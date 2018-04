Jsou plus size modelové hvězdy budoucnosti? V Česku si na ně počkáme

Spousta plus size modelek se aktivně snaží změnit zažité stereotypy módního průmyslu, které připouštějí pouze klasicky vyhublé krásky s BMI hluboko pod normálem. Tak třeba magazín Sports Illustrated oslovil nedávno právě Ashley Grahamovou – bylo to poprvé v padesátileté historii časopisu, co obálku zdobila modelka plnějších tvarů.



„Skutečné“ ženy ve svých kampaních prosazují také značky Dove nebo Christian Louboutin; tváří jeho řady rtěnek se loni na sociálních sítích stala francouzská blogerka a nově i plus size modelka Clementine Desseaux.

První muž na scéně

Na jejich úspěchy chce navázat Zach Miko. První mužský plus size model v březnu podepsal smlouvu s IMG, jednou z největších světových modelingových agentur. Šestadvacetiletý Američan je prvním modelem nově založené divize „Brawn“, jejíž název podle ředitele agentury Ivana Barta symbolizuje fyzickou sílu a zdatnost.



Miko s výškou dva metry a více než 120 kily zosobňuje typického městského lumbersexuála, který svojí mužností podlamuje kolena spoustě žen. Jeho charisma a pro modeling nezvyklý vzhled vzbudily velkou pozornost médii, přisuzují mu minimálně stejně úspěšnou kariéru jako jeho kolegyním. A předpovídají i nástup dalších plus size modelů.

Americký model Zach Miko prý chce světu ukázat, že krása může mít různé podoby.

Plus size po česku

Co se žen – modelek týče, v České republice zareagovala na celosvětový trend jako první agentura Czechoslovak Models. Už více než šest let nabízí i divizi plnoštíhlých modelek. Zda jejich řady rozšíří i muži, zatím není jisté. Český trh je příliš malý, aby kopíroval spíš okrajový vývoj mezinárodního modelingu.



„Nejsem si jistá, zda budou mužští modelové tvořit další vlnu po plnoštíhlých modelkách. Aspoň ne v takovém měřítku. Z marketingového hlediska to smysl dává, bude jen možná trochu složitější odlišit, který muž je opravdu ‚plus size‘ a který má prostě pivní bříško,“ podotýká Ivana Iličova, jedna z osmi plus size modelek, které Czechoslovak Models momentálně zastupuje.

„Generace mých rodičů by určitě uvítala, kdyby viděla oblečení na mužích s běžnou postavou,“ pokračuje. „V současné době se totiž všechno prezentuje jen na vypracovaných nebo mladých a vyzáblých modelech. Já sama jsem velkou zastánkyní toho, aby měly v modelingu zastoupení různé typy postavy. A to jak u žen, tak u mužů.“

Česká modelka Ivana Iličova věří, že diverzita je v modelingu důležitá.

Čím dál rozmanitější móda?

S Iličovou souhlasí i bývalá bookerka agentury Supermoda Management Jana Patočková: „Diverzita je podle mě v modelingu důležitá. Nejde jenom o větší velikosti, součástí trendu jsou i další modelové a modelky, kteří by v minulosti třeba vůbec neměli šanci.“



Agentury podle jejích slov stále hledají nové tváře, které posouvají hranice toho, co vnímáme jako krásné. „Tak třeba agentura IMG před časem podepsala smlouvy s trans* herečkou Hari Nefovou nebo s blogerkou Jillian Mercado, která trpí svalovou dystrofií a je upoutaná na invalidní vozík.“

Herečka, modelka a trans* aktivistka Hari Nefová Módní blogerka a modelka Jillian Mercado

V České republice si budeme muset chvíli počkat, dodává expertka. „Ve světě je stále běžnější angažovat plus size modelky do módních kampaní a jsou určité, spíš komerční, oblasti modelingu, kde se budou objevovat stále běžněji. Jenže český trh je poměrně malý a reaguje na zahraniční vývoj se zpožděním. Na prvního českého plus size modela ještě nepřišel ten správný čas,“ myslí si.

