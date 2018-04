Muži jdou po kráse, ženy po penězích

Podle Petera Todda z Indiana University sice mohou jednotlivci tvrdit opak, ale většina se shodne na tom, že klíčovou roli při výběru partnera hraje krása a majetek.

Ženy jsou přitom mnohem vybíravější než muži, ale před krásou dávají přednost majetku. Odborníci z Indiany pak tvrdí, že tyto vlastnosti při výběru partnera provázejí člověka od dob neandrtálců a že náročnější jsou samice většiny savců.

"Evoluční teorie v psychologii předpokládá, že muži a ženy by měli porovnávat rozdílné rysy jeden u druhého. Když se podíváme na současné preference při námluvách, které lidé mají, potvrzuje se to. Předci, kteří volili tyto přednosti – ženy svou atraktivitu uplatňovaly na muže jako vyšší kvalitu a muži hledali atraktivní ženy, které by je přijaly – měli vyšší šanci na evoluční výhody a vyšší počet úspěšných potomků," tvrdí Todd.

Studie byla založena na sledování několika skupin lidí, kteří podstupovali tzv. speed-dating neboli rychlé námluvy. V místnosti při tom sedí u stolečků páry. Oba mají asi dvě minuty na to, aby upoutali pozornost jeden druhého. Po dvou minutách se partneři vymění. A tak pořád dokola, až si promluví každý s každým. Přitom si jednotlivci zapisují, kdo a jak je zaujal. Na konci setkání vyjeví své preference, pokud se u dvou osob setkají, domluví si dotyční další rande. Vědci takové spolky sledovali a všímali si preferencí jedinců při námluvách, kteří jedinci měli větší úspěchy při lákání potenciálních partnerů a proč.