Díky Vojtovi vidím svět z té lepší stránky, říká Tatiana Vilhelmová

(33) se narodila v Praze. Studovala konzervatoř, ale školu nedokončila. Začala hrát v šestnácti letech, kdy získala roli v povídce Hotel pro sourozence a v seriálu Prima sezóna. O rok později se objevila ve filmu Indiánské léto, za který byla poprvé nominována na Českého lva.

Nominace se pak opakovaly ještě několikrát a v roce 2006 Českého lva dostala za ženskou roli ve filmu Štěstí.

Její domovskou scénou je od roku 2002 Dejvické divadlo.

Před šesti lety se provdala za filmového produkčního Pavla Čecháka, s nímž se letos rozešla. Mají spolu Františka (6) a Cyrila (3).

Jejím přítelem je herec a zpěvák Vojtěch Dyk.

Každý večer hrála v létě ve Zkrocení zlé ženy na Hradě, pak se s představením vydala do Brna, kde už jí nebylo dobře. Antibiotika nezabrala a Tatiana Vilhelmová se po představeních v Ostravě nakonec přestala hýbat. Když odjela do nemocnice, už si ji tam nechali. Zánět mozkových blan byl virového původu a na dva měsíce ji vyřadil z normálního života. Nemohla se starat ani o své dva syny.

"Děti byly buď s tatínkem, nebo střídavě s babičkami. Nebyla jsem schopna být s dětmi ani pět minut, postarat se o ně. Frekvence jejich pohybů, hlasy, to všechno bylo strašně náročné," vzpomíná na letošní léto. Dodnes není zdravotně zcela v pořádku, když se delší dobu musí na něco soustředit, začne ji bolet hlava. Zkusila, jestli by nemohla hrát, ale po dvou zkouškách v Dejvickém divadle bylo jasné, že to zatím nepůjde.

Na svoji nemoc se přesto dívá z té pozitivní stránky. Od šestnácti let pracuje a teď se poprvé na delší dobu pracovně zastavila. "Vlastně je to v tuhle chvíli milá nemoc, protože mám od lékařů doporučení dělat všechno, co mi dělá dobře," říká Tatiana Vilhelmová.

Navzdory zdravotním potížím se svými přáteli bude i letos 17. a 18. prosince pořádat tradiční Bazar v Mokré čtvrti. Část jeho výtěžku chce herečka věnovat právě na pomoc matkám, které se kvůli nemoci ocitnou v podobné situaci, ale na rozdíl od ní nemají rodinné zázemí, tak se o jejich děti nemá kdo starat. Nadaci nebo sdružení, které takto postiženým pomáhají, teprve hledá.

"Jsem svobodná matka a jsem spokojená," komentuje svůj osobní život. Se svým novým partnerem, o sedm let mladším Vojtěchem Dykem, nežije. "Vyhovuje mi náš model, kdy spolu nemusíme bydlet a můžeme se vidět, jen když na sebe máme čas a náladu. Ale uvědomuju si, že něco takového je pro většinu lidí ekonomicky obrovský přepych," přiznává.

Vztah s mladším mužem je pro ni naprostou neznámou. Vždycky měla starší muže. "Ten vztah je víc bezprostřední a z Vojtovy strany určitě bezstarostnější. On zatím nezná všechny možné nástrahy a úskalí, neutvrzuje mě v nich a já si díky němu říkám, proč se na všechno dívat z té horší stránky, když to můžu vidět z té lepší. V tom je to příjemnější. Navíc Vojta je obrovsky empatický člověk, to je pro ženu vždycky příjemné," říká Tatiana Vilhelmová.