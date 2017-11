Recept Kate Mossové na svěží pleť je obličej v umyvadle plném ledu

Kate Mossová se ve světě módy pohybuje více jak třicet let. Kritici modelku podezřívají, že se udržuje v kondici drahými kosmetickými zákroky. Ta to však popírá a prozradila svůj recept na krásu.

„Naplním umyvadlo kostkami ledu, studenou vodou a plátky okurky. Pak do toho hlavu ponořím, vynořím, ponořím a vynořím. To mi tak nějak prokrví pokožku. Nevím, ale mám pocit, že to funguje. Prostě se vždy nadechnu a ponořím ji zase zpět,“ řekla modelka časopisu Stella. Výhodou této lázně podle ní je, že si ji můžete dopřát všude a vyjde lacině.

Kvůli každodenní práci modelky, focení kampaní a předvádění aktuálních kolekcí pro velké módní domy je její pleť velmi zatížená nánosy make-upu. Pokud Kate Mossová zrovna nefotí, pohybuje se raději bez líčidel.

Jedna z nejúspěšnějších britských modelek také přiznala, že její péče o pleť nyní vyžaduje mnohem větší úsilí.

„Rozhodně se o ni teď starám lépe, než jsem to dělala, když jsem byla ještě děcko, dneska používám všechny ty tinktury a zvlhčovače a oční krémy a cokoli, co mám po ruce,“ dodala.