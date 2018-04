Chcete šťastné děti? Nezvyšujte jim kapesné, ale sebedůvěru

1:00 , aktualizováno 1:00

Kdo z rodičů by nechtěl, aby jeho dítě bylo šťastné? Jenže často dojedeme na to, že nevíme, jak to zařídit. Vždyť ani my dospělí někdy nemáme ponětí, co si s vlastním životem počít. Pokud nás nenavede vlastní intuice, můžeme hledat berličku třeba v motivačních knihách pro rodiče.