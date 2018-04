Nákup vánočních dárků nechte na odbornících

Nesnášíte přeplněné obchody? Máte málo času? Nebo se vám prostě nedostávají nápady, co svým blízkým k Vánocům koupit? Pak vás před fiaskem může uchránit firma Shopping Angels, aspoň pokud žijete v Norku, píše norský deník Aftenposten. Všechny dárky máte již pod střechou, zbývá vyřešit poslední problém. Co by si tak mohla přát vaše 75letá babička, která podle vás má všechno, co potřebuje? Profesionálky 33letá Torunn Tusjová a 29letá Ranveig Bjoernestadová znají odpověď. Již tři roky úspěšně vedou podnik, který zprostředkovává nákup vánočních dárků pro lidi, kteří to sami z toho či onoho důvodu nezvládají.