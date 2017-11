OBRAZEM: Župan, pyžamo, negližé i mini. Móda na hudebních cenách MTV

Na udílení evropských hudebních cen MTV se ukázala spousta celebrit. Některé dámy se snažily zaujmout alespoň svým outfitem. Spíše než přehlídka luxusních rób na červeném koberci to však v Londýně vypadalo, jako by zpěvačky a moderátorky právě odběhly z koupelny. A to doslova.