Nová panenka má křivky průměrné ženy a ambice nahradit Barbie

Jejího autora Nikolaje Lamma napadlo, jak by asi vypadala oblíbená panenka Barbie, pokud by měla tvary odpovídající průměrné Američance. Z původního nápadu vznikla postupně tmavovláska, která je menší, má normálně tvarované tělo i končetiny a podstatně méně make-upu než blonďatá ikona od Mattelu.



„Pokud kritizujeme vyhublé modelky, měli bychom se alespoň zamyslet nad tím, že i panenka Barbie může negativně ovlivňovat mladé dívky. Navíc realisticky tvarovaná Barbie vypadá opravdu dobře,“ myslí si šestadvacetiletý student marketingu.



Zdravý obraz vlastního těla

Proporce Američan založil na údajích amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí. (CDC). Jak již upozorňovali někteří umělečtí aktivisté v minulosti, proporce blonďaté panenky Barbie by jí totiž neumožňovaly žít v reálném světě - má příliš úzký pas, který by mačkal vnitřní orgány, příliš dlouhý krk a nohy a malou hlavu. Jiní namítají, že není zcela nereálná, tento tvar postavy má přirozeně ale pouze jedna žena ze sta tisíc.



Pokud nepatříte mezi tuto skupinku, bude snaha o přiblížení se její postavě dlážděná mentální anorexií či bulimií. Podle Helsinské univerzity totiž nedosahuje její tělo ani hodnot 17 až 22 procent tuku, které žena potřebuje k menstruaci. Oproti Barbie má nová panenka předlohu v průměrné americké váze 75 kilogramů a 95 centimetrech v pase, kterou CDC vypočítala Američankám nad dvacet let věku. .



O tmavovlasou panenku je velký zájem již předtím, než se dostala na pulty hračkářství. Tam tento projekt zamíří ještě před letošními Vánoci. Zároveň s panenkou prodávanou pod názvem Lammily se brzy rozjede i její vlastní módní značka, aby mohla ve stylovosti a množství profesí a koníčků konkurovat své pětapadesátileté nestárnoucí kolegyni.



Panenka s jizvou a celulitidou

Lammily ale prý není panenčino jméno, Nikolaj Lamm by si přál, aby si jí pojmenovala každá dívka podle své fantazie. K jejímu závěrečnému dotvoření pak budou v každém balení k dispozici samolepky s jizvami, pupínky, bradavičkami nebo celulitidou, aby byl výsledek co nejbližší opravdovým ženám a jejich tělům.



„Ona vypadá úplně normálně. Vlastně tak obyčejně, že se nesoustředíte na to, jak vypadá, ale na to, co dělá,“ řekl mladý Američan serveru CNN. Přiznal také, že on sám na střední škole bojoval s tím, jak vypadal a jak si přál vypadat. „A je mi jasné, že na dívky je ten tlak ještě daleko silnější,“ dodává s tím, že by do budoucna rád vytvořil i postavičku mužského pohlaví.



Barbie už ztloustla, ale málo

Barbie čelí kritice za své nezdravé proporce již dlouhá léta, v roce 1997 dokonce přibrala. Firma Mattel tehdy podle serveru MotherJones popřela, že by šlo o reakci na kritiku. Zmenšení obrovských prsou a rozšíření vosího pasu a boků (do proporcí, které znáte z dnešních dětských pokojíčků) odůvodnila firma přiblížením se tvarům dospívajících dívek. Původní křivky prý nevypadaly dobře v bokových kalhotách, které právě mezi mladými dívkami frčely.



Firma Mattel, výrobce původní Barbie od roku 1959, také vyrobila a prodávala plus-size varianty oblíbené panenky, vždy ale byly k dostání pouze po omezenou dobu.



