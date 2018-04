Můj manžel má milenku, ale rozvádět se nechce

Ačkoliv vlastně zřejmě zachránilo, ale bohužel jen formálně, protože kdo ví, kde bychom dnes byli bez Matěje.

Manžel Josef je stále velmi šarmantní, štíhlý a s ženskými to umí. Myslím, že nikdy nebyl svatoušek, ale dokud nám to doma fungovalo i v posteli, nenapadlo mě po ničem pátrat. Nebylo co a proč řešit.

Jenomže po porodu nejmladšího dítěte už náš sex skomíral, až před pěti lety skončil docela. Možná se na tom podepsala i moje kila po porodu navíc, třeba i můj krátký utajený románek. Jenže ani mé, ani manželovy dřívější mimomanželské úlety nikdy chod rodiny nenarušily. Josef nakoupí, co potřebuji, o děti se stará, starší Honza mu pomáhá v jeho firmě a na malého si čas rád udělá. Ani se doma nehádáme, protože se na všem rozumně dohodneme. I když nejsem šťastná, protože, co si budeme povídat, nějaké to chlapské objetí a sex mi chybí.

Jenomže poslední rok se situace ještě zhoršila. Josef je doma minimálně. Napřed tvrdil, že se mu nevyplatí jezdit domů od rozdělané práce, tak vlastně prý v práci přespává. Když už byl v práci na Boží hod i na Silvestra, došlo mi, že jen práce to zcela jistě nebude. Navíc té paní Josef představil i našeho Honzu, který podle jeho chování hned pochopil, oč jde. Teď mi radí, ať se raději rozvedu, že se nemám nechat ponižovat. Jenže co on o manželství ví? Manželovi se snažím nic nevyčítat. Nakonec můžu být ráda, že mi doma pomáhá a že je klid.

V práci se mi občas nějaký ten kolega dvoří, ale kvůli malému Matějovi nemám na žádné randění čas. Domů si nikoho pozvat nemůžu, protože nevím hodiny ani minuty, kdy může přijít domů Josef. A tak většinu času trávím doma jen s Matějem a dvěma našimi kočkami. Když mám chvilku, chatuju si alespoň s kamarády přes internet.

O rozvodu u nás nikdy nepadlo ani slovo. Manžel se ke mně chová slušně. Jenže na mě najednou s koncem loňského roku padl strach, že to byly třeba naše poslední společné Vánoce. Připadá mi, že takhle to dlouho nemůže fungovat. Jen nevím, co mám dělat. Když už něco podniknu, tak s chladnou hlavou, nechci se dopustit nějaké hysterie, které bych mohla litovat. Prosím, poraďte mi:

