Modelce odstranili implantáty, měla kvůli nim výpadky paměti a migrény

Karen si nechala zvětšit prsa pomocí silikonových implantátů v době, kdy jí bylo dvaadvacet let. A dvacet let si je mohla jen pochvalovat. Ovšem před rokem začala mít zdravotní problémy a lékaři netušili, co je může způsobovat.

Trpěla několikadenní nesnesitelnou migrénou, špatně viděla a začala mít dokonce výpadky paměti. Bála se, že má nádor na mozku. Lékaři však rakovinu nepotvrdili a začali se pídit po tom, co by mohlo za její obtíže.

„Napadlo mě, že by to mohly způsobovat implantáty. Kdysi jsem četla o ženě, které implantát praskl a silikon jí vlastně otrávil tělo. Myslela jsem, že mě se to stát nemůže. Prý byly moje implantáty testované a byly naprosto bezpečné. Chtěla jsem být jen hezčí a mít větší prsa a tohle mi to nakonec způsobilo,“ popsala Karen v rozhovoru pro Mirror.uk.

„Byla jsem vyděšená z toho, že jsem měla výpadky paměti a nepamatovala jsem si, co se stalo před několika dny. Lidé mi říkali, že jsem si to vsugerovala. Když jsem si pak ale implantáty nechala odstranit, všechny obtíže zmizely. To nebyla náhoda. Navíc byl jeden implantát prasklý, takže bylo jasné, že látka unikala do oběhového systému,“ pokračovala žena, která si dle vlastních slov za poslední rok prožila učiněné peklo.

„Kdybych se měla znovu rozhodnout, už bych plastiku nepodstoupila. Nyní se cítím skvěle a doufám, že už se obtíže nikdy nevrátí,“ uzavřela celou kauzu Karen. A všem ženám s implantáty vzkazuje, aby se nenechaly odbýt svým lékařem, když budou mít zdravotní problémy.