Zhubla jsem, ale lidem jsem se nezavděčila, říká kdysi plus size modelka

„Když jsem zhubla, psalo mi opravdu hodně lidí. Obdivovali mě, chválili, měli radost z toho, že jsem to dokázala. S pozitivními komentáři se ale objevily i ty negativní,“ svěřila se modelka v rozhovoru pro magazín People.



Nešlo však „jen“ o nadávky a posměšky. Objevili se i tací, kteří Rosie psali, že by si raději měla vzít život.

„Ve zprávě stálo: „Běž najít most a skoč z něj. Zabij se.“ A to jen kvůli tomu, že jsem zhubla,“ pokračovala. Zprávu jí poslala žena, která propaguje plnoštíhlé ženy a nelíbí se jí hubené modelky.

„Když jsem byla tlustá, psala mi milé a úžasné zprávy plné podpory a pochopení. Teď mi napsala, že jsem ostudou komunity obézních lidí. Prý jsem hubnutím podrazila všechny své fanoušky,“ sdělila Rosie.

V minulosti vážila skoro 190 kilogramů a úspěšně se živila jako plus size modelka. V té době jí lidé říkali, jak odporně je tlustá a měla by se sebou něco dělat. Když pak zhubla, psali jí pro změnu, že už na ní není nic zajímavého a měla by zase přibrat.

„Na světe je mnoho lidí, kteří jen sedí za počítačem, kde se cítí neohrožení a ubližují nenávistnými komentáři lidem, kteří si to nezaslouží. A já bych chtěla všem vzkázat, že jsem jako hubenější mnohem šťastnější a cítím se lépe. A to je důležité. Co si myslí ostatní, není pro mě podstatné,“ dodala.