Náruč pro malé, domeček pro velké

Na první pohled je Vladimíra Hejmová nenápadná, ale sympatická dáma, která není moc zvyklá mluvit sama o sobě. Raději hovoří o své práci, ale i tehdy jen věcně a konkrétně, bez velkých či vzletných slov. Za skromným zevnějškem se však skrývají skutečné činy. Paní Vladimíra toho už hodně dokázala; před šesti lety založila neziskovou organizaci na pomoc dětem s postižením Náruč, kterou to všechno začalo. Ač je profesí lékařka, ukázala se paní Hejmová jako schopná manažerka. Přestože to původně vůbec nezamýšlela, provozuje dnes její sdružení kromě "pouhého" poradenství také denní stacionář pro děti a rozjíždí další projekt.

"Náš stacionář pro děti je v provozu od roku 2002 a v roce 2003 se nám podařilo také otevřít třídu speciální základní školy," vypráví Vladimíra Hejmová. "Děti se učí u nás a na některé předměty docházejí do školy v Dobřichovicích."

Paní Vladimíra sama ve stacionáři nepracuje. "Jsem jen předsedkyně občanského sdružení, takže hlavně vymýšlím, kde sehnat finance. Ve stacionáři zaměstnáváme speciální pedagožku, ergoterapeutku, arteterapeutku a osobní asistenty a to, co umějí, obdivuji. Je to strašně důležité, protože jenom hlídat děti nestačí. Děti u nás dělají obrovské pokroky, hlavně ty, které se sem dostanou v raném věku. Jinak by byly buď v ústavu, nebo by se o ně museli celý den starat rodiče, což je strašně vyčerpávající."

Kromě péče o vlastní rodinu, dětí ze stacionáře a lékařské praxe nemá už Vladimíra Hejmová moc času věnovat se něčemu dalšímu. "Hrávala jsem tenis, a protože jsem z Řevnic, tak jsem začínala na stejných tenisových kurtech jako Martina Navrátilová. Taky ráda lyžuji." Asi nejvíc se věnuje golfu. "Začali jsme ho hrát s manželem, který se pro něj nadchnul. Původně jsem si myslela, že to není moc sport, ale není to pravda, protože při tom nachodíte spoustu kilometrů. Golf je náročný i v tom, že se musíte soustředit. Když začnete myslet na něco jiného, přestanou vám míčky správně lítat."

V současnosti věnuje Vladimíra Hejmová nejvíc času novému projektu Modrý domeček, který bude pomáhat těm, kdo jsou sice duší stále děti, ale do dětského stacionáře se už věkem nehodí.

"Snažili jsme se vymyslet, co by mohli dělat dál. Když jsem viděla, jak je těžké shánět práci pro tyhle mladé lidi, uvědomila jsem si, že instituce, které by měly pomáhat, toho mnoho nezmůžou. Pak jsem poznala sdružení Rytmus, které se specializuje na podporované zaměstnávání. To mě inspirovalo k vytvoření podobné organizace na pomoc dětem i rodičům přímo v našem regionu. Chtěli jsme něco, kam by lidé nechodili jen z lítosti podpořit dobrou věc, ale proto, že tam bude dobré kafe a služby, které v regionu chybí." Projekt uspěl a sdružení získalo dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie. V Domečku, který by se měl otevřít příští léto, bude kavárna s prodejem tisku a internetem, informační centrum sociálních služeb, žehlení prádla a také prostory pro pořádání přednášek, výstav a podobně.

"Manžel mě hodně podporuje," dodává paní Vladimíra. "Už jen tím, že zabezpečuje domácnost a já se můžu věnovat i věcem, které nejsou výdělečné."





