Máte s partnerem krizi? Možná jsou na vině návody k použití

Za jeden z nejrozšířenějších mýtů o vztahu muže a ženy pokládá doktor John M. Gottman, profesor psychologie na Washingtonské univerzitě a autor amerického bestselleru Sedm pravidel pro fungující manželství, domněnku, že můžete vztah zachránit pouze tím, že se naučíte citlivěji komunikovat.

"Za léta své praxe jsem se setkal s mnoha zažitými mýty o manželství," píše ve své knize. "Jsou nejen mylné, ale také potenciálně destruktivní pro manželství, protože mohou svést páry na špatnou stopu nebo dokonce způsobit, že své manželství budou pokládat za ztracené."

Mýtus: Vyhýbání se konfliktu zničí vaše manželství

Upřímnost za každou cenu a snaha všechny problémy si vyříkat, to vypadá na první pohled jako bezva strategie pro šťastný vztah. Podle doktora Gottmana však neexistuje jedno pravidlo platné pro každý pár. Někteří lidé věci rádi rozebírají nebo je řeší "italskou" metodou, jiní raději jakýkoliv problém radši zametou pod koberec, čímž prostě z jejich života zmizí.

Dělá to tak i Jana s Bedřichem, kteří spolu šťastně žijí už přes třicet let. Když se Bedřich naštve na Janu, jde si pustit svůj oblíbený televizní kanál a na několik hodin se zavře ve svém pokoji. Jana zase své rozladění z Bedřicha řeší tím, že jde pracovat na zahrádku. Po několika hodinách se sejdou jakoby nic a všechno je zase v pořádku. "Nikdy jsme si za ta léta nesedli, abychom si popovídali o našem vztahu," krčí rameny Jana. Přesto si je jistá, že mají široko daleko nejkrásnější vztah plný lásky, porozumění a tolerance. "Prostě když jsme naštvaní, jdeme si z cesty," prozrazuje svůj recept na řešení manželských konfliktů.

Podle doktora Gottmana je logické, že každý pár má svůj vlastní styl konfliktu. "Někteří se vyhýbají hádkám za každou cenu, jiní jsou pořád v sobě, další jsou zase schopni mluvit o problémech a hledat kompromis dokonce bez zvýšení hlasu," vyjmenovává. "Ani jeden z nich však není nutně lepší než ten druhý. Pokud to oba dva cítí stejně." Potíže ale mohou nastat tehdy, když jeden z partnerů touží konflikt donekonečna probírat, zatímco druhý se prostě jen chce v klidu koukat na hokej...

Mýtus: Muži nejsou biologicky vybaveni pro manželství

Teorie o tom, že i v lidské společnosti platí zákony džungle, podle kterých se všichni samci snaží zplodit co nejvíce potomků, aby zachovali svůj rod, a všechny samičky hledají silného a nezadaného samce, který se o ně a o jejich potomky dovede postarat, je už trochu moc obehraná. Možná s ní přišli kdysi dávno muži, kteří prostě jen potřebovali alibi pro své chování a argument, že nejsou od přírody stvořeni k monogamnímu životu, jim přišel vhod.

Doktor Gottman je ovšem k této velice rozšířené teorii více než skeptický. "Jestliže ostatní živočišné druhy tenhle zákon přírody víceméně dodržují, u lidí nezávisí množství mimomanželských kontaktů ani tak na pohlaví, jako na příležitosti," tvrdí.

To ostatně potvrzuje i doktorka Annette Lawsonová z kalifornské univerzity, která uvádí, že od té doby, co ženy masivně opustily domácnosti a zaplavily pracovní trh, počet mimomanželských vztahů mladých žen dokonce mírně převyšuje množství mužských bokovek.

Mýtus: Nevěra je důvodem k rozvodu

Ve většině případů je to právě naopak. Problémy, které vedou manžele na cestu k rozvodovému právníkovi, také často jednoho nebo oba vedou k tomu, aby hledali intimitu mimo manželství. Výzkumy ovšem potvrzují, že v náručí milence nebo milenky většina z nás nehledá ani tak vzrušující milostné okamžiky, jako spíš přátelství, podporu, porozumění, respekt nebo zájem. Tedy to, co by nám normálně mělo nabízet manželství.

Podle pravděpodobně nejserioznějšího výzkumu o rozvodech, který zpracovaly doktorky Lynn Gigy a Joan Kelly, uvádí 80 procent rozvedených mužů a žen, že jejich manželství zkrachovalo proto, že se manželé postupně vzdalovali a ztratili pocit blízkosti, nebo postrádali pocit, že jsou milováni a oceňováni.

Mýtus: Muži a ženy jsou z jiné planety

Podle mnoha populárních knih spolu nemohou ženy a muži nikdy kloudně žít, protože muži jsou z Marsu a ženy z Venuše. Kdo tedy žije ve šťastných manželstvích? Podle doktora Gottmana sice možná rozdíly mezi oběma pohlavími přispívají k problémům v manželství, ale rozhodně je nezpůsobují.

"Určujícím faktorem, proč ženy cítí spokojenost v sexu, romantice a vášni ve svém manželství, je ze 70 procent dáno kvalitou jejich přátelství s manželem," podotýká a dodává, že to samé uvádějí také muži: i oni ze sedmdesáti procent hodnotí své manželství kladně, pokud je jejich žena také jejich nejlepší kamarádkou. Což je podle něj jasným důkazem, že muži a ženy JSOU ze stejné planety.

Mýtus: Společné zájmy utužují vztah

Jistě, pravděpodobně je fajn, když máte oba rádi cyklistiku, sledování filmů nebo třeba milujete vaření. Jenže dost záleží na tom, jak ten společný zájem společně provozujete. Pokud se jedná o víkendové vyjížďky na kole do přírody, při kterých se kocháte výhledy, občas se zastavíte a občerstvíte se v zahradní restauraci a nakonec si spolu doma dáte sprchu a prohlížíte si fotky z výletu, pak je všechno OK.

Jiné to ale asi bude, když vás spojuje láska k vaření, ale váš čas strávený společně v kuchyni se nese asi v tomto duchu: "Cože? Ty dáváš do bramboračky hrášek? To může napadnout jen úplnýho ignoranta!" nebo "Můžeš už konečně vysmahnout od té ledničky? Potřebuju si vyndat máslo. Nestůj tady jak tvrdý Y a jdi si stoupnout někam, kde nebudeš překážet."

V tomto případě by možná bylo lepší, kdyby měl každý z páru docela jiného koníčka, kterému by se věnoval v klidu a sám.

Mýtus: Hlavně si musíme být kvit

Někteří lidé si myslí, že dobrá manželství od těch nefunkčních odlišuje fakt, že v těch dobrých si manželé vycházejí navzájem vstříc a jsou si vždy kvit. Jinými slovy reagují úsměvem na úsměv, polibkem na polibek. Zkrátka fungují podle nepsané dohody, která říká, že když jeden pomůže druhému s nádobím, druhý zase vynese koš a podobně. Ve špatných manželstvích to takhle ale nefunguje, a tak si manželé naopak dělají naschvály a vyčítají si, kdo pro koho co neudělal...

"Ale je to skutečně šťastné manželství, kde se počítá, co kdo pro koho udělal?" ptá se doktor Gottman. Šťastný manžel podle něj nezapisuje do tabulky, kdy je řada na partnerovi, aby umyl nádobí, a nesleduje, kdo je na řadě. Prostě se chová ke svému partnerovi vstřícně, laskavě a pozitivně. Přistihnete-li se, jak sobě a svému partnerovi děláte čárky, možná se někde pod povrchem do vašeho vztahu vkrádá napětí nebo nesoulad.

Určitě existuje ještě mnoho dalších manželských mýtů, které pokládáme za osvědčené životní pravdy nebo návody k použití partnera. Je jen na nás, jestli jim chceme věřit nebo se podle nich řídit, většinou je však lepší najít si svoji vlastní cestu a následovat vlastní intuici. Žádný skutečný recept na šťastné manželství ve skutečnosti neexistuje, ale když se budete držet osvědčené trojice - láska, úcta a respekt - pak nemůžete pro svůj vztah udělat víc.