Móda ze Slavíků: Boží Boho, sexy Farna i Vondráčková a nepovedená Anna K

Případ první: LUCIE BÍLÁ

95 %

Zlatá slavice vypadala jako sexy černá mamba. Zpěvačka překvapila svou zahalenou toaletou s roláčkem, kterou ozdobila démantovým náhrdelníkem od italského klenotnictví Gismondi. Jeho cena spolu s náušnicemi a náramkem, které na Lucii zářily jako večernice na noční obloze, se vyšplhala přes 30 milionů korun. Zpěvačka tak musela mít i doprovod ochranky. Nechápu ale zadní část šatů, kde se z nich dere jakýsi pro mně nepochopitelný chuchvalec, který připomíná ocas. Za to musím strhnout procenta, jinak byla dvacetinásobná Zlatá slavice perfektní.

Případ druhý: EWA FARNA

80 %

Kreativní, hravý i ženský. To vystihuje model, který zvolila stříbrná slavice Ewa Farna. Poslední dobou zpěvačka ráda nosí hravé varianty dámských obleků. Tento model s extravagantně prodlouženými rukávy a s detaily flitrů po straně kalhot, které byly vidět, když si Ewa šla pro cenu, je zatím nejlepší. Vůbec se mi ale nelíbí kožené rukavice. Zpěvačka vypadá, jak kdyby bojovala s nějakou nehezky vypadající kožní nemocí a bojí se proto kohokoli dotknout. Doladění s kovovým psaníčkem velice robustního zjevu je trefa do černého. Jen tak dál! Příště ale prosím účes, který bude více mladistvý, a na podpatcích méně flitrů.



Případ třetí: LUCIE VONDRÁČKOVÁ

95 %

Bronzová slavice Lucie Vondráčková vsadila na návrháře Jakuba Ponera a jeho sestru a přípravu na večer přenechala na nich. Průsvitný top šatů dodává modelu sexappeal a vyšívaná sukně zdůrazňuje preciznost, s jakou byla róba vyhotovená. Zpěvačka má v šatech krásnou postavu a decentní psaníčko je tou správnou volbou k takto výraznému modelu. Změnil bych ale účes a zbavil se boule, co má Lucie na hlavě. Jinak výborné.

Případ čtvrtý: ANNA K

15 %

Anna K vzbuzuje dojem lupiče, který přišel Slavíky spíše ukrást a schovat pod chlup, co má na sobě, než zpěvačku ucházející se o cenu. Čepec, rozšiřující kalhoty, rolákovitý top i již zmíněný chlup, to vše je špatně a rozhodně by se to objevovat na takovém večeru nemělo. Ovšem make-up a účes vypadají výborně a za to má zpěvačka plus.

Případ pátý: MARKÉTA KONVIČKOVÁ

65 %

Markéta Konvičková byla asi jediná, která zvolila krátkou toaletu. Oblékl ji návrhář Jiří Kalfar. Zlatý brokát s delšími rukávy je zajisté velice odvážný model na tento večer, je ovšem na pováženou, jestli se to ještě hodí. V kombinaci se semišovými kozačkami nad kolena tento outfit působí trochu „venkovně“. Na událost, jako je tato, bych tento model rozhodně nedoporučoval. Baví mě ale vázanka na krku zpěvačky. Sako je už příliš. K tomuto outfitu je potřeba výraznější make-up, což Markéta trochu zanedbala a vypadá, jak kdyby si obličej právě umyla.

Případ šestý: MONIKA ABSOLONOVÁ

80 %

Zdobená róba od Tatiany Kovaříkové se zlatými aplikacemi zpěvačce špatně sedí, takže jí trochu přidává na váze. Rovné vlasy a rudá pusa, zářivá pleť a výrazné oči jsou na Monice Absolonové krásné. Psaníčko zdobené zlatými kameny vypadá luxusně a elegantně.



Případ sedmý: JITKA BOHO

100 %

Dílna Poner se na letošních Slavících pyšnila několika modely a jeden z nich měla i Jitka Boho. Nádherné šaty tělové barvy s tenkými sexy ramínky dokonale odhalují krásnou postavu. Ve spojení s vášnivou bordó barvou doplňků a rtěnky je toto jeden z top modelů večera. Jitka opět předvedla svou krásu a sourozeneckému duu Poner tleskám.

Případ osmý: LUCIE BORHYOVÁ

90 %

Toaleta temně modré barvy jde s blond vlasy a se zářivým úsměvem moderátorky Lucie Borhyové ruku v ruce. Spadlá ramínka šatů dávají prostor jemnému diamantovému šperku. Dress code byl splněn a moderátorka vynesla hezký, i když možná pro někoho vcelku nezajímavý model. Bohužel se musím pozastavit nad lacině vypadajícím psaníčkem. Vypadá, jak kdyby ho Lucii půjčila babička, která ho před 80 lety ulovila v Prioru. Make-up je dílo mistra, nad kterým je třeba složit poklonu. Bravo!

Případ devátý: JOVANKA VOJTKOVÁ

20 %

Tradice. Ovšem nepříliš dobrého vkusu. Zatím jsem Jovanku Vojtkovou neviděl v něčem alespoň trochu normálním. Možná je to její „styl“ a nebo tomu nerozumím. Toto by se však mělo dávat za příklad, jak nemá vypadat slavnostní toaleta. Vzor šatů navozuje dojem, že se bývalá tanečnice proběhla křovím růží. Nehezké je i psaníčko rozměrů skoro billboardu. Jovance se povedl make-up a za ten dostává i procenta.



Případ desátý: EVA PERKAUSOVÁ

90 %

Krásná čistá toaleta s hlubokým výstřihem zakrytým síťkou na poukázání na dominantní partie moderátorky. I zde se činilo návrhářské duo Poner a Evě Perkausové to prospělo. Doplňky k sobě krásně a nenásilně ladí, a tak nemám v podstatě snad ani co vytknout. Tedy až na otevřené boty, které vypadaly jako piraně, co vás chtějí kousnout. Na této fotce to ale naštěstí není vidět. Evo, takhle příště raději ne!

