Muži jako inspirace: 10 věcí, které bychom se od nich měly naučit

Upřímně řečeno: podíváme-li se na druhé pohlaví bez emocí jako na nějaké přístroje, v reálném životě vykazují spoustu nedostatků. Občas nejdou spustit, nefungují ve správnou chvíli a na správném místě, nezvládají to, na co jsou podle výrobce stavění, a vůbec tak nějak dělají ostatním ve svém okolí (rozuměj ženám) život těžším.

Na druhou stranu, i přes spoustu dílčích nedostatků (a možná díky nim) jako celek působí tak, že mnohé z nás mají pro další život jasný cíl - stát se mužem. Oslovila jsem dvacítku žen, aby napsaly, čím bychom se my všechny měly od mužů inspirovat, co všechno od nich odkoukat, aby se nám lépe žilo. Tady jsou nejčastější odpovědi.

1. Chovejte se jako dítě

Život dětí je fascinující v jejich spontánnosti. Když se pro něco rozhodnou, neohlížejí se na to, co si o jejich chování i výrocích myslí ostatní, nedomýšlejí, jestli se mohou zranit, když vylezou vysoko na strom, a když půjdou spát pozdě v noci, že budou druhý den unavené. Podobné známky chování často vykazují muži. Zatímco v hlavách ženy neustále běží počítač předvídající následky našeho počínání, muži podobným přístrojem v mozku nedisponují.

Dovedete si přestavit, že na přemístění gumových medvídků použijete jeřáb ze synovy stavebnice, když rychlejší je vzít celý balíček? Nebo že uspořádáte soutěž v popíjení piva brčkem, že ostříháte živý plot u domu do bizarních tvarů místo vodorovně a před vyluxováním bytu strávíte hodinu vymýšlením detailního plánu, jak kreativně celý proces pojmout?

Muži si dovedou spoustu nepopulárních činností zpestřit a ještě se u toho baví. Dělají to tak celý život, zatímco z žen se dětinskost vytrácí někdy kolem třinácti. Ale proč si nedopřát ke čtyřicátinám seskok padákem, po kterém toužíte posledních deset let? Nešla jste na něj z pocitu zodpovědnosti vůči rodině, jenže na dálnici riskujete mnohem víc.

2. Dělejte jen jednu věc

Multitasking je podivné slovo, které zní důležitě, ve skutečnosti neznamená nic jiného než schopnost zvládat několik věcí najednou. Většina žen tohle umění ovládá bravurně. V jeden okamžik dovedeme vařit, vysílat k dětem pokyny ohledně psaní domácích úloh, telefonovat se šéfovou, utírat prach a z pračky vyndavat prádlo.

Okénko závisti Hodně věcí se můžeme od mužů naučit, ale některé nezvládneme, i kdybychom je trénovaly tisíckrát za den. Co můžeme jen závidět? Schopnost shodit v krátké době několik kilogramů bez sebevětšího úsilí, aniž by naše váha po pár dnech normálního režimu zase stoupla.

Dokázat usnout kdekoliv a kdykoliv, klidně i v noci po tahu u dveří svého bytu.

Umět neslyšet v noci volat děti (a neslyšet je vlastně tak nějak nikdy).

Neřešit šedivějící vlasy, stárnoucí pleť a stále se prodlužující čas strávený při ranním líčení před zrcadlem.

Možná máte pocit, že je to schopnost hodná uznání a jen díky ní zvládáte všechny povinnosti, výsledek je však takový, že nic neděláme pořádně a ještě jsme kvůli tomu naštvané - jídlo nestojí za nic, úkoly dětí jsou naškrábané, obsah rozhovoru s nadřízenou nejsme schopné si vybavit, prach je utřený jen někde a v pračce zůstane černá ponožka, která při dalším praní obarví všechno bílé prádlo.

Zkusme se od mužů naučit jejich schopnost soustředit se jen na jednu věc, kterou díky tomu uděláme na sto procent. S čímž úzce souvisí i další obdivuhodná mužská vlastnost hodná ženského následování, a to předstírání. Předstírat, že se opravdu soustředíte jen a pouze na jednu věc, kvůli které nemůžete dělat nic jiného.

Všem okolo dávejte nepokrytě najevo - teď na mě nemluvte, teď po mně nic nechtějte, teď přemýšlím. Co na tom, že ve skutečnosti knihu ve svých rukách držíte vzhůru nohama. Důležité je, že pro samé soustředění na text nevnímáte, že z hrnce se špagetami na plotně právě utíká vařící se voda. V okamžiku, kdy se jedinkrát necháte vytrhnout ze svého oblíbeného dělání čehokoliv (zvlášť z nicnedělání), doma si na to zvyknou a z vás se navěky stane poskok.

3. Nebuďte vztahovačná

"Mělo by se nakoupit, uklidit, uvařit, objednat, vyzvednou, zajet, vyřídit, zaplatit..." Muži s oblibou ze svých úst pronášejí věty formulované v trpném rodě. Je to taková jejich mantra, kterou my ženy máme tendenci na sebe automaticky vztáhnout jako výčitku, načež jdeme a zmíněnou činnost s naštváním vykonáme.

Ve skutečnosti po tom pánové ani nijak zvlášť netouží. To si jen nahlas formulují své plány a cíle, které nám ženám běží v hlavě, aniž bychom o nich potřebovaly nahlas mluvit. Respektujte tedy trpný rod a čekejte, jak SE potřebná věc sama udělá a zařídí.

4. Ignorujte nepořádek

Zřejmě za to mohou geny z pravěku, kdy se pro jídlo nechodilo do supermarketu, ale úkolem muže bylo skolit zvíře. Tahle činnost vyžadovala absolutní soustředění na jeden cíl a ignoraci všeho ostatního kolem. Následkem toho mají muži zcela jinou optiku, než je ta ženská.

Jsou schopni bez povšimnutí minout džíny na zemi, ignorovat bláto v předsíni, nepořádek po vaření v kuchyni, stejně jako nerozliší zmuchlané tričko od toho vyžehleného (opět nemalá podoba s dětmi). Místo toho, abychom tuto nedokonalost na domácím poli využily ve svůj prospěch a nemusely věčně uklízet a vůbec dělat spoustu jiných nepopulárních domácích prací, snažíme se s vypětím všech sil o naprostou dokonalost, která stejně nikdy nenastane.

Navíc ji s výjimkou nás samotných nikdo neocení. Opravdu vadí, že na nerezovém sporáku zaschla kapka vody? A vážně se bude Mařence lépe spát ve vyžehleném povlečení než v tom sundaném ze sušáku?

5. Házejte vinu na druhé

"Kdybys na mě nemluvila, tak jsem tu pokutu za rychlou jízdu nedostal!" "Kdyby tady byl aspoň chvíli klid, už dávno mám tu knihovnu smontovanou!" "Kdybys mi to připomněla, tak jsem na ty třídní schůzky samozřejmě zašel!" Pokud žijete v partnerském svazku rok a delší dobu, nepochybně jste už nějakou takovou větu slyšela. Muži podobné soudy pronášejí s naprostou samozřejmostí bez uzardění.

Než přiznat chybu a cítit se provinile, je pro ně mnohem snazší svalit vinu na druhé a ještě si u toho všeho pořádně slovně ulevit (ano, zase velká podobnost s dětmi).

Použití této metody má svá pravidla. Pokud je dodržíte, život se vám hned bude zdát snazší. Já vím, doma i ve škole vás učili, že je důležité umět se postavit čelem ke svým proviněním, ale jednou za čas, v přiměřeném dávkování a přiměřenou mírou rozčilení na druhé je takové svalení viny na ostatní pro vaši duši přímo blahodárné.

6. Dělejte jen to, co musíte

My ženy se někdy chováme jako superman v sukni. Dětem a partnerovi ráno přichystáme plný servis v podobě snídaně, svačiny i oblečení, před odchodem z bytu uklidíme tak, že může přijít nečekaná delegace příbuzných, aniž bychom měly pocit šmudly, v práci jedeme na sto dvacet procent, abychom cestou z ní vyzvedly potomky z družiny, nakoupily a k večeři přichystaly několikachodové jídlo.

O pomoc si neřekneme, případně ji odmítneme, protože: "Tak dobře jako já to stejně nikdo neudělá." Hrajeme hru na superženy, které všechno zvládnou a pro druhé konají blaho, a pak se divíme, že jsme uštvané, navíc nás nikdo za naši snahu neocení. Ale proč by to kdo dělal, když o to ve skutečnosti vůbec nestojí?! Muži za každých okolností dělají jen to, co musí a je naprosto nezbytné.

7. Mluvte méně, ale jasně

Mezi muži se vyskytují exempláře, které s nadšením rozebírají zprávy o tom, jaký románek prožívá společná známá a že osmnáctiletá dcera jeho sestry je těhotná. Pro většinu jsou to ale nepodstatné informace, které zaznamenají, nepřikládají jim však žádnou důležitost.

Ve skutečnosti jim dlouhé klábosení a pitvání soukromých událostí jen ukrajuje z času, který mohou věnovat sami sobě. Nepotřebují vše rozebírat do detailů, vracet se k věcem, které už jednou vyřešili a uzavřeli. Vědí, že by stejně nedošli k jiným závěrům a je to jen ztráta času. Naopak dovedou jasně formulovat svá přání a potřeby.

Mluvení v náznacích jim nic neříká. Nechce se vám o víkendu do Krkonoš za tchyní, tak vzdycháte, občas uroníte slzu, třískáte s každou věcí, která vám přijde pod ruku? A ještě jste frustrovaná, že vám manžel nerozumí? Ale čemu má rozumět, když nemluvíte?

Proč mu jednoduše neřeknete: "Jsem unavená z práce, s dětmi musím dohnat školu, chci si zajít do kina. Byla bych ráda, kdybychom tu návštěvu odložili." Jasné sdělení, se kterým je schopný pracovat a najít řešení k oboustranné spokojenosti.

8. Užívejte si vlastní tělo

Většina dívek soutěžících v kráse obvykle prohlásí, že na sobě vidí spoustu nedostatků a ve skutečnosti se nepovažují za krásné. Ne, není to jedna z těch frází typu: "Mým přáním je, aby v celém světě zavládl mír." Ve skutečnosti je to tak, že pouze čtyři procenta žen o své kráse nijak nepochybují. Muži něčím podobným netrpí. Hrdě nosí svoje tělo, přestože jejich figura má k dokonalosti daleko.

Fyzické nedostatky jako jizvy, mateřská znaménka, vypadané vlasy, pivní pupek umí prodat s patřičnou historkou (klidně i vymyšlenou - tu jizvu mám, když jsem v ZOO přelezl plot ke lvům a jen tak tak jsem utekl) a ještě se k nim hrdě hlásí. Smiřme se s neřešitelnými nedostatky postavy, nesnažme se o jejich maskování, jen je tím zvýrazníme, a vymysleme story, která jim dodá patřičné důležitosti. A na pláži se oprosťme od pocitu, že tam všichni přijeli kvůli tomu, aby viděli naše fyzické minusy.

9. Nechte si své koníčky

Mužské plánovací diáře vykazují jistou zvláštnost. Ať jsou zaplněné sebevíc pracovními povinnostmi, vždy se v nich najde prostor na pravidelné setkání s přáteli, na sport i odpočinek. Ženský týdenní plán má tyto kolonky také, ale pokud zrovna na den, kdy máme odejít na cvičení, do vinárny s kamarádkami zrovna připadnou rodičovské schůzky nebo dítě onemocní, náš program se automaticky zruší. Muži si své rituály udržují za každých okolností.

Jak napsala jedna z oslovených žen: "Kdybychom si i my zavedly pravidelné dýchánky, přes které vlak opravdu nejezdí, bylo by nám líp. A mužům pak s námi taky." A další žena: "Možná není od věci ani usnout na lavičce cestou z hospody domů. Prý to úžasně rozšiřuje obzory a povědomí o sobě samé(m)."

10. Buďte sebevědomá

Když se rozdávalo sebevědomí, muži stáli někde v čele fronty a na ženy už zůstaly jen zbytky. Jak jinak si vysvětlit, že většina z nás se ve všech směrech života spíš věčně podceňuje, než přeceňuje. Že požádat o vyšší post v práci považujeme za neslušné, že neumíme přijímat chválu, natož si o ni důrazně říct. Za své schopnosti a zásluhy se pořád spíš omlouváme.

"Ne, nezhubla jsem, cítím se tlustá." "Udělala jsem přijímačky na prestižní školu, ale nebyla jsem první." "Máš pocit, že mi to sluší? Cítím se příšerně." "Ta bábovka není dobrá, připekla se mi."

A na závěr jedno delikátní téma - přestaňme předstírat orgasmus a mysleme při sexu na sebe. Nebo snad znáte muže, který by si chtěl milování odtrpět a mít ho rychle za sebou?