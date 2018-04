Móda z Varů: Stivínová a Kurková v stejném modelu plus pár přešlapů

Případ první: UMA THURMANOVÁ

70 %

Bílá klasika, která nezamrzí ani nenadchne. Róba není lichotivá v partiích prsou a to kazí celkový dojem. Uma zvolila psaníčko z dílny módního domu Prada a stylové lodičky. Účes je do horkého letního večera naprosto perfektní. Od hvězdy jako je Uma Thurmanová jsem ale čekal více, takže mírné zklamání.

Případ druhý: ZUZANA STIVÍNOVÁ

90 %

Herečka Zuzana Stivínová jistě ne záměrně oblékla šaty stejné jako modelka Karolína Kurková, a to od Vivienne Westwoodové, ale v odstínu bordó. Naprosto odzbrojující jsou šperky značky Cartier, které jsou dominantou celého outfitu. Vlasy působí velice přísně a tento účes Zuzaně přidává na věku, což rozhodně žádná žena nechce. Make-up je ovšem perfektní.

Případ třetí: JITKA ČVANČAROVÁ a PETR ČADEK

50 %

Materiál, střih, barva, dekolt a dokonce i účes. To vše je na Jitce Čvančarové bohužel špatně. Tyto šaty z dílny Natali Ruden jsou zajisté velice zajímavé pro pány, a to z poměrně jasného důvodu, ale jinak jsou společensky skoro až nepřijatelné. Navíc barva šatů je vhodná spíše na reflexní vesty. Účes působí velice nedbale a nepřitažlivě. Tanečník a choreograf Petr Čadek je naopak vedle ní velký elegán s vázankou a skvěle padnoucím smokingem. I díky němu jsou procenta hodnocení vyšší.

Případ čtvrtý: KAROLÍNA KURKOVÁ

90 %

Česká topmodelka, která udává styl i v Americe a je módní ikonou. Je proto nepochopitelné, proč zvolila zlaté šperky Tiffany&Co a k tomu stříbrné páskové podpatky. Karolína značku klenotů reprezentuje, ale opět se ptám, proč tyto boty? Šaty z dílny Vivienne Westwoodové a velice ženský make-up jsou podtržením toho, jak sexy modelka dokáže být, což se ovšem nedá říct o účesu à la upravená-neupravená. Až na pár výtek byla Karolína jednou z nejvíce sexy žen večera.



Případ pátý: MARTHA ISSOVÁ

85 %

Herečka Martha Issová oblékla róbu své oblíbené značky Chatty. Šaty ve stylu 20. let a filmu Velký Gatsby jsou naprosto půvabné. Model doplněný o psaníčko Versace od LBM a diamanty od INBAR Diamond Center jsou docela svůdná kombinace. Psaníčko bych ale zkrátil o odepínací popruh přes rameno a vlasy přizpůsobil stylu šatů. Tento účes totiž působí, jak kdyby herečka strčila mokré prsty do elektrické zásuvky.

Případ šestý: TEREZIE DOBROVOLNÁ

75 %

Královna krásy z roku 1997 Terezie Dobrovolná na mě působí dojmem dámy z 18. století. Těhotenská móda je asi nejzapeklitější oříšek oblékání obecně a tak i s hodnocením musím být přívětivější. Šaty připomínají noční košilku, což samozřejmě v požehnaném stavu není vůbec problém a modelka vypadá elegantně a velice žensky. Účes bych ale rozhodně změnil a nechal ho vzdušnější. Tento bohužel nastávající mamince přidal na věku.

Případ sedmý: JITKA SCHNEIDEROVÁ a její partner LUKÁŠ

80 %

Toaleta z dílny návrhářky Zuzany Kubíčkové je božská, i když se může zdát, že v ní Jitka Schneiderová působí poněkud starší. Dle mého názoru by prodloužená délka šatů byla rozhodně lepší. To samé by se dalo říct o sice nyní velice modních zvonových rukávech, kdyby ovšem byly úplné, působily by více sexy a žensky. Psaníčko značky Cavalli je naprosto netradiční a já mu tleskám! Šperky Bvlgari byly letos v Karlových Varech velice populární a zvolila je i Jitka. Účes a make-up nemusíme ani komentovat, jelikož je téměř vždy předpisový. Partner bohužel vypadá jak agent z filmu Muži v černém.



Případ osmý: ANNA GEISLEROVÁ

90 %

Styl, glamour a záhadnost. Tak působí model Anny Geislerové z letošního zahájení filmového festivalu. Šaty ve stylu téměř prodlouženého smokingu působí velice tajemně. Barevná instalace podšívky a výstřihu je oživením pro na pohled stylově spíše zimní šaty. Doplňky herečka opět zvolila na výbornou. To samé platí pro make-up a velice uvolněný účes.



Případ devátý: PAVOL HABERA a DANIELA PEŠTOVÁ

100 %

Topmodelka Daniela Peštová je stále okouzlující jako v 90. letech, když byla na vrcholu své kariéry. Tyto velice stylové šaty jemně poseté květy, s romantickým límečkem s krajkou a průsvitným dekoltem jsou podle mého názoru nejkrásnějším modelem celého večera. Doplněk v podobě netradičního psaníčka, krásný make-up a elegantní účes jsou zlatou korunkou této nádhery. Modelku navíc doprovázel předpisově oblečený Pavol Habera. Tato dvojice by určitě uspěla i na červeném koberci v Hollywoodu.



Případ desátý: KATEŘINA BROŽOVÁ a JAROMÍR SOUKUP

30 %

Pevně doufám, že Kateřina Brožová si jen odběhla z představení Marie Antoinetta. Tyto šaty by měly být vystavené jako příklad, jak se neoblékat na zahájení mezinárodního filmového festivalu. Přidávají jí na objemu a herečka v nich působí tučňákovým dojmem. Účes celkovému vzhledu také moc nepřidal. A asi je to vlastně celé špatně. Procenta jsou jen za snahu a doprovod.

