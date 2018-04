Zbavila se nevzhledného nosu a je konečně šťastná. Už nemusí nosit ofinu

Byl to mindrák, se kterým se Bára snažila od dětství vypořádat. Velký a nesouměrný nos ji komplikoval vztahy s vrstevníky, od kterých slýchávala posměšky a nemístné komentáře. Byla pro ně čarodějnice. Také okolí si kvůli tomu mladou ženu dobíralo.

Postupem času se dokonce nos začal ještě zvětšovat a výrazně tak upozadil Bářiny hezké rysy. „Já jsem ho maskovala tím, že jsem nosila rovnou hustou ofinu a vždy jsem se vyhýbala fotografiím z profilu,“ vzpomíná na dobu před operací.

Ofina, nejlépe šikmo střižená a s pěšinkou na straně, totiž opticky nos zmenšuje. Pomáhá též přidat vlasům na objemu, což odvádí pozornost od nosu. K tomu mohou pomoci rozvrkočené účesy, vlny, stejně jako polorozcuchané drdoly či natupírované culíky, které soustřeďují objem na temeni hlavy.

Ani kouzla s účesem ale Báře moc nepomáhly a ona se trápila čím dál více. Rozhodla se proto podstoupit rhinoplastiku. Chirurgický zákrok, který probíhá v celkové anestezii, slouží ke zmenšení, zúžení a celkovému zjemnění nosu. Lékaři mladé ženě uvolnily a vymodelovaly měkké části nosu, chrupavku a nosní kůstky.

„Plastická operace mi rozhodně změnila život k lepšímu. V prvé řadě mi dodala sebevědomí. Jsem se sebou spokojená, mám nos, o kterém jsem vždy snila,“ svěřila se Bára.

A dodala, že si nemůže stěžovat ani na žádné pooperační komplikace. „Rekonvalescence byla bez problémů, modřiny a otoky zmizely poměrně rychle,“ pochvaluje si mladá žena, která lituje pouze toho, že se k zákroku neodhodlala dříve.

Přiznává však, že velkou roli v tom hrála i obava, že by mohlo dojít ke komplikacím. Proto také se její nejbližší stavěli zpočátku k operaci nedůvěřivě. „Rodiče měli strach, protože každá operace je zásah do těla. Moje byla ještě k tomu dobrovolná.“ Výsledek všechny příjemně překvapil, rodiče i kamarádi byli z nové Bářiny vizáže nadšení.

Mladá žena si po operaci splnila i další sen a zbavila se své ofiny, kterou léta nosila. Konečně nemá důvod obličej schovávat a nemusí čelit posměškům okolí. „Snažím se myslet pozitivně a neřeším ostatní, co i o mně myslí. Důležité pro mě je, abych se sebou byla spokojená hlavně já sama. Ať už člověk podstoupí jakoukoliv plastickou operaci, neměl by se za to rozhodně stydět,“ uzavírá.