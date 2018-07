Zůstali v Plzni. Je tam všechno lidštější, tvrdí moderátorský pár

Pár, někdy přezdívaný „česká Brangelina“, spolu moderuje Snídani s Novou a rozhlasový pořad Host Frekvence 1. Hodně času tudíž stráví v hlavním městě. „Zkoušeli jsme v Praze žít čtrnáct dní, ale přesvědčili jsme se, že doma jsme v Plzni. Když se nás někdo zeptá proč, pozveme ho k nám. Pak pochopí,“ říká Míra Hejda.

Vysvětlení pro čtenáře, kteří přijet nemůžou. Narodili se tam. Mají tam zázemí, rodinu, přátele. Vyhovuje jim místní atmosféra a klid. „Plzeňáci to mají stále hozené trochu jinak,“ vykládá dál Míra. „V Praze se lidé potkávají hlavně kvůli byznysu, v menších městech se potkávají, když se chtějí potkat. Ale nechci útočit na Prahu, mám ji hrozně rád, ale někdy na mě působí jako mašinérie. V Plzni je všechno lidštější.“

Samozřejmě kvůli tomu stráví hodně času na cestách. Zorce Hejdové to nevadí – miluje prý řízení: „Pustím si nahlas hudbu, přemýšlím si, je to pro mě vyloženě relax.“ „Když budete bydlet na Čerňáku a jezdit na Barrandov, pojedete taky třeba hodinu, jako my z Plzně. Už nám to ani nepřijde,“ doplňuje její manžel.

Před čtyřmi lety si dokonce v Plzni postavili dům. „Míra byl už tehdy do všeho hrozně zapálený - od shánění pozemků až do posledního polštáře na gauči. Strašně ho bavilo hledat si informace, dost do toho pronikl,“ popisuje moderátorka.

Když viděla, jak stavbou a budováním žije, vůbec ji nepřekvapilo, když přišel s nápadem internetové televize o bydlení. Míra se tedy opravdu stal expertem na bydlení a s nadsázkou říká, že „jako Pohlreich naučil Čechy pořádně jíst, on by chtěl naučit lidi pořádně bydlet“.

Je přesto něco, co by ve svém jinak dokonalém domě udělali jinak? Větší šatnu. Hlavně Zorka prý aktuálně řeší větší prostor na oblečení. „Podle mě pro žádnou ženskou není žádná šatna dost velká. I kdyby byla dvakrát větší, během roku se zase záhadně zmenší!“ Souhlasíte?