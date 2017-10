Děti žily ve stanu, než je máma opustila. U prarodičů našly nový domov

Čermákovi se do svého bytu sotva vejdou, chybí jim skříně, ostatní nábytek tvoří to, co jim věnovali sousedé, okna profukují. Televizní štáb se rozhodl pomoct bydlení zmodernizovat a zútulnit.

Dnes 11letá Anežka a 8letý Jaroušek se narodili jejich nejmladší dceři. Ta však odešla od partnera do azylového domu, odkud ji i s dětmi nakonec vyhodili. „Mamka chodila často pryč a byli jsme doma sami,“ vzpomíná Anežka a oba sourozenci se shodují, že „to v azyláku nebylo hezký. A pak nás vyhodili a žili jsme ve stanu někde v lese,“ vylíčili moderátorce Tereza Pergnerové. Tekly jim přitom slzy a co bylo dál, musela dovyprávět babička.

„Celé noci jsem měla telefon u sebe a čekala a volala jsem, to byly hrozný momenty bezmoci. Nevíte, jestli děti jedly, jak vypadají, jestli jsou zdravé... to bych nepřála zažít nikomu,“ vyprávěla a děda ji doplňoval: „Jezdil jsem třeba celej den autem, jestli je najdu, ale nenašel. Měli jsme o ně strach.“

Původní obývací prostor pro čtyřčlennou rodinu. Původní pokojík jedenáctileté Anežky a osmiletého Járy.

Měly svrab a byly zavšivené

Zlom nastal, když se babička rozhodla své dceři napsat. „Napsala jsem jí esemesku, že pokud ve dvě odpoledne nepřivede děti, zavolám policii, že jsou děti nezvěstné, aby je hledali. Zaplať pánbůh, že si dala říct a tehdy nám děti přivedla..., ale v katastrofálním stavu, zavšivený, měly svrab,“ vzpomíná. „Abychom mohli poslat holku do školy, musela jsem spálit všechny peřiny, hrůza co si vytrpěla a my s ní.“

Máma se na děti vykašlala. Neměly ani oblečení, o všechno se museli prarodiče postarat, i když peníze docházely.

„Když maminka odešla, tak jsem strašně moc brečel, protože se mi stýskalo. Teď už mi nechybí, mám babičku a dědu,“ připustil během natáčení Jára. Babička a děda spolu vychovali čtyři děti, nejmladší dcera je trápí. „Já už jsem nad ní zlomil hůl. Tisíckrát podaná ruka a výsledek žádnej není,“ přiznává pan Čermák.

„Je to její život, ale je to těžký, když nevím, kde je, jestli žije, jestli je na ulici, byla bych ráda, kdyby se mi ozvala,“ trápila se pořád babička. Starosti si dělala i jedenáctiletá vnučka: „Vím, že babička s dědou pro nás udělali všechno a nevím, jestli jim to dokážu vrátit.“

Nové bydlení za pouhý týden

Proměna se musela stihnout za pouhý týden. Zatímco do domu nastoupil architekt Tomáš a jeho řemeslný tým, Čermákovi dostali dovolenou se spoustou zážitků, na které budou ještě dlouho vzpomínat. Babička s dědou a vnoučaty si užívali v Praze, děti se učily surfovat, hladily lví koťata, chytali ryby s Vojtou Kotkem nebo hráli tenis s Nicole Vaidišovou.

Jejich bydlení v Bolině se mezitím proměnilo k nepoznání. Babička dostala novou kuchyň, což byl její sen. Moderní podobu získal i obývák, v pokoji dětí vznikl pro Jarouška i Anežku unikátní kout a dům díky nové fasádě prokoukl také z venku.

Když se Čermákovi vrátili z dovolené domů, nebylo třeba mnoho slov. Dojetí a slzy střídalo objetí a vděk. Ačkoliv bylo jasné, že žádný sebelepší dar nebo zážitek už nesmaže traumatické zážitky z minulosti a bohužel ani nenahradí dětem chybějící mámu.