Na život s metrosexuálem musíte „mít koule“

FOTOGALERIE Z AKCE METROSEXUÁL ROKU

Nedávná přehlídka deseti "vystajlovaných" mladíků toužících po titulu metrosexuál roku v nás vzbudila otázky, zda se u žen těší většímu úspěchu než ostatní muži, nebo zda je soužití s nimi náročnější.

"Ty jo, ty už máš pěkný vrásky, dělej s tím něco," zazní zděšený hlas. "Hele, ty se holíš, nebo depiluješ?" Ne, takhle se nebaví dvě kámošky na kafi, ale mladí kluci, kteří sami sebe považují za metrosexuály. Právě proto se přihlásili do soutěže o toho nej.

Stačí chvíli pozorovat. Kdykoli některý z nich projde kolem zrcadla, neopomene se prohlédnout, zda je každý vlásek na svém místě a oblečení padne tak, jak má. Na finále Metrosexuála roku potkáváme i účastníka nedávné soutěže Look Bella, který mezi ostatními zjišťuje, zda to náhodou nemá zkusit i v Muži roku. Dostane se mu rady, ať ještě tři čtyři roky počká, že je prý ta soutěž pro trochu starší.

Příjemně se na ně kouká

Metrosexuálové víc než cokoli jiného řeší módu a vzhled. Jsou v těchto oblastech doslova kovaní, svými znalostmi a vzhledem často zahanbí i leckterou ženu.

První metrosexuálové Vznik tohoto fenoménu se datuje na počátek 90. let, kdy tehdejší model Marky Mark (v současnosti herec Mark Wahlberg) pózoval v reklamě na spodní prádlo Calvin Klein. Měl perfektně vyholené tělo, hladké svaly a ve vlasech gel. Termín metrosexuál ale jako první použil v roce 1994 anglický homosexuální spisovatel Mark Simpson, kdy kritizoval přehnaný vliv konzumerismu na muže. Trhy a média jeho termín převzala a postupně jej přetvořila k obrazu svému.

Definovat jedince z této skupiny není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Někdo považuje za normální, že se muž holí v podpaží, pro jiného je to už příliš. Někdo fakt, že muž ví, kdo je Yves Saint Laurent nebo Alexander McQueen, považuje za normální, pro někoho je to extrém. Co člověk, to jiný názor a vkus.

S čím tedy u metrosexuálů počítat? "Kromě klasického umytí, oholení a použití deodorantu a parfému o sebe dbá víc: chodí na kosmetiku, má perfektně zmáknuté nejlepší druhy krémů na vrásky, chodí na solárko, tráví hodiny ve fitku, holí si nohy, podpaží, případně hruď a vyzná se v módních trendech," vyjadřuje svůj názor šestadvacetiletá Klára.

"Myslím, že je úplně normální, že lidem na vzhledu záleží. Třeba ale návštěvy u kosmetičky nebo holení hrudi mi přijde trošku legrační, ale co, je to každého věc," dodává.





Ano, ženám se líbí, když muž ví, jak se vkusně obléct, aby jim ve společnosti neudělal ostudu, oceňují, že hezky voní, je na něj zkrátka příjemné pokoukání.

Ovšem čeho je moc, toho je příliš, což vystihuje například Zuzana Velechovská v naší diskusi na Facebooku: "Starat se o sebe? Ano. Být posedlý vzhledem a totální narcis? Ne!"

"Nevím, jestli bych s metrosexuálem žila, záleží hlavně na povaze. A také jestli by měl i další priority," dodává ve stejné diskusi Tereza Kubáková.

Vendula Soukupová souhlasí: "Tenhle typ chlapa je krásnej na oko. Ano, ráda se na takové fešáky podívám na obrázku či v televizi, ale doma bych ho asi nechtěla. Cítila bych se vedle něj špatně. Doma mám raději chlapa, který umí vzít do ruky nářadí a zastat chlapskou práci."





Metrosexuál vs. übersexuál

Pokud tedy máte dostatek sebevědomí a tolerance, pak se soužití s metrosexuálem nemusíte obávat. Jak prozrazuje Simona, která chce své celé jméno uchovat v anonymitě, připravte se ale na to, že v koupelně bude trávit možná víc času než vy samotná.

"Radši vstávám v momentě, kdy za ním zaklapnou dveře, než abych nervózně přešlapovala a dožadovala se přístupu ke sprše a umyvadlu. Musela jsem si také zvyknout na spoustu zrcadel po bytě. Ale radši tohle, než abych se musela dívat na něco nevzhledného a nevonícího. Jak chlap nevoní, prchám. Takže radši metrosexuála a užívat si pohled na pěkného chlapa," říká.

A co na to muž-nemetrosexuál? "Myslím, že takoví chlápci mají ´svoje´ ženy, u kterých se těší oblibě, u kterých zase my ostatní nemáme šanci. Na druhou stranu zase metrosexuálové nemají šanci u ´našich´ holek, jen si myslím, že takových žen, co je vyhledávají, bude podstatně méně," vyjadřuje svůj názor třiadvacetiletý Jakub.

Vypadá to, že ten největší boom je za námi, případně přetrvává zejména u mladší generace. Mnoho mužů se postupně naučilo o sebe starat, aniž by péči doháněli do extrému. Objevila se pro ně i nová škatulka - übersexuál.

Dobrat se závěru, zda je život s metrosexuálem super, nebo nesnesitelný, je, jako byste chtěla rozhodnout, zda muži mají radši blondýnky, nebo brunetky. Nám se líbí názor technomolky Elišky Hutníkové: "Rozhodně se mi líbí na pohled. A najdou se mezi nimi super kluci i idioti, stejně jako mezi hospodskými povaleči a kravaťáky."

Kdo je kdo? METROSEXUÁL

Označení pro muže, kteří žijí ve městě a mají velké příjmy. Peníze pak investuje do značkového a módního oblečení, kosmetiky a návštěv posiloven nebo solárií. V péči o fyzickou krásu se vyrovnávají ženám a přejímají některé návyky typické spíše pro ženy, například používání anti-ageing kosmetiky, nebo odstraňování ochlupení intimních partií. ÜBERSEXUÁL I oni o sebe pečují, ovšem ne v takové míře jako metrosexuálové. Oblékají se luxusně, ačkoli ne vždy podle nejposlednějších trendů, jako metrosexuálové. Obvykle jsou to starší muži, kteří mají zájem nejen o vzhled, ale také o politiku a dění ve světě. Übersexuálové jsou mužní, elegantní, styloví a sečtělí. GASTROSEXUÁL Muž, jehož hobby je vaření a dobré jídlo. Rád si zajde do luxusní restaurace, vyzná se ve vínech, která si umí náležitě vychutnat. Svou dovedností tak ohromuje nejen přátele, ale i ženy, které v něm vidí vhodného partnera do domácnosti. Někdy se obléká jako metrosexuál, nebojí se dát svůj koníček najevo. RETROSEXUÁL Na rozdíl od metrosexuála je mu fyzický vzhled úplně jedno, důraz dává na krásu vnitřní. S nadsázkou se dá říct, že retrosexuál "smrdí i z fotky". Typickým představitelem je zanedbaný muž posedávající v zakouřených hospodách a sledující na obrazovce fotbal. NEOSEXUÁL Muž, který o sebe dbá, ale své mužné znaky (vousy, chlupy) dává na odiv. Pohybuje se tedy někde mezi metrosexuálem a retrosexuálem. Nejvíce se blíží termínu "normální chlap". (zdroj: wikipedia; Michalův blog)





