Na běžky s miminem: šup s ním do vozíku a jedem, než se vzbudí

Rodinný pobyt na horách s malým dítětem, které ještě nelyžuje, má obvykle podobně nerodinný scénář – zatímco jeden rodič lyžuje, ten druhý hlídá a společně se sejdou až u večeře. V poslední době jsou proto stále populárnější dětské sportovní vozíky, ve kterých se dá vzít na běžky i malé dítě.

"Vozík nám umožňuje, abychom byli všichni včetně psa spolu, venku a aktivní," říkají Zuzana a Filip, kteří na běžky berou svoji 16měsíční dceru Ester. "Takových příležitostí mnoho není. Trasy volíme spíše lehčí, pokud možno se zastávkou v horské hospůdce, maximálně do 15 km. Vozík táhne tatínek a nálada je většinou euforická."

Snaží se jezdit v čase, kdy Esterka spí. "Využijeme tak nejlepší část dne na běžkování, dopoledne, a čas oběda. I pro dceru je to nejlepší varianta. Když nespí, dívá se kolem, v poslední době předvádí zvuk motoru, ale přece jen se po delší době začne ve vozíku trochu nudit," dodávají.

Dítě se vozí za běžkami až do tří let

Vozík za běžky Je stejný jako vozík za kolo, jen se místo koleček namontují lyže a k tahu se používají dvě tyče upevněné v pase ledvinkou. Vozík lze celý uzavřít proti nepříznivému počasí průhlednými stěnami, kterým jde vidět ven. * Váha: cca 10 kg (čím lehčí, tím dražší)

* Nosnost: cca 30 kg

* Cena: od 9 000 do 20 000 Kč

* Nový vozík bez lyžařského setu vyjde kolem 10 000 Kč

* Lyžařský set – lyže s tažnou tyčí 6 000 Kč

* Zapůjčení vozíku s lyžařským setem na 1 den 700 Kč (Cena půjčovny Ski a Bike Radotín, kde se půjčovné na zkoušku odečítá z ceny následně pořízeného vozíku)



"Poté, co jsme vozík osobně vyzkoušeli, jsme běžeckému lyžování propadli mnohem více než před narozením syna,“ pochvaluje si tento nižší sportovní kočárek na lyžích Kateřina Princová, spolumajitelka obchodu a půjčovny Ski a Bike Centrum Radotín a Skibi Kids Shops. Ona sama začala dávat přednost běžkám před sjezdovkami právě až s malým dítětem, se kterým se na sjezdovky jet ještě nedá.

"Zato ve vozíku můžete vzít na běžky jak kojence ve speciální vložce, tak tříleté i starší dítě, pokud se tam ovšem ještě vejde a tatínek ho uveze," směje se Kateřina, podle které jezdí vozíků s dětmi po českých horách stále více.

Táhnout vozík s potomkem pak dostane za úkol většinou ta silnější polovička. "Ideálně se tím vyrovná výkonnost muže a ženy a otec je pak spokojený i s kratší délkou trasy," poukazuje na další výhodu tohoto zařízení Kateřina. Důležité však je vybrat pro vozík vhodnou širokou a upravenou stopu bez velkých převýšení, aby se tatínkům dobře táhnul a nehrozilo nějaké zaseknutí v lese mezi stromy.

A co děti? Mají si ve vozíku kde hrát?

Otázkou ovšem je, jestli takový zimní výlet bude bavit i miminko. Má ve vozíku sice hračky a přes slídové průzory vidí ven, ale přeci jen je zavřené v poměrně malém prostoru. Ani chrastítka, ani zimní jednotvárná krajina ho pravděpodobně nezabaví na příliš dlouho a dříve či později se začne nudit. A chtít ven.

"Proto je potřeba naplánovat jízdu na dobu, kdy bude dítě spát,“ míní psycholožka Anita Michajluková, která se v Praze a Kladně specializuje mimo jiné na vztah dětí a rodičů. Pokud se rozhodneme vyjet s miminem na čas delší, než je jeho obvyklá doba spánku, radí zvolit trasu s možností častějších zastávek v teple horských chalup. "Tam se bude kojit a přebalovat líp než uprostřed sněhové pláně," dodává prakticky.

Na druhou stranu se vozík při jízdě na lyžích pravidelně pohupuje a na většinu dětí to navíc na čerstvém horském vzduchu působí jako spolehlivé uspávadlo. "I ty o něco větší a neposednější děti si na delších přejezdech většinou pěkně schrupnou a pak se mohou s plnou energií věnovat hrátkám ve sněhu během zastávek na zajímavých místech," poukazuje na své zkušenosti Kateřina Princová. Podle ní a jejího tříletého syna Kryštofa se určitě vyplatí brát sebou výbavu na písek, která se dá stejně dobře využít při přestávkách i ve sněhu.

V teple a bezpečí domečku na lyžích

Díky tomu, že je vozík ze všech stran uzavřen, nemusíme se prý bát, že by byla dítěti na výletě zima ani když mrzne, až praští. Dítě si prostor uvnitř "domečku na lyžích" zadýchá a vyhřeje svým teplem a navíc k němu nepronikne ani žádný studený vítr či sníh zvenčí. Je mu tam vlastně tepleji než v klasickém kočárku.

"Přesto do vozíku oblékám syna stejně jako na ven, do teplého, nepromokavého a prodyšného funkčního oblečení," radí Kateřina, která dítě zabalí navíc ještě do zimního fusaku a pro případ nějakého nenadálého karambolu ho uvnitř vozíku připne vícebodovým pásem. Dítě má tak ve vozíku zajištěno komfort i bezpečí.

Odreagování pro matku, nuda pro dítě

Pro matku může být pak takový pobyt venku blahodárným odreagováním od denní rutiny s miminkem a jedinečnou možností, jak být spolu s manželem. "Výlet ji může pozitivně nabít na další dny a určitě platí, že spokojený rodič - spokojené dítě," vidí hlavní výhodu v běžkování s dítětem psycholožka.

Pokud má ovšem rodičům kdo dítě pohlídat a matka si může výlet dovolit s ohledem na kojení, aniž by se příliš mučila myšlenkami, jak to asi její miminko samo zvládá, volila by psycholožka raději variantu nechat dítě doma. "Pro dítě pobyt ve vozíku nějaké speciální výhody nemá – rodiče se rozhodli vyrazit, a tak se tomu musí přizpůsobit," tvrdí Michajluková.

Hlavně to nelámat přes koleno

Psycholožka Mgr. Anita Michajluková (36) (www.rozvoj-osobnosti.cz) se v Praze a Kladně věnuje konzultacím v oblasti vztahu dětí a rodičů, nízkého sebevědomí, úzkostí, partnerských vztahů, či hledání, jak dál v různých životních etapách. Vedle toho působí jako psycholožka v Montessori klubu při mateřské školce.

"Syn vždy usnul ve vozíku po obědě nejpozději do čtvrt hodiny a spal pak téměř celou dvou hodinovou trasu, asi 10 až 20 kilometrů," popisuje svou zkušenost Ondra, táta tříletého Filipa.

"Když se probudil, tak kupodivu nebrečel a snad si to i užíval. Snažil jsem se na něj mluvit a upozorňovat ho na různé zajímavosti kolem, případně na nějaký kopec, kdy to pak pěkně svištělo. To baví snad každé dítě."

Za jednoznačnou výhodu vozíku považuje, že se kluk prospal v přírodě a rodiče mohli na běžky. "Bohužel lze vozík využít maximálně do tří až čtyř let věku dítěte, podle velikosti, protože zimní oblečení a pytel dost zmenšují prostor, což je pro dítě méně pohodlné," dodává.

Podle psycholožky Michajlukové musíme počítat s tím, že i dlouho plánovanou trasu budeme muset nakonec třeba vzdát a vrátit se dříve, když se naše ratolest rozhodne, že ve vozíku být nechce. Některé děti zkrátka nejsou "kočárkové".

"Důležité je nelámat to přes koleno a smířit se s tím, že ještě nějakou dobu budeme muset počkat, než na běžky vyrazíme společně," nabádá Anita. A Kateřina k tomu doplňuje: "Než si vozík pořídíte, vyzkoušejte si nejen, jak se vám s ním jede, ale i co o pobytu v něm soudí vaše dítě."