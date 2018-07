Mileniálové v roli rodičů. V čem jsou jiní než předchozí generace?

Radí se s internetem, ne s mámou

Zatímco jejich maminky vychovávaly své potomky zaplaveny radami a doporučeními z úst vlastních maminek, babiček a tet (a pod jejich bedlivým dohledem), současní mladí rodiče si do péče o své dítě nenechají rodinou moc mluvit.



Jsou zvyklí fungovat v symbióze s moderními technologiemi a nevidí důvod proč by to jako mámy a tátové měli měnit. Když potřebují zjistit, co znamenají ty pupínky na juniorově tvářičce, směle se obrátí pro radu na internetové vyhledávače nebo ostatní rodiče ve virtuálních diskusních fórech, jako je třeba E-mimino.



„Dobrá zpráva je, že dnešní rodiče vědí mnohem víc o vývoji dítěte než tomu bylo dříve,“ sdělila programová ředitelka společnosti Zero to Three Rebecca Parlakianová The New York Times.

Google je podle ní nová babička, sousedka i chůva. Což ovšem na druhou stranu může znamenat jisté riziko – čím víc totiž máte informací, tím víc se můžete v problému ztrácet.