Muži vědí, kam se schovat před trudnou realitou. Naučme se to

Nedá se jim totiž nic vytknout. Psychologové tedy pánům svorně tleskají, protože moudře vědí, že to je ta jediná spolehlivá partnerská i osobnostní terapie vedoucí k úspěchu. Jedině člověk, který je dlouhodobě uspokojen ve svých potřebách, může být totiž tolerantním a chápajícím partnerem i sebevědomým a vyrovnaným jedincem.

Zde konkrétně mluvíme o potřebách jako: čas pro sebe, izolace od rozjívených děcek a remcající partnerky, absence nezbytných úkolů a naopak možnost věnovat se zábavné činnosti, ať už je to sport, popíjení dvanáctky, seřizování ventilů nebo lepení modelu čtyřstěžníku do lahve od minerálky.

Na ryby, do garáže, na badminton...

Žhavé téma mužských schovávaček otevřela nedávno v naší Kavárničce čtenářka Debra: "Jak je teplo a hezky, tak ten můj začíná zdrhat na ryby," napsala. "Kámošky drahej je zase den co den zavřenej v garáži a kutí a leští mašinu. Ale pořád lepší než hospoda, ne?"

Kam utíkají vaši muži? Třeba na ryby... (Ilustrační snímek)

A k ní se přidaly další diskutující. Manžel Lenky se prý dříve hrabal v motorce a asi před rokem si koupil kolo, zatímco Maruschčin muž zásadně prchá před rodinou do své dílny, kde si cosi kutí. "Když nekutí, tak se vrtá v autě," dodala čtenářka.

Vybráno z facebooku Vaše odpovědi na otázku: Kam utíká ten váš? Lucie: "Za prací." Kristina: "Do hospody." Kvita: "Za maminkou. A dost často. A někdy už i napořád." Romana: "Do garáže." Lenka: "Do garáže a na seno... chrrr... chrrrr :-D" Lucka: "Jako skoro každej chlap do hospody. :-)" Veronika: "Do práce. Kde si večer s kolegama sedne u pivka či vínka." Kača: "Nikam. Prchám já." Andrea: "Můj manžel spí, nebo je v práci a jednou týdně se jde odreagovat na celou noc ven." Radka: "Šermovat." Šári: "Na fotbal." Monika: "Do dílny! :-) Nebo na čundr s klukama."

"Tak můj utíká hrát badminton. Jsem z toho dost na nervy, jelikož to je tolik propocených trenclí a triček, že by z toho člověk zvadnul. Takže neustále peru a peru. A taky ty rakety... Jedna stojí okolo dvou tisíc a to vydrží zhruba půl roku," posteskla si Zuzikku.

To diskutérka Pihatka propocené prádlo svého chotě neřeší, zato s úsměvem okomentovala jeho počínání: "Jednou za dva týdny chodí s klukama hrát karty, zapálí si tam doutníky, daj si vizoura a jsou páni světa. :-)"

I ženy mají mít své dny

Ne že by žena nepotřebovala taky chvilku pro sebe, ale nějak si ji dovede hůř vybojovat. Snad proto, že se neumí tak snadno odtrhnout od pracovních i domácích povinností, které na ni vykukují za každým rohem. A že je tu pořád někdo, kdo od ní něco potřebuje - ať už je to pokakané mimino, školák sepisující domácí úkol, hladový manžel, vlastní matka tápající v nabídce bílé techniky nebo kolegyně, která nestíhá a moc by si potřebovala vyměnit služby...

"Můj muž si myslí, že má na své útočiště nezadatelné právo, protože zatímco on celý den tvrdě pracuje, já si užívám den s dětmi na zahrádce," říká třiatřicetiletá Helena, která má svému muži trošku za zlé, že třikrát týdně na celý večer zmizí s kamarády na jedno, protože si musí odpočinout. "Nevidí přitom, že kolem tříletých dvojčat se mám od rána do večera co otáčet, kromě toho je uklizeno, uvařeno, vypráno, nakoupeno, tráva posekaná, záhonky vypleté..."

Možná vám taky přijde svět v tomhle k ženám nespravedlivý, ale spíš než obviňovat partnera ze sobectví a nedostatku smyslu pro rodinu bychom se od něj mohly něčemu přiučit. Třeba tomu, že se nezboří svět, když není doma vyluxováno a umyté nádobí, ale že pro duševní pohodu je mnohem důležitější udělat čas od času něco, co se nemusí, ale co se nám prostě jen chce...

