Münchausenův syndrom v zastoupení: když matka předstírá, že jsou děti nemocné

Známé případy Osmidenní dcerka Marybeth Tinningové zemřela na meningitidu. Měsíc na to přivedla Marybeth do nemocnice syna Josepha Jr. kvůli křečím, po propuštění zemřel doma, Marybeth tvrdila, že ho našla nehybného v postýlce. Totéž následovalo o několik týdnů později s dcerou Barbarou, která zemřela v nemocnici. Marybeth znovu otěhotněla a podobné scénáře následovaly i s Timothym, Nathanem, Mary Frances, Jonathanem a adoptovaným synem Michaelem. Policie se začala o ženu zajímat v roce 1985 po smrti devátého dítěte Tami Lynn. Marybeth byla odsouzena ke dvaceti letům až doživotí ve vězení.



Lisa Hayden-Johnsonová obalamutila nejen lékaře, ale celou Velkou Británii. O svém předčasně narozeném synovi tvrdila, že je upoutaný na vozík kvůli cystické fibróze a dětské mozkové obrně a musí ho krmit hadičkou. Chlapec kvůli tomu prodělal několik operací, lžím své matky sám věřil. Smutný příběh se objevoval v televizi i tisku, žena se setkávala s celebritami, dostávala finanční dary, auto i drahé dovolené. Když bylo chlapci šest let, podvod se provalil, Hayden-Johnsonová se přiznala policii a byla odsouzena ke třem rokům a třem měsícům ve vězení.



Malý Garnett Spears neustále trpěl zažívacími obtížemi, horečkami, křečemi a záněty ucha. Jeho matka Lacey o strastech dítěte psala na svém blogu, kde brzy získala podporu tísíců lidí. Když pětiletý Garnett pomalu umíral v nemocnici na příliš vysokou hladinu sodíku, zatímco jeho matka si mezitím užívala pozornosti lidí na sociálních sítích, nemocnice informovala sociální službu. Policie následně v bytě Searsové našla důkazy o tom, že dítěti podala velké množství soli. Lacey Spearsová byla v roce 2015 odsouzena ke dvaceti letům až doživotí ve vězení.

Britka Sally Clarková byla v roce 1999 odsouzena k doživotí na základě výpovědi doktora Roye Meadowa. Podle jeho přesvědčení je totiž vysoce nepravděpodobné, že by oba její synové Clark i Harry zemřeli na syndrom náhlého úmrtí. Později se však ukázalo, že Meadowův výpočet byl chybný, Harry trpěl infekcí a zemřel tak zřejmě bez cizího zavinění. Clarková byla v roce 2003 propuštěna, ale z incidentu se nikdy nevzpamatovala, o čtyři roky zemřela na akutní otravu alkoholem.

Podobný osud potkal Angelu Canningsovou, která byla také odsouzena za smrt svých dvou dětí zejména vahou výpovědi doktora Roye Meadowa. Po dvaceti měsících ve vězení byl její rozsudek zrušen. Pověst Roye Meadowa byla zničena, jeho výpovědi se ukázaly jako minimálně přitažené za vlasy, někdy ale vyloženě chybné. Mnozí jej obviňovali z honu na čarodějnice, což potvrzuje několik osvobozujících rozsudků.

zdroj: Listverse