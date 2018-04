Mladičký Justin Bieber s patkou: nový idol vašich dcer

Je to takový test: pokud nevíte, kdo je Justin Bieber, jste buď součástí starší generace (20+), nebo jste posledních dvacet čtyři hodin nebyli na internetu. Jeho písničku Baby, která se stala naprostým hitem léta, dodnes na YouTube vidělo tři sta milionů lidí (i když někteří si ji určitě pustili vícekrát).

To číslo je tak nevídané, že nemá v historii YouTube obdoby. I objev talentové show Susan Boyle je proti tomu nevýrazná teta z anglické vesnice. A na YouTube s rekordy nekončíme.

Justin Bieber se se svým debutovým albem My World, které mělo původně jen sedm písniček, stal nejmladším zpěvákem od roku 1963, jenž se dostal na první místo americké hitparády (tehdy to byl teprve dvanáctiletý Steve Wonder).

V šestnácti letech píše první paměti s názvem First Step 2 Forever: My Story (První krok k věčnosti: Můj příběh) a točí se o něm fi lm ve formátu 3D, v němž zároveň hraje hlavní roli. Ťukáte si na čelo? Těžko se divit. Jeho příběh přitom sice je pozoruhodný, ale i takové už jsme slyšeli. To, čím se liší od ostatních, je v něčem jiném. Ale popořadě.

Ze vsi k prezidentovi

Justin vyrůstal jen s matkou Pattie. Rád a hezky zpíval a ona jedno z jeho domácích vystoupení natočila na video a pověsila na YouTube. Dvanáctiletý Justin zpíval hity od Ushera, Alicie Keys i Arethy Franklin. Moc mu to tam slušelo a měl v sobě něco, co jste chtěli sdílet s dalšími lidmi. Videa a odkazy na ně si mezi sebou začali posílat diváci a divačky YouTube, fanoušci na Facebooku nebo kamarádi na Twitteru.

O něco později (tohle bylo před čtyřmi lety) na YouTube zamířil i důležitý hudební agent Scott Braun, který tam sice hledal někoho úplně jiného, ale jeden z odkazů ho odvedl k Bieberovi.

"Poslal nám e-mail, ale máma mu řekla, že nemáme právníka, a že s ním proto nemůžeme jednat," vzpomínal Bieber v rozhovoru s moderátorkou Katie Couric, americkou obdobou Barbory Tachecí, která přitom skoro spadla ze své televizní židle. Svobodná matka z malého kanadského města odmítne mocného agenta, na kterého ostatní rodiče své děti skoro házejí? Nevídané.

Stejně nevídané je i pokračování příběhu poté, co přiletěli na Braunovy náklady do Atlanty: ve studiu se potkali s Usherem, nejdůležitějším mužem ve stylu R’n’B a producentem mnoha úspěšných interpretů, který okamžitě chtěl s Justinem podepsat smlouvu na desku. Do toho se o něj začal ucházet i další slavný zpěvák a producent Justin Timberlake.

Jen připomeňme, že malému Justinovi Bieberovi je v tu chvíli třináct a kromě pár písniček doma ve sklepě nic moc nepředvedl. Bitku o Justina nakonec vyhrál Usher, se kterým taky nazpíval svůj aktuální hit Somebody To Love. V prosinci už zpívá Baracku Obamovi (tedy doufejme, že především jeho malým dcerám) a status „objev, se kterým se musí počítat“ je stvrzen.

Twitter je základ

Do tohoto bodu v kariéře se už pár lidí dostalo. Ohromná senzace, která všem bere dech, byla i Britney Spears nebo Avril Lavigne. A kde jsou dneska... Jenže zatímco ony se v tuto chvíli stávají majetkem nahrávacích společností, prefabrikovanými panenkami (jedna na koncertech.

Zároveň své myšlenky, názory i pocity popisuje na Twitteru, kde ho čte stále víc lidí – aktuální počet následovnic (většinou to jsou totiž slečny) přesáhl čtyři a půl milionu. Fanynky mu píšou zpátky a on občas některé šťastlivkyni odepíše (pořád tu mluvíme o nejvýše 140 znacích, tedy zhruba dvaceti slovech), čímž si zajistí její doživotní věrnost, alespoň tu hudební.

Před pár týdny si jeden mladík vyzkoušel sílu Bieberovy fanouškovské základny na vlastní kůži, když Justin zveřejnil jeho číslo na Twitteru. Kevin Kristopik se dostal do Bieberovy nemilosti, a on proto jeho telefon vydával za svůj: "Zavolejte mi nebo napište na tohle číslo," napsal. Nešťastník Kevin pověsil naYouTube záběr na svůj iPhone, kde je vidět, jak to vypadá, když vám za jeden den zavolá nebo napíše 40 tisíc lidí.

Umíte si asi představit, co se stane, když Justin napíše: "Pojďme udělat nejprodávanější desku v každém obchodě! Řekněte svým kámošům, ať nám s tím pomůžou." Ano – album My World je okamžitě v čele hitparády. Samozřejmě jsou tu i takoví, kteří se mu na internetu vysmívají. Na českém Facebooku existuje stránka s názvem Justin Bieber je p... Má deset tisíc fanoušků a Justinovi tam říkají Justík.

Bez účesu ani ránu

Jeho fanoušky jsou děti mezi deseti a patnácti lety. Mají pocit, že Bieber je jejich, ne že jim ho naservírovaly nahrávací společnosti. Nebo televizní stanice, jako to bylo v případě jiných teenagerských hvězd, jako je Miley Cyrus, Jonas Brothers nebo Zac Efron. "Zatímco oni měli za sebou silné producenty, Bieberovi stačila tmavá a neostrá videa natočená jeho matkou. Teď si asi jejich manažeři říkají, proč do nich investovali takové peníze, když stačilo vzít do ruky levnou kameru," poznamenal komentátor Tom Lamont v týdeníku Observer.

Bieberovi se nedá upřít teenagerský půvab. Není vysoký a i díky tomu působí dětsky, což vyvažuje volným oblečením, výraznými teniskami a perfektním účesem, který pro vlasovou módu teenagerů znamená asi takovou revoluci, jakou zažili kdysi třicátníci, když si David Beckham vyčesal ofinu nahoru. Čistá pleť je zřejmě důsledkem dobrého makeupu (nebo to teprve přijde?) a rovnátka má neviditelná.

V rozhovorech a živých vystoupeních působí uvolněně a sympaticky, má v sobě takovou nenucenost, jakou měl ze začátku třeba Vojta Kotek. Jeho písničky nejsou samozřejmě nijak objevné, ale přesto se vám dostanou do hlavy a zůstanou tam – v tom lepším případě – jen celé léto.

A i když je to typ umělce, který můžete v životě postrádat, svou jedinečnou cestou na výsluní s sebou přinesl dobrou zprávu: na to, aby se nadaný člověk stal hvězdou, nejsou potřeba miliony ani mocní producenti. Vzdálenost mezi fanoušky a zpěváky se zkrátila na 140 znaků.

NEJEN JUSTIN BIEBER VISÍ NA PLAKÁTECH V DĚTSKÝCH POKOJÍCH. JSOU TAM I TIHLE:

MILEY CYRUS

Americká herečka a zpěvačka se proslavila hlavní rolí v dětském seriálu Hannah Montana, když jí bylo čtrnáct. Své dospívání poněkud kontroverzně dokazuje tím, že se chová stále vyzývavěji.

ZAC EFRON

Hlavnímu hrdinovi série Muzikál ze střední pomohlo ke slávě i to, že zároveň nazpíval několik písniček s Vanessou Hudgens, rovněž ústřední postavou muzikálu. Po odvysílání prvního filmu přiznali, že spolu ve skutečnosti chodí.

JONAS BROTHERS

I tito tři bratři získali slávu hlavně díky televizní stanici pro děti Disney Channel, když hráli v jejím filmu Camp Rock. Pak natočili desku a pěněženky rodičů malých dívek čekal dramatický nálet.

ROBERT PATTISON

Původně byl modelem, pak hrál v Harry Potterovi, ale průlom zažil až s hlavní rolí v sáze Stmívání. Populární série knih o upírech si našla cestu mladým fanynkám. Je mezi nimi boj: jedna část fandí vlkům, druhá upírům.