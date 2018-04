Na léto se připravíte cvičením, bylinkami, ale i jarními nákupy

DEN 1 Vyhlašte válku chaosu!

Zbavte se nepořádku a chaosu, který kolem vás panuje. Uvidíte, jaké zklidňující účinky to bude mít na váš život. Pro začátek zkuste používat jen jeden kalendář nebo diář. Zmizí problémy, které nejčastěji vznikají tím, že více plánovačů většinou nestíháme včas "aktualizovat". Lépe také odhadneme své možnosti, jestli jsme schopné naplánované věci vůbec stihnout.

DEN 2 Dejte kůži napít

Během horkých a suchých letních dnů si o dostatek tekutin říká nejen tělo, ale i kůže. "Zkuste si několikrát za den osvěžit obličej termální vodou z lahvičky s jemným rozprašovačem," radí dermatoložka Dita Serédi - Voronovová. "Nejen, že vás příjemně osvěží voda s minerály, ale dopřeje kůži dostatečnou hydrataci." Seženete ji například v lékárně.

DEN 3 Ráno se protáhněte

Ranní protažení svalů doporučuje Karolína Kunftová z my Pilates Academy. "Postavte se zpříma s rovnými zády a uvolněnými rameny. Párkrát si vyzkoušejte hluboký, zdravý nádech do břicha a dlouhý výdech, aniž povolíte vzpřímený postoj. Zvedněte ruce nad hlavu a důkladně se protáhněte jednou a druhou rukou ke stropu systémem "trhání jablek ze stromu". Pokrčte lehce kolena, s výdechem ruce spusťte dolů do předklonu a hlavu nechte viset. Nakonec se pomalu obratel po obratli vyrolujte do stoje, srovnejte tělo zpříma a můžete se vydat vstříc novému dni."

DEN 4 Vyražte za nákupy

Výzkum, který provedl obchodní dům Debenhams mezi dvěma tisíci zákaznicemi, odhalil překvapující skutečnost: během dvouapůlhodinové procházky po obchodech uděláte průměrně asi 7 300 kroků. Což už je opravdu jen pár krůčků od magické hranice 10 000 – přesně tolik kroků by měl člověk udělat každý den, aby si zlepšil zdraví a udržel kondici a optimální váhu.

DEN 5 Mějte ráda svou hrušku

Máte-li nadbytečná kila hlavně v oblasti stehen a pozadí, nezoufejte. Lidé s postavou tvaru hrušky čelí menším zdravotním rizikům než lidé s kily nahromaděnými v oblasti břicha. Navíc podle posledních výzkumů prý tuk typu hruška napomáhá likvidaci škodlivých částic v těle a lépe reguluje metabolismus.

DEN 6 Vynechte sladkosti

Velké množství sladkostí se odrazí nejen na vaší váze, ale i na stárnutí organismu. Reakce určitých cukrů s bílkovinami zvaná glykace vede k metabolickému znečištění a k negativnímu vlivu na kolageny a elastiny. "Proto dochází ke ztrátě pružnosti a pevnosti pleti a ke stárnutí dalších buněk," uvádí britská odbornice na výživu Marylin Glenville.

DEN 7 Probuďte obličej

1. Sedněte si na kraj postele, dejte ruce na stehna, uvolněte ramena. Třikrát se pomalu nadechněte a vydechněte. S dalším výdechem zavřete oči, lehce si zmáčkněte oční víčka a počítejte do tří. S nádechem oči otevřete a počkejte, až začnete vidět opět normálně. Opakujte pětkrát.

2. Zavřete oči a začněte zlehka bubnovat bříšky prstů na obličej. Začněte na čele a pokračujte v pravidelném rytmu po celém obličeji tak, abyste proklepala každý sval.

DEN 8 Objevte bylinky

Omezte sůl ve vaší kuchyni a zkuste místo toho bylinky. A to nejlépe ty, které vypěstujete za oknem, na balkoně nebo na zahradě. Petržel, bazalka, šalvěj, tymián a oregano jsou bohaté na antioxidanty, rozmarýna má zas protinádorové účinky, koriandrem uklidníte zažívání i nervy a libeček pomáhá kloubům.

DEN 9 Vyndejte menší talíře

Zkuste si dávat jídlo na menší talíře. Porce budou vypadat větší a pocit hladu vás jen tak nepřepadne. Jednoduché, ale účinné.

DEN 10 Povzbuťe se při práci

Přepadla vás v kanceláři únava? "Může pomoci pár cviků na uvolnění napětí a povzbuzení," říká cvičitelka Karolína Kunftová. "Ideálně se provádějí ve stoje s narovnaným trupem a pocitem vytažené páteře ke stropu. Nejprve si zakroužíte důkladně rameny jedním směrem, pak změňte směr kroužků. Položte si pravou dlaň na levý spánek a s výdechem lehce ukloňte hlavu doprava. Ruku přesuňte do týla a hlavu nechte klesnout šikmo dopředu tak, aby brada směřovala do podpaží. Vše zopakujte i na levou stranu. Nakonec si několikrát poskočte snožmo na místě nebo alespoň vyklepejte a uvolněte postupně obě ruce a nohy jako hadrový panáček. Zpět do práce se vrátíte čerství a uvolnění."

DEN 11 Pořádně snídejte a hubněte

Pravidelně a bohatě snídejte. Snídaně by měla pokrýt 20–30 procent denního přídělu kilojoulů. V případě, že ji vynecháte, budete pravděpodobně hlad zahánět nemalými porcemi odpoledne a večer. Co to udělá s vaší váhou, není třeba popisovat. Pouhým přesunutím jídla do dopoledních hodin tak můžete efektivně zhubnout. Zkuste do první půlky dne přesunout i většinu pečiva a sladkých jídel.

DEN 12 Zkuste jiný druh cvičení

Pokud se v posilovně už dlouho zaměřujete na úbytek váhy nebo tvarování svých problematických partií a účinek, který jste čekali, se nedostavuje, zkuste změnu: zaměřte se na nárůst svalové hmoty. Čím víc svalů, tím lépe bude tělo spalovat tuk. Kýžený cíl se dostaví, jen cesta k němu vede trochu jinudy.

DEN 13 Hýbejte se venku

Komu by se chtělo do posilovny nebo tělocvičny, když je venku hezky? Recept zní jednoduše: cvičte venku. Nemusíte nutně běhat nebo jezdit na kole. Některá fitcentra nabízí svým klientům v parcích i aerobic. K dalším možnostem patří třeba kondiční cvičení, tai-chi nebo jóga.

DEN 14 Dejte si polévku

Polévky mohou být pomocníkem při hubnutí. Zkuste jeden den obědvat polévku, podle některých výzkumů dodá vašemu tělu větší pocit sytosti než normální jídlo zapíjené vodou. Polévka zůstane déle v žaludku a hlad se dostaví později.

DEN 15 Zbavte se napětí, uvolněte svaly

1. Uvolněte těžkou hlavu

Nakloňte hlavu doprava k rameni, pak ji předkloňte tak, abyste měli bradu na hrudi, plynně přejděte do náklonu k levému rameni a záklonu. Zakroužete hlavou plynně ještě jednou, pak to samé udělejte v opačném směru. Začněte u levého ramene.

2. Ramena

Udělejte tři kroužky ramenem směrem dozadu. Totéž opakujte s levým ramenem a pak s oběma.

3. Záda

Spojte natažené ruce před sebou, propleťte prsty. Nejdřív otočte dlaně směrem od sebe, pak stále spojené a natažené ruce zvedněte nad sebe a zkuste úklon do strany – dejte pozor, aby tělo a nohy zůstaly v jedné rovině. Zopakujte i na druhou stranu.

DEN 16 Tančete

Pokud vás omrzely nejrůznější lekce aerobiku a na tanec se necítíte, zkuste kompromis. Jedním z nich může být ZUMBA. ZUMBA je cosi mezi cvičením a tancem, vznikla v Kolumbii s jasným cílem: dokázat lidem, že do tělocvičny mohou chodit i za zábavou. Stačí zvládnout jednoduché krokové variace a hodiny ZUMBY si užijete i vy.

"Zkoušela jsem všechno možné, například MTV Dance, ale tam jsem se nechytala," říká pětatřicetiletá Michaela. "Nakonec jsem skončila u ZUMBY. Je taneční a přitom ne komplikovaná. Je to jedno z mála cvičení, kde instruktorka pořád nemusí křičet 'úsměv', neboť to jde jaksi samo."

ZUMBU nabízí řada fitcenter buď jako pololetní kurzy nebo i takzvané open-class – hodinu, kam může přijít kdokoliv.

DEN 17 Nenechte si vysávat energii

Pokud si start do nového dne nedovede představit bez šálku kávy, pak byste možná měli vědět následující: káva ráno sice povzbudí, pokud ale tělu nedodáte energii z potravy, přijde brzy únava. Zkuste místo kávy pořádnou snídani, třeba s obilnou kaší.

K dalším vysavačům energie patří přemíra alkoholu. Pár skleniček sice pomůže při usínání. V druhé polovině noci ale vede k přerušovanému, nekvalitnímu a málo hlubokému spánku. Na špatném spánku má svůj podíl i případná bolest hlavy, žaludeční problémy a plný močový měchýř. Výsledkem je to, že se probudíte unaveni.

DEN 18 Zabalte si svačinu

Pro účinné udržení váhy je potřeba jíst častěji a v malých dávkách. Organismus si při takovém režimu může dovolit energii více vydávat a nešetří si ji na dobu hladovění.

Jíst byste měli asi po třech hodinách. Na to pouhý model snídaně – oběd – večeře nestačí, proto je čas na svačiny. Ideální je ovoce nebo zelenina, doplněná celozrnným pečivem, cereáliemi či jogurtem.

DEN 19 Každý večer rekapitulujte

Zastavte se na sklonku každého dne a najděte si z něj tři hezké zážitky. Co se vám líbilo, co (nebo kdo) vás potěšilo, proč to potěšilo zrovna vás a ne třeba někoho jiného. "Pomůže vám to zahnat sklíčenost, zvýší vám to sebeúctu a vyrovnanost," říká Ilona Boniwell, lektorka pozitivní psychologie na University of East London.

DEN 20 Plánujte

Napište si seznam věcí, které pro sebe tento týden chcete udělat, a naplánujte si, kdy to bude. Pak se vám je podaří lépe dodržet. "Je to pravda. Když si dám nejasný cíl, třeba "půjdu tento týden dvakrát běhat", většinou mi do toho něco přijde," říká devětadvacetlitá Hana. "Pokud si ale předem určím den i čas, většinou se mi to podaří splnit."

DEN 21 Dejte nohy na stůl

Trápíte vás večer oteklé nohy? Zkuste koupel nebo masáž pomocí prostředků zakoupených v lékárně. Rozhodně pomůže i volba správné obuvi. Pokud to okolnosti dovolí, zkuste dát občas na chvíli nohy na stůl.

DEN 22 Změňte stereotypy

Vyčistěte si zuby druhou rukou, než jste zvyklí. Dejte si cukr nebo slánku na jiné místo, než doposud. Tyto věci děláte automaticky. Nepatrnou změnou ale donutíte zapojit svůj mozek ve větší míře. Toto malé každodenní procvičení mozku vás udrží déle mentálně fit.

DEN 23 Dopřejte relaxaci unaveným nohám

Dlouhý horký den, hodně chození nebo naopak málo pohybu. To vše může způsobit, že se vaše nohy cítí unavené. Zkuste následující cvičení, které doporučuje Karolína Kunftová zmyPilates Academy.

"Pokud vám prostor dovolí, lehněte si na zem, pod zadek si dejte do čtverečku složený ručník nebo polštářek a zvedněte nohy ke stropu. Ruce nechte ležet volně vedle těla.

Nejprve si uvolněte nohy protřepáním a kroužky v kotnících. Dále chodidla ohněte do fajfky, pokrčte kolena, paty držte u sebe a přitáhněte je k zadku. S výdechem vytáhněte nohy za špičkami zpátky ke stropu.

Cvik vám může připomínat žábu, která plave v louži. Zopakujte 5–7x. Poté vytáhněte polštář, přitáhněte pomocí rukou kolena k hrudníku a pohoupejte se ze strany na stranu. Nakonec se zhoupněte do sedu a přejděte do dřepu a pokuste se uvolnit celé tělo. Do stoje se vyrolujete pomalu obratel po obratli. Dejte si záležet s narovnáním zad a stažením ramen dolů."

DEN 24 Staňte se dobrovolníkem

Zkuste dobrovolnictví, tedy nezištnou pomoc druhým. Získáte tím hodně i pro sebe. Pocit užitečnosti se pak pozitivně odrazí ve vašem životě. A další výhody? Setkáte se s novými lidmi, obohatíte život o nové zážitky a zkušenosti. Více informací najdete na www.dobrovolnik.cz.

DEN 25 Jezte do polosyta

Platnost přísloví "Jez do polosyta" dokazují pro změnu vědci japonští. Zjistili, že lidé, kteří jedí pomaleji a jídlo si vychutnávají, jsou hubenější než jejich hltající přátelé. "Žaludek vysílá mozku signál, že má dost. Jíte-li však příliš rychle, žaludek to nestihne udělat včas, " vysvětluje dietoložka Iva Málková. "Sníte tak mnohem víc, než kdybyste zvolnili."

DEN 26 Vyzbrojte kůži na léto čokoládou

Někdy se zdá, že se odborníci předhánějí ve výzkumech, které mají dokázat, že čokoláda má pozitivní vliv na naše zdraví. Jedním z nich je výzkum dokazující, že čokoláda pomáhá v ochraně proti slunečním paprskům. Kvalitní tmavé čokolády s vysokým podílem kakaa totiž obsahují flavonidy. Ty na sebe váží volné radikály a díky tomu zpomalují stárnutí pleti vyvolané opalováním.

DEN 27 Osvěžte mozek

Zkuste pro jednou poslouchat jinou hudbu, než na kterou jste zvyklí. Nedovolíte tím mozku příliš zahálet. Vyměňte jazz za hiphop, rock za klasiku, elektronickou hudbu za country. Poproste třeba přátele, aby vám doporučili své oblíbené cédéčko. Poslech jiného druhu hudby povzbudí činnost mozku.

DEN 28 Začněte poslouchat sebe

Moc o tom nepřemýšlejte a napište si na papír, co byste chtěla, kdyby. Kdybych byla o deset let mladší... Kdybych měla více energie... "Nezáleží na tom, kolik vám je, kolik máte peněz. Pokud máte pocit, že jste vždycky chtěla něco dělat a ještě jste nezačala, pusťte se do toho právě teď," doporučuje psycholožka Ilona Boniwell.

DEN 29 Udělejte si doma zahrádku

Pokud nemáte na pěstování vlastní zeleniny čas ani prostor, zkuste si doma naklíčit zrní. Náklady nulové, výsledky téměř okamžité. Nalijte do misky vodu a ponořte do ní zrníčka obilí nebo luštěnin. Vodu každý den vyměňte a za pár dní uvidíte, jak semínka rostou. Klíčky použijte do salátů, jako přílohu nebo z nich uvařte kaši.

DEN 30 Dopřejte si tmu

Probouzíte se unavená? Zamyslete se, jestli spíte v dostatečné tmě. Pouliční lampa, blikající displej hodin – to všechno může rušit váš spánek. Budík otočte a místnost zatemněte.

DEN 31 Nevyhazujte slupky, ale využijte je

Kůrou z citronu můžete vybělit nehty, které navíc zpevní. Okurkové slupky přiložte na obličej – chladí, stahují póry a vypínají pleť. Na obličej a dekolt poslouží slupky z kiwi.