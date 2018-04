Mužům začínají jejich dny s hokejem. My máme konečně čas pro sebe

Šestnáct hokejových týmů se sešlo ve Švýcarsku, aby na lední ploše reprezentovaly své země. A miliony hokejových příznivců usednou k televizním obrazovkám, aby v objetí adrenalinu daly průchod svým vášním.

Dvojí vnímání světa vybublá postupně na povrch. Muži po lovu odjakživa odpočívali tak, že hleděli mlčky do ohně. Dnes to dělají také - jen místo ohně používají televizor. Jenže sledování televizního hokejového utkání je pro mnohé ženy stejné blaho jako návštěva zubaře nebo cestování v přeplněné městské dopravě.

Někdy může zprvu banální spor o to, zda sledovat v televizi sportovní zápas, či přepnout na jiný program, vyústit v neuvěřitelný boj před televizní obrazovkou, za který se však neudělují medaile a nehrají státní hymny.

Vzpomeňme na medializovaný loňský konflikt manželského páru z Hradce Králové. Zatímco muž chtěl sledovat televizní fotbalové utkání z evropského šampionátu mezi Ruskem a Španělskem, jeho dvaapadesátiletá žena pohádku o králících z klobouku na jiném programu. Přivolaná hlídka městské policie měla plné ruce práce hádku urovnat.

Zmírnit domácí napětí může jediné, rozumný přístup k faktu, že právě teď se odehrává něco neopakovatelného, před čím není hanbou ustoupit do pozadí. Žena by zkrátka měla pro tentokrát akceptovat mužův instinktivní sklon soustředit všechnu energii na jednu velkou věc, na touhu být přitom, stát se součástí obrovského společenství stejně naladěných lidí.

No, jen si to představte. Začíná finále mistrovství světa. Rozhodčí se předkloní k úvodnímu buly, v ruce svírá puk, aby ho za okamžik vhodil mezi dva soupeřící útočníky. Tribuny burácejí, vlajky vlají, diváci u televizních obrazovek ani nedýchají... A v této vypjaté chvíli přichází žena a dožaduje se přepnutí na osmaosmdesátý díl čehosi, co budou stejně opakovat zítra dopoledne.

A zatímco muž ví naprosto přesně, že ta chvíle, v níž za okamžik padne první gól, je neopakovatelně autentická, žena by měla uznat, že Fernando bude mít úplně stejné potíže i zítra a pozítří, protože milostnou romanci čeká ještě devětašedesát pokračování. Ale další vrcholový hokej televize nabídne až při olympijských hrách.

Nalaďte svůj vítězný program

Žena nemusí být žádným velkým psychologem, aby si uvědomila, že období mistrovství světa jí skýtá i nečekané možnosti alternativní zábavy a osobní svobody, pro které si během roku jen stěží ulupuje střípky času. Zkrátka ví, že bez ohledu na výsledek zápasu vyhrála ona! Protože přesně v tu chvíli, kdy partner usedá do křesla, otevírá první pivo a ladí požadovanou televizní stanici i hlasivky, vy můžete například:

1. Začíst se do nového románu, na který se vám stále nedařilo vyšetřit dost času.

2. Dát si sraz s kamarádkami v kavárně a proprat život ze všech stran.

3. Jít do kina na novou komedii a bez zábran se smát.

4. Objednat se na kosmetiku a nechat si dělat s obličejem všechny ty užitečné věci, po kterých se budete cítit báječně.

5. Zajít si na klasickou masáž, ale třeba si zvolíte medovou nebo čokoládovou a dopřejete tělu dlouho odkládanou relaxaci.

6. Udělat si televizní babinec u sousedky, nazdobit pár jednohubek a sledovat kýžený televizní program společně.

7. Spát. Prostě si jen zalézt do pelíšku a dohonit věčný spánkový skluz.

8. Obout si pohodlné boty, vzít foťák a vyrazit obdivovat jarní přírodu.

9. Obklopit se katalogy cestovních kanceláří a detailně plánovat skvělou letní dovolenou.

10. Napustit si plnou vanu horké vody, načechrat borůvkovou pěnu, pustit si oblíbenou hudbu a pak se jen ponořit a v klidu si lebedit.

11. Zásobit se štosem důmyslných křížovek či sudoku a luštit, luštit, luštit, je to skvělá zábava a zároveň i nejčastěji doporučovaná ochrana proti nevítané návštěvě pana Alzheimera!

12. Koupit si zbrusu nové plavky, vyhledat nejbližší plavecké centrum a konečně začít chodit plavat. Bude tam určitě i příjemně bublavá vířivka, která vaše unavené svaly rozmazlí jako nikdo předtím.

13. Nastudujte si programy dostupných divadel a hned se vypravte pro vstupenky, klidně si kupte na každý večer jednu. Muzikál, činohra, balet, koncert. Tolik možností a je jen na vás, na co se vydáte.

14. Jděte do prvotřídní restaurace na večeři, když nebudou mít kamarádky čas, jděte klidně sama. Pochutnejte si na něčem, co jste nemusela nakoupit a uvařit, popíjejte kvalitní víno a jen tak vychutnávejte život.

15. Kupte si víkendový nebo týdenní regenerační pobyt pro ženy. Budou se tam o vás starat jako o vlastní. Uslyšíte jen termíny jako harmonizující koupel růžový sen, aromaterapie, antistresová masáž, ale ani jednou výkřik góóól.

16. Otevřete si konečně zase učebnici angličtiny, němčiny či francouzštiny a osvěžte si časem zaprášená slovíčka.

17. Zavrtejte se do inzerátů a hledejte tak dlouho, až objevíte nabídku na štěňátko toy pudlíka. Jeďte si pro něj třeba na druhý konec republiky a budete mít jistotu, že jste si přivezla tu nejvěrnější a nejroztomilejší lásku na celý život.

18. Kupte si soupravu na výrobu korálkových náramků a vyrábějte originální ozdoby.

19. Vytvořte si vlastní partu a začněte hrát bowling. Je to zdravé, kolektivní, je tam legrace a zaděláte si na krásnou postavu.

20. A jestli stejně jako tisíce dalších žen milujete hokej, posaďte se vedle partnera a fanděte z plných plic.