Náš rozpočet nikdo nehlídá, říká první dáma české statistiky Iva Ritschelová

Ne každá žena, která se rozhodne pro kariéru top manažerky, má štěstí na rodinné zázemí. Předsedkyně Českého statistického úřadu a do listopadu také rektorka ústecké univerzity naštěstí neusela volit mezi rodinou a kariérou. Když například dostala nabídku pracovat v Římě, odešel její manžel z práce a po tři roky fungoval v zahraničí jako muž v domácnosti.

"Už když si mě bral, věděl, že ve svém pracovním životě mám trochu jiné plány a cíle, než má on," říká k tomu Iva Ritschelová. "Pro mě jsou vysoké pracovní nasazení a profesionální úspěchy důležité. Muž více upřednostňuje klid a své zájmy. Máme trochu rozdílné povahy, ale to nevylučuje, že se vzájemně doplňujeme."

Ráno vstává něco po šesté a v zaměstnání tráví průměrně dvanáct hodin. Víkendy si sice prý nechává pro sebe, ale v sobotu dopoledne tam ještě většinou zaskočí. "Naštěstí mám jednu velkou výhodu – vždy jsem bydlela v blízkosti práce, takže jsem nikdy neztrácela čas dojížděním. Tak je tomu i teď, byt mám naproti úřadu," libuje si.

vizitka Iva Ritschelová (46) je od 1. září předsedkyní Českého statistického úřadu. Zároveň je také ještě rektorkou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kterou se stala v roce 2007. * Od roku 1998 do roku 2001 pracovala v Římě na statistické divizi v Potravinářské a zemědělské organizaci OSN. Před tím byla na Československé akademii věd v Ústí nad Labem, Ústavu pro životní prostředí a Českém statistickém úřadu. * Je vdaná, má syna Jiřího (21) a dceru Ivu (18).

Ač si možná šéfku statistiků představujete jako asketickou dámu, která se nerozptyluje zbytečnostmi, i Iva Ritschelová si někdy udělá radost nákupem něčeho hezkého na sebe nebo návštěvou kadeřníka. Šperky jí ale kupuje manžel. "Většinu oblečení mi také vybírá on. Jde do obchodu, něco se mu tam líbí a mě pak pošle, abych si to vyzkoušela a koupila," přiznává.

Kdo hlídá v domácnosti ekonomky Ivy Ritschelové rozpočet? "Neměla bych to asi na sebe říkat, ale nikdo. Máme s manželem společný účet a z něj si každý bere to, co potřebuje. Jen investice řešíme společně, ale jinak se nehlídáme, kdo kolik utratil," dodává.