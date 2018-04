Luciska je podruhé tajně náhradní matkou. Cizím párům porodila dcery

Setkali jste se s náhradním mateřstvím? Na základě příběhů mnoha žen, které si mohou předávat zkušenosti a informace jen díky diskuzi surogátních a genetických matek na internetu, vznikl román O ženách a o lásce, jenž vypráví příběh jedné náhradní matky a biologického páru. Třem z vás, které se se surogátním mateřstvím setkaly a napíší nám o tom e-mail na ona@idnes.cz , pošleme knihu. Elektronickou verzi knihy si můžete koupit ZDE. O ženách a o lásce

V České republice se však náhradní mateřství zákonem řeší jen v příbuzenské linii. O výpomoci cizí ženy v roli surogátní matky se nikde nemluví. Není to zakázáno, ale ani povoleno. Tudíž taková těhotenství a porody se dějí v utajení a přesvědčit některou náhradní matku, aby se byť anonymně se svou zkušeností svěřila, je téměř nemožné. Pokud se některé nechaly přemluvit, stačila otázka na tělo a už se neozvaly, nebo se na čas odmlčely.

Podobně jako těhotná náhradní matka s přezdívkou Luciska, kterou jsme našli a která si přála zůstat v utajení. Na několik měsíců se v komunikaci náhle odmlčela a napsala zas až po narození dítěte.

Luciska si svá dvě těhotenství nemohla vynachválit. Pokaždé se při nich cítila skvěle, ale protože už s partnerem další dítě nechtěli a ona si přesto přála prožít znovu těch úžasných devět měsíců, rozhodla se otěhotnět pro jiný pár a pro ten nápad se doslova nadchla.

Na internetu narazila na uzavřenou skupinu žen, co už tuto zkušenost měly za sebou, nebo právě miminko pro neplodný pár nosily. Na stejných stránkách náhradní matky hledají a e-mailem nebo v diskuzích oslovují i neplodné ženy. Luciska si dala přezdívku, začala si s náhradnicemi psát a zjistila od nich všechny fígle. Před pár týdny porodila již podruhé dítě cizí ženě.

"Jediné, co bylo těžké, když není právní úprava, je utajit vše před okolím," svěřila se. Kdyby jí a páru dokázali setkání za úplatu, mají na krku trestní právo.

Za průměrný plat a náklady

"Peníze jsme ani tak nepotřebovali. S manželským párem jsem se pokaždé domluvila, že po dobu těhotenství a šestinedělí mi budou předávat částku, která je asi jako průměrný plat u nás. Díky umělému oplodnění, při kterém mi lékaři do dělohy vpravili oplodněné vajíčko druhého páru, jsem rovnou byla na rizikovém těhotenství, takže jsem měla jen nemocenskou," píše Luciska e-mailem.

Luciska pracuje v PR agentuře, a aby pravdu utajila před kolegyněmi, vymyslela si, že dítě porodila předčasně a zemřelo. To samé říkali i příbuzným. "V osmém až devátém měsíci jsme odmítali návštěvy, aby mě nikdo neviděl s pupkem. On se ani nikdo moc nehlásil, když si mezi sebou řekli, co se nám stalo."

Pokud by byla Luciska za svého partnera provdaná (což není), musel by se její manžel dítěte oficiálně zříct, stejně jako to udělala ona. Pro státní úřednice ze sociálky pak platí verze, že dítě pochází z nevěry nositelky s jeho biologickým otcem, který je uveden jako otec v rodném listu dítěte.

S úředníky ze sociálky se na rozdíl od jiných náhradních matek Luciska vůbec nesetkala. "Vše se řešilo v trvalém bydlišti bio páru. U mě nikdo na návštěvě nebyl. Nezažila jsem tedy prověřování jako uvádějí některé matky na netu, že jim sociálka vynadala za to, jak se mohly dítěte zřeknout, a bio mamince hrozila odejmutím dítěte, protože jen tak si odnést miminko z porodnice u nás není možné."

Podruhé opět holčička

Když Luciska rodila pro jiný pár poprvé, bylo jejím dcerám 12 a 15 let, takže její rozhodnutí bez problému chápaly. Až teď napodruhé to starší dcera řekla kamarádkám na gymplu a druhý den slyšela jízlivé poznámky, že máma je zlatokopka a dělá nezákonné věci.

Dá se oddělit těhotenství a mateřství? Téma vzbuzuje emoce, ale i zvědavost. Stojí to za to? Diskutujete o tom, co ženám dalo a vzalo náhradní mateřství.

Protože surogace mezi cizími je v Česku tabuizována, není ani běžné spolupracovat s mediátorem. V zahraničí, kde je náhradní mateřství legální cesta, jak si dítě pořídit, je takový postup samozřejmý. V našich podmínkách však platí čím méně lidí to ví, tím lépe.

"Znám jenom jedny, kteří měli mediátora,“ vzpomíná Luciska. „Napsala mi zoufalá biologická matka, zda bych jí neporadila, co má dělat, když se jejich náhradní matka zasekla. Nebrala je s sebou na žádný ultrazvuk, nepodávala jim o dítěti žádné informace, jen z nich tahala peníze. Nakonec se přes mediátora kliniky obě strany domluvily a museli všichni udělat ústupky. Dnes mají vztahy v rámci českých pravidel upravený."

V dubnu letošního roku Luciska porodila dítě dalšímu neplodnému páru a znovu holčičku. Při prvním porodu byla v porodnici u porodu i po něm s biologickou maminkou holčičky, oficiálně se svou kamarádkou. Nadstandardní lůžko své ženě i Lucisce platil genetický otec. Mačkaly se v malinkém pokoji a Luciska se usilovně snažila se na miminko ani jednou nepodívat. Nakonec jí pomohla až nemocniční psycholožka.

Dítě patří genetickým rodičům

Podruhé si zvolila jiný způsob. "Ani jsem dítě neviděla, byla jsem na jiném pokoji, druhý den jsem podepsala revers a šla domů. Tělo je ale po porodu nastaveno, že mimčo bude, takže mi nebylo psychicky nejlíp, ale doma mezi svýma to šlo rychleji zvládnout," svěřila se.

Sama má dvě dcery, dokázala by stejně snadno po porodu odevzdat i syna? "Od počátku procesu se vždy nastavím tak, že mimčo není moje. Už od 3D ultrazvuku jsme pokaždé měli na sto procent potvrzeno, že je to holka, takže bych měla dostatek času se s tím smířit, kdyby to byl kluk. A nejsem šílená, abych si nechala dítě, které geneticky patří svým rodičům," píše dvojnásobná náhradní matka.