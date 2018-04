Moje dcera chodí s černochem, kterému se nechce pracovat

Vzhledem k tomu, že jí bylo teprve osmnáct let, jsem ze začátku vyžadovala, aby ji přivedl nejpozději do jedenácti hodin domů, když někam šli. Nikdy se neopozdili a věděla jsem, že by mi dcera nelhala, kdyby se o něco pokoušel.

Vydrželi to šest měsíců bez sexu, z čehož jsem usoudila, že je to slušný kluk, kterému nejde jen o to, dostat Zuzku do postele. Potom přišli s nápadem, že spolu budou bydlet. Zuzka byla zamilovaná jako blázen, tak jsem jí řekla, že souhlasím, pokud nebude flákat školu. Její ebenový princ našel podnájem a pak to začalo.

Ze začátku mi nic neřekla, ale všimla jsem si, že má potíže s penězi. Jejímu příteli vyschly zdroje. Tvrdil, že mu posílají rodiče peníze, že je z bohaté rodiny a že tam v létě pojedou na prázdniny. Dostával také stipendium. Jenže školu z neznámého důvodu přerušil a peníze z domova nepřicházely.

Tlačila jsem na Zuzku, aby ho nenechávala válet doma, že by si měl najít práci. Nebylo to těžké, protože umí perfektně anglicky. Z velmi dobře placené práce ho však po měsíci vyhodili, protože porušoval pracovní kázeň. Nechodil včas a v pracovní době si vyřizoval soukromé věci. Potom už zůstal doma.

Na prázdniny se samozřejmě nikam nejelo, Zuzka to oplakala. Postupně se od ní odvrátili všichni kamarádi, protože zjistili, co je ten její zač. Samé lži a výmysly. Nikdy nedrží slovo, slibuje věci, které nedodrží, chodí pozdě, celé dny se válí doma a čučí na fotbal.

Nevím, co ještě musí přijít, aby Zuzka prohlédla. Nechci na ni tlačit, je v citlivém věku, a pokud na ni udeřím, bojím se, abych ji neztratila. Jsem zoufalá. Ten povaleč ji jen využívá a táhne ke dnu. Nevím, co mám dělat.

Strašně se bojím, aby ji nepřivedl do jiného stavu. Holka by měla s malým černouškem zkažený život. Aby si ji on vzal a postaral se, to vím naprosto jistě, že je nesmysl. Poraďte mi, prosím.

