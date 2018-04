Milujete se, chce si vás vzít a vy jeho. Jenže je Turek, a ke všemu muslim

Na zahalování žen mají v Turecku většinou velký vliv příbuzní. Najdou se rodiny, které se nezahalují už po několik generací, i ty, co to od žen nevyžadují proti jejich vůli. Pro jiné je to ale zásadní otázka.

"Podle mnohých se Turecko fanatizuje a za Atatürka bylo prý mnohem svobodnější," popisuje Češka Eva Sevincli, která v Turecku žije od roku 2003.

S šátkem, nebo bez? Ve školách a na úřadech ale nesmějí být ženy zahalené, o výjimkách se hovoří v rámci univerzit. Zahalovat se nemůže ani politická reprezentace – to se ale týká pouze jedné poslankyně parlamentu. Na druhou stranu manželky premiéra a prezidenta se zahalují, což způsobilo docela pozdvižení, protože i ty jsou považovány za reprezentantky republiky.

"Před padesáti lety chodily ženy v Istanbulu v krátkých sukních mnohem víc než dnes, bylo jich víc i v parlamentu. Dívky mohly být v plavkách u posvátné hory Ararat, což je dnes naprosto nepředstavitelné."

Turecko je demokratická země a manžel vás k něčemu, na co nechcete přistoupit, nemůže nutit. Pokud se ale nechcete zahalovat a manželova rodina to vyžaduje, způsobíte velké napětí mezi manželem a rodinou. Následně samozřejmě i v manželství, které kvůli tomu může po několika letech i zkrachovat.

Poznejte jeho rodinu

S Turkem se můžete seznámit pochopitelně i mimo Turecko. Pokud ale uvažujete o přestěhování, měla byste si dopředu zjistit o rodině co nejvíc informací.

"I o bratrech a jejich partnerkách nebo manželkách. Není až tak podstatné, jak se muž chová mimo dosah své rodiny. Budete-li žít v Turecku, rodina si ho ´ohlídá´ a bude na něj mít opravdu velký vliv," doporučuje Eva Sevincli. Pro Turky je rodina velice důležitá, není výjimkou, že žijí se svými rodiči, obzvlášť pokud jsou starší a hůře se o sebe sami postarají.



Takto vypadá většina svatebních obřadů na istanbulských radnicích

"Není moc pravděpodobné, že by se kvůli vám partner rozhádal s rodinou na několik let, nebo se s nimi dokonce přestal stýkat, jako se stává v České republice," doplňuje Eva.

Vdavky v Turecku

Velká část tureckých muslimských rodin bude od cizinky očekávat, že přestoupí na islám, a pokud mají žít pod jednou střechou, tak že se nechají i sezdat. V zemi existují sňatky oficiální a neoficiální – islámské prováděné imámem.

Při neoficiálním svazku jsou partneři svoji pouze v očích Koránu, manželství ale nemá žádný legální rámec. Na obřad si rodina pozve imáma domů, rodiče nevěsty a ženicha spolu uzavřou smlouvu o tom, jak vysoké bude věno. Následně společně pronesou modlitbu a zopakováním veršů po imámovi nevěsta přestupuje na islám.

Na znamení panenství se dává nevěstě červená stužka kolem pasu, ale viděla jsem ji už omotanou kolem dívky ve čtvrtém měsíci těhotenství.

Pokud ale chtějí být manželé svoji i v očích státu, musí se nechat oddat na úřadě nebo si pozvat povolaného úředníka na místo obřadu. Na úřadě se dá samozřejmě uspořádat i honosnější svatba s obřadem, zajímavé je, že při něm svatebčané i novomanželé sedí.

"Je to trochu jako na nějaké konferenci – sedíte za stolem s mikrofonem, ale oblečená do krásných šatů, vedle vás je oddávající a manžel a svatebčané sedí naproti vám," popisuje Eva, která se sama v Turecku provdala. "Na znamení panenství se dává nevěstě červená stužka kolem pasu, ale viděla jsem ji už omotanou kolem dívky ve čtvrtém měsíci těhotenství," poznamenává.



Češka Eva Sevincli s půlroční dcerou

Většina žen v Turecku zůstává v domácnosti – kolem osmdesáti procent. Ve velkých městech je počet pracujících nepodstatně vyšší než na vesnicích. Neznamená to ale, že by ženy v domácnosti vůbec nepracovaly, jejich práce však zůstává spíš nelegální. Často pomáhají rodinnému rozpočtu třeba hlídáním dětí, úklidem, pletením svetrů a podobně.

Nezůstávají doma pouze ze své vůle nebo na přání rodiny a manžela, ale také proto, že nejsou v zaměstnání vyloženě vítány s otevřenou náručí.

Ženy na venkově nemají mnoho šancí na práci, protože je jí mimo větší města málo. Čísla ale mohou být zkreslena také faktem, že velké množství lidí pracuje nelegálně a za prací odchází do větších měst. Kurdky podle svých zvyků nepracují nikdy.

Rozvod

Pokud si cizinka s Turkem přeci jen nerozumí a rozhodne se pro rozvod, nejedná se o takové drama, jak bychom si mohli představovat pod dojmem některých filmů (například Bez dcerky neodejdu).



Svatebním zásnubám někdy předchází tradiční henový obřad.

Muslimský sňatek uzavřený imámem může ukončit pouze manžel tak, že třikrát vysloví: Rozvádím se, rozvádím se, rozvádím se. Takový sňatek ale legálně neexistuje, a proto ženu k ničemu nezavazuje.

Oficiální svazek lze podle zákona ukončit po roce odděleného života, pokud se ale manželé dohodnou, soud nebude okolnosti příliš zkoumat. Protože je v Turecku církev zcela oddělená od státu, rodinný zákoník je podobný tomu českému. Děti ve většině případů zůstávají po rozvodu s matkou, na kterou mívají silnější vazbu.

"V případě, že by došlo k nejhoršímu a manžel vám sebral pas, pak na nic nečekejte a odejděte, dokud můžete. Na český konzulát můžete přijít i bez dokladů a dostanete pomoc – doklad k vycestování a v případě nutnosti i ubytování a nějaké peníze na jídlo," radí Eva Sevincli, která také spolupracuje s českým konzulátem v Istanbulu.

Problém je, pokud máte dítě, protože v takovém případě je nejlepší odejít bez něj a podat žádost o rozvod a o svěření do péče. Pokud byste odešla s dítětem, bude se jednat o únos a je velmi pravděpodobné, že vám na základě toho mezinárodní soud následně dítě nepřidělí. To je katastrofický scénář, ke kterému by nemělo dojít, pokud se budete dopředu o všem dobře informovat a budete vědět, co čekat.