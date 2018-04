Napadal mě a já se styděla, říká expřítelkyně herce Mahdala

Ona se mnoho let nedokázala z bolestivého vztahu vymanit. Neměla sílu a navíc chtěla za každou cenu třem synům udržet rodinu. Teď poprvé poskytla delší zpověď než pár odpovědí na dotazy bulváru.

"Co mě k uveřejnění příběhu nakonec přinutilo, je ta dlouhá plíživá cesta, kterou i sebevědomá a samostatná žena prochází při domácím násilí. A která snad bude kratší, přečte-li si taková oběť můj příběh," doufá Součková.

Říká, že se dopředu nedá odhadnout, jak se k vám partner bude chovat za pár let, protože existuje příliš věcí, které vás oba formují. "Dovolí si však jen to, co mu povolíte vy," připouští Součková, která si myslí, že existují typy žen, které přitahují muže nevhodné pro manželství. "Jsou typy žen-spasitelek, které mají potřebuju muže zachránit a utěšit. Z vlastní zkušenosti ale vím, že při podobném pocitu by ženská měla všechno zahodit a prchat."

Mahdal několikrát popřel, že by svoji partnerku psychicky nebo fyzicky týral. Faktem však je, že do jejich domu jela i policie. "Když nemáte nic zlomeného, je to jen přestupek a řeší to místní úřad. Takže děláte jen haló pro sousedy. Stydíte se a příště raději bolavý ret skousnete," říká herečka a dabérka. (Její blog najdete ZDE)