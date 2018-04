Modré, nebo bílé šaty? Šťastné, či týrané ženy? Nepodléhejte iluzím

Tuto vizuální iluzi s technicky špatnou fotografií, která počítá s našimi předpoklady i podmínkami, v nichž se právě nacházíme, šikovně využila Jihoafrická armáda spásy.

O tom, zda jsou šaty modro-černé či bílo-zlaté, spekuloval celý svět. Ve chvíli, kdy souvislost s kampaní proti domácímu násilí na ženách vyšla najevo, přemýšlí tentýž svět o svých nejbližších. Co když i mezi nimi je někdo, kdo se veselý a pohodový jen zdá?

Statistiky Podle reprezentativního výzkumu Sociologického ústavu AV ČR a Filosofické fakulty UK zažije některou z forem domácího násilí za svůj život 38 % žen.

Násilí ve vztahu přiznává 25 procent studentů.

S násilím má osobní zkušenost třetina seniorek.

V roce 2014 bylo kvůli násilí rozhodnuto o 1 382 vykázáních z domova.

Každý rok zemře v ČR v důsledku domácího násilí několik desítek žen.

Zdroj: Rosa, o.s

„Kampaň určitě splnila svůj účel,“ konstatuje Zdena Prokopová z občanského sdružení Rosa, které pomáhá týraným ženám v České republice.

„Určitě to byl dobrý nápad, zajímavý i šokující způsob, jak upozornit na to, že někdy nechceme vidět to, co bychom vidět měli,“ chválí jeho autory a vzpomíná na podobnou kampaň s fotografiemi nalíčených žen, které po odlíčení odkryly modřiny na obličeji. Každá příležitost jak přimět lidstvo, aby se zamyslelo nad tím, zda není někde v blízkém okolí jiný vystaven domácímu násilí, je podle ní dobrá.

„Spousta lidí se díky podobným akcím dozví, kam se mohou obrátit o pomoc. I my od začátku tohoto roku pozorujeme 25procentní nárůst dotazů oproti stejnému období v loňském roce, a to i díky podzimní kampani Tiché svědkyně,“ říká Prokopová.

Vlevo je původní fotografie. Uprostřed fotografie upravená tak, aby černá byla černá. Vpravo je naopak zvolen modrý pruh jako bílý bod a podle toho jsou upraveny barvy (funkce Křivky).

Poradna pro týrané ženy Týrá vás či někoho ve vašem okolí jiný člověk? Poraďte se se socioterapeutkou Zdenou Prokopovou.

Rosa se k mezinárodnímu dni proti násilí na ženách (25.11.) připojila kampaní Tiché svědkyně už v roce 2003. Poprvé červené sochy s partem na krku, jménem, věkem oběti a způsobem, jakým byly zavražděny, upozornily na společenský problém v Parlamentu ČR. Od té doby se vždy na podzim objevují na různých veřejně exponovaných místech.

V loňském roce mířila kampaň Rosy na pomoc seniorům, letos se zaměří na to, že mezi oběťmi domácího násilí nejsou jen nevzdělané ženy a submisivní chudinky.