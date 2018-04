Miluješ mě ještě? (příručka pro muže)

Mluvíme o situacích, kdy nechápete proč, ale už týden s vámi doma nehovoří ani křeček. Asi to znáte. Proto jsme pro vás připravily deset bezpečných odpovědí na nebezpečné otázky a návod, jak vybruslit z nástrah partnerské konverzace, tedy disciplíny, ve které jsme jednoznačně lépe vyzbrojeny a vystrojeny.

1. otázka: Myslíš, že jsem tlustá?

Nástraha: Pozor! Nefér a zákeřná klička! Vaše žena nechce ve skutečnosti slyšet pravdu, ale útěchu nebo lichotku. Ona sama moc dobře ví, jestli je její postava ještě přijatelná, nebo už se jí zadek změnil v přistávací plochu pro vrtulníky. V prvním případě chce, abyste ji pochválil, ve druhém, abyste nestydatě lhal.

Největší chybu uděláte upřímností.

Odpověď: "Pěkně jsi se obalila, koupím ti v posilovně permanentku," vám přivodí hodně studených pohledů a studených večeří.

Poznámka: Za žádných okolností nereagujte: "A nekupuješ si jenom malý kalhoty? Kolik vlastně stály?" To je odvádění pozornosti od tématu a mohli byste odstartovat novou a úplně zbytečnou hádku.

Správná odpověď: "Nejsi. Fakt ne. Ani náhodou."

2. otázka: Myslíš, že mě vaši mají rádi?

Nástraha: Představil jste doma lásku svého života a musel čelit ostrému pravému obočí své matky a slovnímu pravému háku svého otce (doslova řekl: V takových botách jsem jako malej chodil králíkům na trávu!). Evidentně jim nepadla do oka, ale vy to s ní myslíte opravdu vážně.

Jestli jí řeknete pravdu, bude to v ní bublat ještě dlouhá léta. My totiž neodpouštíme a máme výbornou paměť, zvláště je-li ve hře tchán s tchýní. Tohle by taky mohlo skončit až za padesát let, kdy vaše dlouholetá manželka nechá ,omylem’ vaší matce na parte natisknout mikimause a veselý veršíček. Zaduste raději oheň konfliktu hned v zárodku.

Správná odpověď: "Udělala jsi na ně báječný dojem. Máma od té doby mluví jenom o tobě. Táta je trochu morous, ale je na něm vidět, že nám fandí. Říkal dokonce, že málokterá současná holka má tak hezký vztah k tradicím jako ty."

3. otázka: Miluješ mě ještě?

Nástraha: Ve skutečnosti se neptáme, jestli nás milujete stejně jako v den, kdy jste kvůli našemu úsměvu přelezli hřbitovní zeď a vyvrkli si kotník kvůli pitomému plastovému karafiátu. A taky nechceme slyšet detailní a upřímné vyznání o tom, že už to není, co to bývalo, ale že jsme príma kámošky. Pravda je, že se nám ten den něco nepovedlo, děti se chovají jako reklama na pubertu a šéf přibral mladší kolegyni. A potřebujeme se ujistit, že to nejdůležitější v našem životě je stále na svém místě a ve stejném stavu. Berte to jako psychoterapii třemi slovy.

Správná odpověď: "Samozřejmě že ano."

4. otázka: Na čínu jsem mistr, ten recept mám od mámy. Chutná ti?

Nástraha: Překlad tohoto dotazu zní (ať je to pro vás jakkoliv absurdní) "Máš rád mojí maminku? Máš rád mě? Jsem dobrá matka? Jsem dobrá manželka? Miluješ mě?" Jídlo a vaření má totiž pro ženy téměř mytický význam. Pramení to z pradávného pudu nasytit svoje blízké. Navíc, pokud má vaše žena recept od své maminky, váže ji to i na staré rodinné tradice, a tudíž kráčíte po velmi citlivé půdě.

Recept od kamarádky můžete klidně zdrbnout, ale recept od maminky ne. To by byl přímý útok a ten se trestá odvetou. A vy se přece nechcete dozvědět pravdu o své schopnosti opravit auto nebo elektrické rozvody v bytě, že ne?

Správná odpověď: Žádná, máte totiž plnou pusu a VĚROHODNĚ obdivně mlaskáte!

5. otázka: Kdo ti to pořád píše?

Nástraha: Vaše žena cítí potenciální nebezpečí na sto honů. Ve svém okolí má zrovna asi nějaký ukázkový příklad mužské proradnosti, který ji vyprovokoval k velkému zpytování sebe i vás osobně. Koneckonců, už maminka jí říkala, že slušní lidi po desáté večer nikdy nevolají, tedy pokud nehoří. Navíc v rámci pitvy vašeho vztahu odhalila, že vaše projevy lásky nejsou už dávno tak vroucí jako týden po svatbě. Takže potřebuje ujistit, že půlnoční pípání vašeho mobilu je jen signálem, že se váš nejlepší kamarád opil nebo že vaše šéfka padla s ptačí chřipkou a poradu zítra povedete za ni. Když k tomu přidáte pevné objetí, změní se její postoj "Všichni chlapi jsou stejní" jako zázrakem na "Já jsem si uměla vybrat".

Správná odpoveď: "Ale prosím tě, Tonda píše z hospody, abych přišel. Jenže mně se od tebe prostě nechce."

6. otázka: Ty půjdeš radši do hospody, než bys zůstal se mnou doma?

Nástraha: Už se jí zajídá vaše častá nepřítomnost, ať už duševní nebo fyzická. Taky má pocit, že alkoholový rybník svého života jste si vypil před sestěhováním a že vaši kamarádi jsou banda tlučhubů, kteří ji soustavně pomlouvají. Pokud je těhotná nebo kojící, pak v tom hraje roli i bohapustá závist. Zásadní musí být ujištění, že odcházíte, přestože byste nejraději zůstal, že vaše nepřítomnost má lidsky silný důvod a že to své nejdražší rozhodně a v nejbližší době vynahradíte.

Správná odpoveď: "Mně se fakt nechce, ale slíbil jsem to Frantovi už v létě a třikrát jsem to zrušil. Přišel zrovna o práci, tak ho nechci nechat ve štychu. Ale neboj, vynahradíme si to v pátek. Přijdu dřív, ty si pak skočíš ke kadeřnici, já mezitím udělám steaky a umyju nádobí, a až se vrátíš, otevřeme si lahev toho archivního červeného."

7. otázka: Toho kadeřníka mi doporučila ségra, dobrý, viď?

Nástraha: Kadeřnice vaší drahé polovičce vytvořila na hlavě absolutně příšernou "bombu" – tedy účes, který sice nechtěla, ale o jehož naprosté bombastičnosti ji nakonec přesvědčilo kompletní osazenstvo salonu. Takže přestože jeho dveře opuštěla s výrazem hollywoodské divy, už v tramvaji si přišla jako idiot.

A teď – vám tváří v tvář – prostě neví. Potřebuje povzbudit a v případě, že je to opravdu MOC, tak lehounce a nenásilně navést na pravou cestu. Rozhodně se vyhýbejte větám: Tebe přepadli? Já ti říkal, že nemáš sahat na dráty na zem spadlé. Anebo: Dobrý den, paní, maškarní je vedle. V tom případě se pouze vystavíte nezkrotitelnému proudu slz...

Správná odpověď: "Téééda, tobě to sluší. Vůbec jsem nevěděl, že by se k tobě hodilo i něco takového." Pokud kreace vaší ženě nelichotí, přidejte: "Ale znáš mě, já jsem prostě stará konzerva. Sice je to bomba, ale v tom hnědém mikádu ses mi líbila víc."

8. otázka: Tebe už sex se mnou nebaví?

Nástraha: Tak a je to tady – vaše drahá si po těch letech všimla, že frekvence vašich intimních dýchánků prudce klesla a s ní i velká část původně přítomné vášně. Dost možná má pocit, že pro vás je sex s ní čistě zdravotní záležitost. A asi ji taky přestalo stačit brát milování jako ideální dvouminutovku na rozmyšlení zítřejší večeře.

Prostě se v posteli nudí a hlavně se bojí, že pokud to tak úplně nestačí jí, co teprve vám? Že tyto vyježděné koleje – sem sáhnu, tam pohladím, hned tam, hned ven – by mohla narušit výhybka k novému milostnému objektu. Takže rozhodně nereagujte větou typu: "No aby ne, když ležíš jak dřevo." Chce to trochu popela na hlavu a vzrušující návrh.

Správná odpoveď: To víš, že baví. Nikdo jiný neví, co mám doopravdy nejradši. Jenom jsem občas trochu unavený. Ale možná máš pravdu a chtělo by to nějaké zpestření. Co kdybysme děti dali na víkend k babičce, podívali se na nějaký romantický film (! – rozhodně v této fázi nezmiňujte živočišnější filmové umění nebo fotbal)?

9. otázka: Je ta tvoje nová sekretářka pěkná?

Nástraha: Ano, vaše nová sekretářka je VELMI pěkná. Konečně budete mít v práci na co koukat, když se budete nudit na poradě, a taky uvažujete o nákupu nového obleku. Ať už tím vaše plány končí, nebo si hodláte hlubším vztahem s novou kolegyní komplikovat život, doma ji musíte vykreslit jako chovance ústavu pro mentálně postižené zkříženého s ošklivkou Betty. Vaším cílem je přece klidná, ne tichá domácnost. Až ji pak vaše žena potká a zjistí, že pravda je jaksi jinde, můžete zabodovat: "Tobě se fakt zdá pěkná? To mám teda asi vážně jinej vkus. A celá firma se mnou – tady by si o ni nikdo neopřel ani tříkolku."

Správná odpověď: "Já ani nevím, moc jsem si ji neprohlížel. Kristepane, doufám, že má aspoň natolik velkej mozek, aby rozeznala sešívačku od faxu. Ne jako ta poslední!"

10. otázka: Proč neustále necháváš špinavé prádlo po celém bytě?

Nástraha: I když to tak na první pohled vypadá, není to otázka. Je to jasná výzva: Pojď se hádat! Takže pokud nemáte pro tuto chvíli v úmyslu podobný program, neodpovídejte. Rovnou, bez prodlení se omluvte, nasaďte výraz plyšového medvídka a snažte si být roztomilý (ne sarkastický!). Pokud se vám podaří tuto směs namíchat v ideálním poměru, hrozba hádky a případné následné manželské stávky bude zažehnána. Úplně stejně fungují i dotazy na to, kdy konečně vymalujete ten příšernej strop nebo zda si myslíte, že máte doma služku. Vaše partnerka je prostě unavená, přepracovaná a hledá optimální ventil.

Správná odpoveď: "Ježíš promiň, já jsem teda truhlík, viď? Jako kdybys mě o to už stokrát neprosila, já mám fakt asi začínajícího Alzheimera. No to máš tedy vyhlídky na stáří s dementím uzlíčkem nervů," (doširoka otevřené oči a rty stisklé do výrazu "já vůl". Chvilka na to, aby se jí vás zželelo nebo aby se rozesmála).

11. otázka: Půjdeš se mnou nakupovat?

Nástraha: Samozřejmě, že to znamená pozvání, abyste se zúčastnili honu na něco. Mimo jiné i proto, aby při vybírání oblečení měla mluvicí zrcadlo a taky aby odpovědnost za výdaje byla dělitelná dvěma. Zároveň se chce ale ujistit, jestli jste schopen obětovat se z lásky k ní. A taková oběť čas od času utužuje vztah. Koneckonců vzpomeňte si, jak manželka vedle vás supěla na kole do kopce, přestože její ideální dovolená je v hotelu all inclusive v poloze ležmo. Pokud jste přesvědčen, že pro akt oběti ještě nejste dostatečně zralý, musíte načechrávacím slovním tanečkem svou milovanou přesvědčit, že vaše účast by byla spíše na škodu věci.

Správná odpoveď: Varianta A: "No to víš, že tě v tom nenechám. A koupíme si něco dobrého na večer." Varianta B: "A nepomohla by ti Lucka s tím výběrem líp? Mohly byste si tam dát i kafe. Pokecat. A mezitím doma přidělám tu poličku, co?"

Pro pokročilé: rady od mužů pro muže

Jsou tajemství o životě se ženou, která si předávají jen muži mezi sebou. Čistě náhodou jsme některá zaslechly:

"Je velká chyba říct manželce nebo přítelkyni, že jí ty nové džíny DĚLAJÍ hezkou postavu. Musíte brát za základní premisu, že ta krásná postava už tam byla, a říct radši, že ty džíny ZVÝRAZŇUJÍ její úžasnou figuru. Jinak se vám to může ošklivě nevyplatit. To samé platí na výrazy: Ten účes ti zužuje obličej. Nebo Tahle rtěnka tě dělá sexy."

Robert, 32 let

"Když přijde moje přítelkyně domů, práskne kabelkou do kouta a začne remcat, že tu kromě ní nikdo neuklízí, není dobré se s ní začít hádat. Většinou ji naštvala kamarádka nebo prodavačka a slíznul bych to i za ně. Lepší je, když jí uvařím kafe a nabídnu, že půjdem na večeři někam ven. To má čas se uklidnit a na to, že bych měl pomáhat s úklidem, zapomene."

David, 37 let

"Pánové. Nikdy, ale opravdu nikdy nepomlouvejte její nejlepší kamarádku. I když se zrovna ,navždy’ rozešly. Ony se totiž nakonec usmíří a vy si to odnesete!"

Pavel, 29 let

"Jsou výrazy, který chytrej chlap prostě svojí ženě nikdy neřekne. Třeba ,Umyl jsem TI nádobí’ nebo ,Kde MÁŠ talíře?’ a taky na oznámení, že přijede tchýně, neodpoví ,Už zase?’. Chytrej chlap totiž ví, že skamarádit se s tchýní se strašně vyplatí."

Ivan, 47 let

"Když máte máslo na hlavě (třeba jste přišli pozdě z podnikové oslavy), nezkoušejte se hádat ani vymlouvat. Tvařte se zkroušeně a noste kytky, dokud to nepřejde." Libor, 34 let