Mluvící panenka obírá děti o fantazii. Jak vybrat dobrou hračku se zvuky

Zatímco si výrobci hraček lámou hlavu nad tím, jak je udělat pro děti zajímavější, pedagogové mají opačný názor.

„Myslím si, že hračky jsou přínosné především tím, že si s nimi dítě může hrát, využívat svou fantazii i napodobovat to, co pozoruje v okolním světě. Čím jednoznačněji jsou hračky vymezené a čím víc toho dělají samy - pomocí různých motorků či dokonce informačních technologií - tím méně prostoru zbývá dítěti, a tím méně přínosné tedy podle mého názoru jsou,“ myslí si pedagožka Markéta Klingerová.

Novinkou letošního roku je mluvící panenka, která dokáže díky nahrávání odpovědí dítěte, jejich odeslání do cloudu a analýze s dítětem „konverzovat“. Hello Barbie je tak pro jedny splněným snem o chytré hračce, pro jiné synonymem toho, co by hračka být neměla.



Panenka nebo špión v pokojíčku?

Většina otázek znepokojených rodičů se točí kolem nahrávání hlasu dětí (děje se tak jenom když dítě zmáčkne tlačítko na opasku panenky) a bezpečnosti nahrávek, které se posílají přes wifi připojení do cloudu. Rodiče pak mají možnost si je poslechnout nebo smazat, část dat budou zpracovávat i zaměstnanci IT firmy ToyTalk, kteří vytváří scénáře rozhovorů pro panenku.

„Nabízet dítěti panenku, která si s ním bude povídat a svým způsobem nahrazovat kamarádku nebo jinou lidskou bytost, mi připadá jako postrkování dětí už odmala směrem k virtuálním náhražkám, které je rozhodně nenaučí navazovat a udržovat skutečné vztahy. S panenkou, která nahrává a někam odesílá vše, co jí dítě říká, mám navíc velký problém pokud jde o etiku a bezpečnost,“ uvažuje nad novou hračkou Markéta Klingerová.



VIDEO: Mluvící panenka umí odpovídat na otázky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kritici chytré mluvící panence vyčítají zvětšení vlivu hračkářských společností na děti, obávají se i zneužití hračky pro marketing a reklamu. Hackeři se na internetu již vychloubají tím, jak jednoduché je se dostat k panenčiným nahrávkám. Zároveň panenka nechává dětem mnohem menší prostor pro fantazii a nemůže se měnit a s dítětem růst, tak jak mohla v jeho představivosti, dokud nemluvila. Americká asociace pro dětství bez reklam jí dokonce udělila cenu TOADY 2015 pro nejškodlivější hračku a zahájila kampaň na sociálních médií s hashtagem #HellNoBarbie.

A přestože výrobce panenky firma Mattel upozorňuje, že je pro ni bezpečnost dat a dětí na prvním místě, rodiče to moc neuklidňuje. Protože i když by se k datům nedostal nikdo další, můžou podle odborníků soukromé rozhovory dětí s hračkou pravidelně poslouchat rodiče a využít je pak třeba při rozvodovém řízení. A pokud bude hračka úspěšná, jistě se na trhu objeví její nedokonalé levnější kopie, které si s bezpečností nebudou lámat hlavu vůbec.



Všechno blikání a zvuky nejsou špatné

Opravdu jsou ale všechny elektronické hračky špatné? Tak to rozhodně podle odborníků není, ale rodiče nebo příbuzní by se měli zamýšlet při nákupu.

„Myslím si, že v dnešním světě hračka s nějakým tím zvukem nebo světýlkem nemusí být ještě pro rozvoj fantazie zhoubná; důležité je, kolik dává dítěti prostoru pro jeho vlastní tvůrčí vklad. Hračka, která se dá využít jen jediným způsobem (např. „skutečný“ vysavač nebo cokoli na ovládání), bývá dítětem používána v první vlně nadšení téměř nepřetržitě, aby byla posléze nadlouho nebo i navždy zapomenuta. Případně je po vybití baterie nebo porouchání rozebrána na součásti, které se dají lépe využít k nejrůznějším účelům a rozmanitým hrám – to je myslím vypovídající samo o sobě,“ říká pedagožka a odbornice na výchovu Markéta Klingerová.

Dárek, který nezklame Jak vybrat dárek, který nejen dobře vypadá, ale zároveň funguje, jak má? Před koupí si pročtěte recenze hraček na eMimino.cz.

Při výběru hraček samozřejmě nezapomeňte omrknout i to, zda má potřebné certifikáty a je vhodná pro danou věkovou skupinu. „Nebezpečné jsou hračky s malými plochými bateriemi, které jsou batolata schopna spolknout. V případě spolknutí baterie jakkoliv starým dítětem je nutné vyhledat lékařskou pomoc,“ připomíná pediatrička Marie Polášková z pražské Polikliniky Budějovická.

„A navíc – dětem opravdu stačí ke spokojenosti pár dárků, netřeba je zahlcovat, přimlouvám se i za knížky a pastelky apod. Z vlastní zkušenosti bohužel vím, že často pětileté děti mají problém namalovat panáka. Na počítači umí vše, ale chybí jim samostatná tvořivá činnost, tak jim jí dopřejte,“ nabádá rodiče zkušená dětská lékařka.