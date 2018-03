Ty tam jsou časy vyretušovaných těl a porcelánové pokožky. Hitem sociálních sítí je nyní osobitost, jedinečnost a reálné ženské tělo se všemi nedostatky, jaké si umíme představit.

Asi nejznámější kráskou, která se za své nedokonalosti nestydí, je plus size modelka Ashley Grahamová. Přestože fotí do prestižních magazínů, na její kůži jsou patrné strie i celulitida. „Cvičím a dělám maximum pro to, abych jedla zdravě. A mám se ráda taková, jaká sem. Navzdory celulitidě,“ napsala si do statusu na sociálních sítí a vyfotila se tak, aby její pomerančová kůže vynikla.

Fanoušci jí za to jaksepatří děkují a nešetří obdivnými komentáři. „Ani nevíš, jak moc mi pomáháš, abych zvítězila nad anorexií,“ stojí například v jednom z nich.

Podobný přístup má i její kolegyně, chorvatská plus size modelka Lucija Lugomerová. Ta zase na svůj účet na Instagramu umístila fotku, na které ukazuje strie. A přidala vtipný komentář, že jsou to její slunečnice a že má na každé straně jednu. „Moje nedokonalosti jsou mé dokonalosti. Buďte sami sebou,“ nabádá ostatní. Přitom přiznává, že si v pubertě kvůli svému tělu mnoho vytrpěla a že jí trvalo dlouho, než ho přijala.

Strie se však nevyhýbají ani modelkám s „klasickými“ proporcemi. Jednou z nich je například Chrissy Teigenová. Ta už deset měsíců po porodu pózovala v plavkách pro magazín Sports Illustrated. Na snímcích vypadá sice dokonale, ale je patrné, že jsou upraveny. Fotky bez retuše však neváhá uveřejňovat na svých soukromých účtech. Na jedné z nich se dokonce zblízka pochlubila modřinami a jizvičkami na kůži. „Mám pocit, že lidé zapomněli, jak vypadají skutečné ženy.“

Stejný pocit mají i některé módní značky. Například Asos a Missguided se rozhodly modelky neretušovat, takže jejich kampaně spodního prádla a plavek se hemží striemi, celulitidou i modelkami s ďolíčky na kůži.

Vedle strií a celulitidy se modelky nebojí přiznat problematickou pleť. Americká modelka Brianna Lopezová na svém instagramovém profilu umístila odstrašující snímky akné, aby ukázala, jak s tímto neduhem bojovat. Akné ji trápilo od puberty a máloco jí pomáhalo. Vymyslela si tedy vlastní kosmetickou rutinu, díky které se její pleť značně vylepšila. „Velmi jsem se tím trápila a bylo to dost náročné se s tím vyrovnat, ale na světě jsou horší věci než akné,“ napsala do komentáře své proměny.