebe.

Můžete si nechat doma svého oblíbeného teenagera k ruce a pustit si spolu k přípravám stolu nebo finálnímu zdobení stromečku nějakou absolutně nevánoční a velmi hlasitou hudbu (hodí se rap nebo hip hop - výběr nechte na něm). Odreagujete se tak před hlavním náporem vánoční romantiky a nostalgie.





5. Jak se zbavit hyperaktivní příbuzné, která se vám neustále hemží v kuchyni pod rukama a vnucuje pomoc, se kterou, jak dobře víte, napáchá víc škody než užitku? Pověřte ji raději organizací turnaje v Člověče, nezlob se! nebo Carcassonne. Zabaví se ona, zabaví se i děti a může to trvat i hodinu.

6. Při rozdělování pozornosti i práce nikdy nedělejte rozdíly mezi svými a jeho dětmi (máte-li každý svou samostatnou sadu potomků).

Všichni ať prostírají, pomáhají s rozdílením dárků a všichni také dostanou stejně velké dárky. Předejdete tak zbytečným, ale oprávněným plačtivým scénkám nebo uraženému mlčení.

7. Jestli jste naopak vy u někoho na návštěvě, nevšímejte si bahnité chuti kapra a kuriózního složení salátu, který samozřejmě děláte mnohem lépe, ale usaďte se do křesla a užívejte si, že nic nemusíte. A nic nezkazíte, když za to hostitelce několikrát poděkujete. Jo, a rozhodně se příliš nevnucujte s pomocí v kuchyni, mohla byste skončit jako ta hyperaktivní příbuzná s Člověče, nezlob se! v dětském pokoji.

8. Je vaše rodina jako minové pole plné nevybuchlých hádek a není v lidských silách zadusit je v zárodku? Výjimečné situace si žádají výjimečné postupy. Pozvěte na vánoční večeři či oběd nějakého kamaráda, který na svátky nemá kam jít. Přítomnost cizího člověka nedovolí ani těm největším remcalům a nejjedovatějším dryáčnicím, aby začali prát špinavé rodinné prádlo. Spíš si z vašeho návštěvníka po straně jeden po druhém udělá vrbu.

9. Nevíte, o čem si s bandou příbuzných celé odpoledne nebo večer povídat?

Vyskládejte na stolek stará i čerstvá fotoalba a bude o zábavu postaráno. Děti milují historky o sobě, starší tetičky se rády podívají na své mladší já, a než se nadějete, je po návštěvě. Máte i nějaké video ze svatby nebo dovolené? Výborně!

Jenom pozor na fotky a jiné záznamy, které by mohly někoho z přítomných urazit. Filmová novinka Čtvery Vánoce (v hlavní roli s Reese Witherspoon a Vincem Vaughnem) ukazuje nejhorší variantu, kdy maminka zlomyslně předvádí nastávajícímu své dcery snímky z jejího obézního dětství. Kvůli této i jiným, poněkud drsnějším scénkám zároveň nedoporučuji tenhle film pro vytvoření vánoční nálady. Název tomu sice napovídá, ale po zhlédnutí drsné sondy do dvou rozvedených rodin byste mohli chtít Vánoce zrušit úplně. Leda by vás to naladilo opačně a naplnilo vděčností, že máte vlastně soudržnou a milou rodinku.

10. Kdyby selhal všechen program a vy jste musela pro záchranu klidu a sváteční nálady pustit televizi, nespoléhejte se na program.

Připravte si pár zaručených filmových hitů na DVD. Děti i dospělé uspokojí třeba S tebou mě baví svět, Indiana Jones nebo staré české pohádky. Chcete pár tipů, o kterých možná nevíte? Zkuste animovaný vánoční příběh na motivy díla Charlese Dickense Christmas Carol: The Movie, poslední verze pochází z roku 2001 a titulní píseň nazpívala Kate Winslet. Romantikům doporučujeme Prázdniny (2006) v hlavních rolích s Cameron Diaz a Judem Lawem. Děti dostane kýčovitá trilogie Sám doma (1990-1997) a dospělé potěší zřejmě nejproslulejší americký vánoční film Zázrak na 34. ulici (1947).

11. Přes všechna předběžná opatření a dávku domácího vaječného koňaku se může stát, že vám rodina přeroste přes hlavu.

Uchylte se do prázdného pokoje nebo na záchod a pár minut tam zhluboka dýchejte. Představte si nějaký povzbudivý nesmysl, třeba jak vám předávají zlatou olympijskou medaili za disciplínu "dokonale taktní a strategicky nahluchlá hostitelka". A pak - zpět na bojiště!

Zdá se vám, že se svátků předem příliš bojíme a chystáme se na ně jako do války? Ona je to vlastně taková válka mezi našimi představami, které bývají krásné a idylické, a skutečným světem, který běží stále rychleji a nakládá nám stále více povinností.

Nejlepší způsob, jak z tohoto konfliktu prostě vystoupit, je nechat věcem absolutně volný průběh. Nečekat, že tyhle Vánoce budou jako z učebnice nebo z našich starých vzpomínek, nečekat, že si všichni příbuzní padnou kolem krku, a už vůbec nečekat, že děti budou hodné a vděčné za každý dárek. Vložte do oslav tolik energie, kolik si můžete dovolit, a nezapomeňte taky obyčejně odpočívat a užívat si.