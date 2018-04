Na svět přijdou „Lašákovy děti“. Letušky bojují proti ekonomické krizi těhotenstvím

Radomíra Lašáka sice nedávno odvolali z z funkce předsedy představenstva Českých aerolinií, přesto ve firmě zůstává. Alespoň prostřednictvím "svých dětí". Ne přímo jeho vlastních, ale těch, které se v nejbližší době narodí letuškám. Právě za "jeho éry" se totiž spustil nový trend. Ženy stresované ekonomickou krizí se rozhodly založit si rodinu.

"Řešili jsme to i na poradě," říká letuška Petra, která se dle interních předpisů firmy nesmí k situaci vyjadřovat. "Každý den prý přijde alespoň jedna holka s tím, že je těhotná. A mezi námi přizná, že je to pro ni v současné době lepší. Kolegyně, která tu pracuje už dvacet let, vzpomínala, že takovou situaci nezažívá poprvé," dodává. Stres v práci podněcoval letušky k otěhotnění už dříve. Nejen tehdy, když hrozilo, že přijdou o práci, ale i v obdobích, kdy se muselo hodně létat.

Logiku jejich kroku potvrzuje i Petr Příhoda z krizové linky psychiatrie v Bohnicích. "Když je z jakéhokoliv důvodu potlačena chuť a touha budovat kariéru, přihlásí se o to silněji přirozené mateřské pudy," říká Příhoda.