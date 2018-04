Mužům vadí tělesná nevěra, ženám vztah s jinou

Existuje zajímavý americký výzkum, při němž vědci navěsili na testované muže a ženy senzory a jejichž prostřednictvím sledovali jejich reakce.

Instruovali je, aby si představili nejvíce stresující situaci v partnerském životě. Pro muže to byla představa jejich partnerky souložící s jiným mužem.

"To je logické. Když má žena poměr s jiným mužem, hrozí, že její partner bude muset celoživotně investovat do cizích genů, případně že svoje geny ani dál nerozšíří," komentuje to psycholog Petr Weiss. Tato obava je z velké části opodstatněná, sexuologové a gynekologové odhadují, že každé čtvrté dítě narozené u nás je tzv. kukaččí, tj. že má jiného biologického otce než toho, který je uveden v jeho rodném listu.

A jakou největší noční můrou trpí ženy? Ženy nejvíc stresovala představa jejich partnera procházejícího se při měsíčku ruku v ruce s jinou. Důvod? Romantická procházka signalizuje zamilovanost. Když si muž užije někde mimo, neznamená to, že hned opustí rodinu, ale když se zamiluje, je to nebezpečí větší.

Nevěrníci se nerozvádějí

Dobrá zpráva je, že nevěrní muži se většinou nerozvádějí. Muž, co investoval city, energii, čas a peníze do své rodiny, o to nechce přijít. Pokud se nezamiluje. I když ani tady není nic ztraceno.

Zamilovanost je maximálně dvouletý stav poblouznění, který vyprchá, ať chceme, nebo ne. Někteří psychologové proto radí ženám, aby se k nevěrníkovi chovaly, jako by byl nemocný, a doufaly, že se brzy "odmiluje".

Zamilovanost je totiž akutní intoxikace organismu hormony a neurotransmitéry, především fenyletylaminem, dopaminem a vazopresinem. "To jsou látky, které zužují vnímání podobným způsobem, jako se to stává u psychotiků," vysvětluje profesor Weiss.