Nadělte hvězdám pozemky na Měsíci

Největší práci bude mít se sháněním dárku pro svoji milovanou Eric Benét. Jeho manželka Halle Berryová, která letos zazářila v novém filmu o nepřekonatelném agentu 007 Jamesi Bondovi, si totiž umanula, že by si ráda jednou pořídila pozemek na Měsíci. Eric ji vzal za slovo a teď se snaží u agentury, která se prodejem měsíčních parcel zabývá, usmlouvat co nejnižší cenu.



To seriálové hvězdě Portii de Rossi, známé blonďaté právničce ze seriálu Ally McBealová, stačí ke štěstí rychlé auto. Sbírá je už několik let a loni ji zřejmě nikdo žádné nedaroval. A tak by ke svému BMW M3 nebo Mustangu z roku 1973 ráda přidala nějaký ten kousek letos.



Hollywoodský hezoun Ben Affleck má naopak slabost pro hodinky. Sice si jich od doby, co mu před čtyřmi lety jeho tehdejší přítelkyně Gwyneth Paltrowová jedny vskutku výstavní, jejichž cena činila v přepočtu šest set padesát tisíc korun, nadělila k narozeninám, určitě několik pořídil, pořád nemá dost. A tak je čeká i k letošním Vánocům.

A pokud byste chtěli náhodou udělat radost nějakým dárkem zpěvačce a herečce Whitney Houstonové, pak vězte, že by ji potěšil nějaký pěkný, ale hlavně prostorný domeček ve Středomoří. Nejlépe ve Francii, Portugalsku nebo Španělsku.