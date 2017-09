Baculky mají novou královnu. Miss Prima křivky je Libuše Dvořáková

„Do soutěže jsem se přihlásila, protože jsem ji chtěla vyhrát. A dělala jsem všechno proto, aby to klaplo. No, možná trochu přeháním. Byl to spíš sen, který se vyplnil, protože jedenáct dalších dívek ve finále sem nepřišlo se jen zúčastnit. Ale určitě myslely na totéž, nač já. Vyšlo to a jsem šťastná,“ nechala se slyšet po vyhlášení výsledků Libuše Dvořáková.

Soutěž se konala už popáté. A podle jednoho z porotců Radka Johna jde její úroveň neustále nahoru. Kritéria na dívky, které se hlásí, jsou rok od roku náročnější.

„Ano, může se přihlásit každá, ovšem ne každá všechno, co je na ní kladeno, zvládá. Teď například byla čtyři soustředění, kde se adeptky přesvědčily, že nároky na finalistky jsou vysoké a není to jen zábava, ale tvrdá práce. Na casting přicházejí holky občas ustrašené, bázlivé a po půlroční práci jsou z nich osobnosti. A proto je dobře, že není jen Miss ČR, ale i Miss Prima křivky, protože tyhle dámy krev a mlíko si to zaslouží,“ míní John.

„Já mám přítelkyni, která by se nemohla zúčastnit. Nemá ty správné proporce pro tuhle soutěž, ale osobně nehodnotím ženy jen podle toho, zda jsou štíhlé nebo prostorově výraznější či hubené. Samozřejmě exteriér je důležitý, ovšem i neštíhlé ženy jsou krásné. Podstatné, alespoň pro mě, je to, co není na povrchu vidět. O výšce ani váze totiž vztahy nejsou,“ zamudroval další porotce Pavel Dytrt, syn Pavla Trávníčka.

Soutěž před pěti lety založila Markéta Zámyslická, která kromě prostoru pro baculky chtěla zvýšit v Česku povědomí o plus size modelingu. Klání podle ní navíc funguje pro finalistky do jisté míry také jako překvapivě účinná terapie.

„Jejich životní příběhy jsou mnohdy hodně drsné. Dívky si z větší části zažily šikanu ve škole. Někde to museli řešit rodiče, někde pomohl přestup na jinou školu. Není výjimkou, že si také zažily šikanu od rodiny nebo od partnerů, což je nejčastější,“ řekla Zámyslická v rozhovoru pro týdeník 5plus2 (více zde).