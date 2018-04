Nádor zničil Simoně zrak a poškodil sluch. Je to daň za bolest, říká

Nebyla to páteř ani epilepsie Bylo jí 27 let, pracovala jako pokladní v supermarketu v Rokytnici nad Jizerou a začala ji pobolívat hlava. Když nezabírala rehabilitace krční páteře, změnila Simona sedavé zaměstnání a nastoupila v Kolíně jako pokojská. Hlava ale bolet nepřestávala a dostalo se jí odborného vysvětlení, že to má z chemikálií, s nimiž pracuje. I změnila Simona opět zaměstnání a nastoupila do místní automobilky. Bez problémů prošla komplexní vstupní prohlídkou. "To už jsem se občas motala a omdlívala jsem." U lékaře jí řekli, že její organismus zkrátka není zvyklý na noční směny. Po prvním neurologickém vyšetření se dozvěděla, že je epileptik a že potřebuje iontové nápoje. "To už se mi začínal zhoršovat zrak," vzpomíná na jaro roku 2006. Na očním ji objednali až na červen, ale naštěstí se za ni přimluvila lékařka z EEG a Simonu vzali už v květnu. Poprvé se dozvěděla, že na očním pozadí je "cosi v nepořádku." Málem nepřežila Zůstala v kolínské nemocnici, která léčbu konzultovala s pražskou Homolkou. Desátého května ji sanitka převezla do Prahy a o devět dní později šla na operaci. "Prý jsem přijela na poslední chvíli. Kvůli nádoru mi na oční nervy tlačil mozkomíšní mok, takže ještě před samotnou operací mi museli navrtat lebku a hadičkou ho odvést pryč." Na jedno oko Simona nevidí vůbec, na druhé je jen směrem vpřed citlivá na světlo. V místnosti mate okolí brýlemi se zbarveným sklem. "Nejsou v nich dioptrie, ale musím je nosit, protože koutek levého oka mám sešitý a oko úplně nedovírám. Proto ho chráním před vysycháním." Simona pobírá plný invalidní důchod skupiny B, což znamená, že si může vydělat peníze bez omezení. "U nás v Rokytnici ale práce není," říká a dodává, že by příští rok v Kavárně Potmě zase ráda obsluhovala.