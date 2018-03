Kosmetického zákroku nelituji, změnil mi život k lepšímu, říká Lenka

Hladká a zdravě vypadají pokožka s minimem vrásek a úsměv. Tak dnes vypadá Lenka, která se živí jako kadeřnice. Ještě před pár lety bylo ale všechno jinak. Její zákazníci ji velmi často říkali, že vypadá unaveně a nešťastně, i když měla dobrou náladu. Mohla za to povislá kůže na krku i v obličeji. „Se svým životem jsem byla spokojená, ale vytahaný obličej jsem vnímala jako problém,“ popisuje Lenka.

Svěřila se proto do péče plastických chirurgů, kteří ji doporučili facelifting a operaci očních víček. Lenka souhlasila, takže ji lékaři nejprve odstranili přebytečnou kůži na horních víčkách, následně i přebytečnou kůži v postranních částech obličeje. Součástí zákroku bylo i ošetření kyselinou hyaluronovou, kterou provedla kosmetická dermatoložka.

„Zákrok byl bezbolestný a následné hojení také. Nebýt bandáže a určitých pooperačních omezení, ani bych nevěděla, že jsem podstoupila operaci,“ pochvaluje si sympatická blondýna. Několik dní trvalo, než ji napuchlý obličej splaskl a zmizely modřiny. Zhruba měsíc se musela vyhýbat zvýšené pohybové aktivitě, pozor si musela dávat i na prudké pohyby hlavy a krku.

Inspirovala kamarádky

Zákrok zvažovala několik let, protože si přála vypadat mladší a také mít větší sebevědomí. S výsledkem je velmi spokojena a svého rozhodnutí ani na chvilku nezalitovala. Do jejího života to nepřineslo žádné přelomové změny, nezměnila práci, ani partnera. Začala však konečně být spokojená sama se sebou. „Cítím se mnohem lépe a sebejistě. Jsem ráda, že můj život je takový, jaký je. Je to skvělé,“ pochvaluje si Lenka.

Rodinu proměna Lenky velmi příjemně překvapila, přestože ze začátku se k ní stavěla skepticky a měla pocit, že to není třeba. Také kamarádky se nejprve velmi podivovaly nad jejím rozhodnutím. Nechápaly, proč je to pro ni tak důležité. Když ale viděly, jak Lenka rozkvetla, změnily názor. „Po zahojení ran uznaly, že to stálo za to, a několik jsem jich inspirovala. Podstoupily úpravy víček či aplikaci botolutoxinu, jedna kamarádka si nechala i zvětšit poprsí,“ říká Lenka.

Opětovné vyhlazení vrásek?

Změny si všimli i klienti z práce, pro které nadobro přestala být ustaranou a unavenou. Místo toho Lenku chválí, jak dobře vypadá. A není divu. Málokdy by hádal, že už je babičkou. Pokud nepracuje, čas od času hlídá svoji sedmiletou vnučku. „Občas je to náročné, ale užijeme si spolu hodně legrace,“ vypráví Lenka.

Přestože není sportovní fanatik, snaží se pravidelně chodit na jógu, kosmetiku a pečovat o sebe. Jediné, co by na sobě chtěla změnit, je pružnost pleti a povadlé kontury, které zvládne odstranit kyselina hyaluronová. „Občas přemýšlím o opětovném vyhlazení vrásek, které bylo součástí zákroku. Výsledek byl fascinují, bohužel nikoliv trvalý,“ uzavírá.