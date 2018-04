Docílit dokonalé postavy je náročné, cvičím hodiny denně, říká modelka

Alexis se začala modelingu věnovat už ve čtrnácti letech. Díky dokonalým křivkám o ni byl velký zájem a dnes fotí pro významné světové značky a žije si svůj sen.

Na Instagramu ji sledují miliony lidí, kteří jsou přímo lační po jejích fotografiích v plavkách. A jak sama Alexis říká, pracovat na profilu je opravdu náročné. Denně musí vyfotit stovky fotografií, z nichž vybere ty nejlepší a ty pak následně upraví tak, aby byly pro fanoušky zajímavé.

A aby na fotografiích vypadala dobře, musí tvrdě dřít. „Každý den cvičím minimálně hodinu. Alespoň hodina je potřeba. Docílit dokonalé postavy je náročné, cvičím opravdu hodně. I několik hodin,“ svěřila se modelka, která si zakládá i na zdravém jídelníčku.

Z něj úplně vypustila bílou mouku, bílý cukr a tučné věci. Je přesvědčená, že tyto potraviny tělu škodí. Proto je velkým odpůrcem rychlého občerstvení.

„Jsem díky stravě a pohybu zdravá a to je to nejdůležitější. Nejde o to, aby člověk vypadal perfektně. Musí se ale perfektně cítit a měl energii,“ dodala.