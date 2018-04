Kdo získá auto? Mám čtyři dcery a ráda pomůžu dalšímu dítěti

Bydlíme v rodinném domě v Rousínově u Vyškova. Nejstarší z dětí je Verunka, přišla v roce 2001, nyní jí bude 16 let. Učí se ve Slavkově obor kuchař-číšník a vaření jí baví také doma. Verunka si brzy přála sestřičku a tak o dva roky později jsme před vánocemi přivezly Míšu.

Pomůže každé kliknutí OnaDnes.cz ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem a generálním partnerem ŠKODA AUTO připravila speciální projekt TERIBEAR jede domů, jehož cílem je podpořit vybranou pěstounskou rodinu. Každý čtvrtek přineseme jeden z celkem devíti příběhů pěstounských rodin. Jedna z nich dostane auto a vy svými hlasy rozhodnete, která to bude. Rodina, která získá v závěrečném hlasování (od 22. 11. - 2. 12) nejvíc vašich hlasů, získá vůz značky ŠKODA Citigo a auto převezme na vánočním Jarmarku OnaDnes.cz 7. 12. 2013. Pokud byste chtěli Haně Hlaváčkové pomoct rovnou libovolnou částkou, můžete prostřednictvím veřejné sbírky Nadace Terezy Maxové dětem na číslo 2102710424/2700, variabilní symbol 07. Jak poslat nadaci DMS se dozvíte zde.

Michalka je nesmělá, tichá, hodná a pracovitá. Chodí do 9. třídy ZŠ a ráda by jednou pracovala jako ošetřovatelka. V době po přijetí Michalky mi onemocněla maminka, a tak jsem zůstala doma, abych se o ní a o děti starala. Děvčátka si velmi dobře rozuměla a nejvíc si přála miminko. Po maminčině smrti jsem se rozhodla nevracet se zpět do práce, abych se mohla dětem věnovat. Protože nám bylo spolu dobře, přijaly jsme další děťátko.

Jolanka měla rok a půl když k nám přišla a tak si holky to miminko užily. Teď je Jolanka ve 3. třídě, je veselá, živá a doma tráví nejvíc času na trampolíně. Také v poslední době přebírá po větších slečnách zájem o zvířátka a stará se o náš rodinný zvěřinec.

Nejmladší z dětí je Esterka, je to milé, šikovné děvčátko, je sportovně nadaná, ráda a dobře plave, jezdí na kole, na bruslích, chodí cvičit a moc si ji tam chválí, také ve školce ji mají moc rádi.

Opravujeme dům, na auto už nezbývá

Jak děti odrůstají přály by si další děťátko, rády bychom ještě někomu pomohly.

Co se týká našeho domu, zdědila jsem ho po babičce, ale tenkrát byl ve velmi špatném stavu. Nejvíc mi pomohli rodiče, tatínek byl zedník, zemřel před dvěma lety. Od té doby zařizuji všechny opravy sama.

Největší finanční položkou byla v loňském roce střecha, stála nás všechny úspory a ještě splácíme, ale bylo to už opravdu potřeba. Další opravy děláme postupně, dům by potřeboval zateplit, dokončit koupelnu, opravit kuchyň a schody dětem do pokojíků.

Auto potřebujeme kromě jiného k tomu, abych mohla denně rozvézt děvčata do škol a školky. Máme velmi staré auto a často se stává, že nám při cestách vypoví službu a my musíme situaci vždy nějak zvládnout. Díky celkové rekonstrukci domu si bohužel koupi nového automobilu nemůžeme momentálně dovolit.