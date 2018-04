Děti, o Mikuláše a čerta nepřijdete, ukázal průzkum

Svátek svatého Mikuláše je stále velmi populární. Podle výzkumu Českého národního panelu, kterého se v druhé polovině listopadu zúčastnilo 500 uživatelů internetu, ho oslaví tři čtvrtiny dotázaných.

„Dvě třetiny si myslí, že návštěva Mikuláše a čerta má na děti výchovný efekt,“ uvedli autoři průzkumu.



Čert není pro každého

Ale někteří rodiče známé postavy s dlouhým bílým vousem, rohy, řetězem a andělskými křídly v sobotu 5. prosince do svého bytu kvůli špatným zkušenostem už raději nepustí.

„Pozvali jsme Mikuláše s čertem, když byly synovi Tomášovi tři roky. Jenže to, co se pak u nás dělo, připomínalo spíš běsnění psychopata. Čerta jsme nakonec museli poslat ven. Syn se nám pak ještě několik nocí budil strachy,“ vzpomíná pětatřicetiletá paní Jana z Prahy.

Podobnou zkušenost má i paní Petra z Náchoda, které ještě do nedávna stačilo říct před dcerou, že brzy bude Mikuláš, a ona se rozplakala. „Poprvé jsme dceru vzali v necelých čtyřech letech do města mezi čerty a Mikuláše. Když na ni pak jeden bafl, počůrala se z toho. Od té doby jsme raději každého Mikuláše byli doma,“ vypráví matka dnes již desetileté dcery.

Rodiče, kteří si pozvou domů mikulášskou družinu, by si podle psychologů měli uvědomit, že dítě do sedmi let zpravidla považuje postavy Mikuláše, čerta a anděla za opravdové. A pokud čert vypadá ďábelsky, děti se mohou zbytečně vyděsit. Je tedy nutné si uvědomit, jestli je právě pro vašeho potomka výchovná lekce s pytlem z pekla opravdu nutná a v jeho věku vhodná.

„Čert by neměl především k dětem, které jsou úzkostlivé, bojí se více než jeho vrstevníci, snadno se poleká. U vyrovnaných malých dětí se sice nadílky čert účastnit může, ale návštěva by se měla obejít bez křiku, strašení nebo dokonce výprasku,“ upozornil psycholog Radim Opatrný.

Starší děti berou návštěvu Mikuláše, čerta a anděla už jako hru, zábavu, zpestření před blížícími Vánocemi.

Podle už citovaného průzkumu si svátek svatého Mikuláše obvykle nepřipomínají nebo neslaví bezdětní dospělí nebo rodiče s odrostlými dětmi. „Pouze pět procent Mikuláše odmítá, protože se strašením dětí nesouhlasí,“ sdělili autoři výzkumu.

Mikuláš nejčastěji nosí sladkosti

Mikulášská nadílka by se měla letos rozdávat v rodinách dvou třetin dotázaných lidí. Že k nim dorazí Mikuláš s čertem a andělem, pak odpověděl každý třetí dotázaný. Pětina stráví Mikuláše tím, že půjde na mikulášskou besídku.

A co obvykle tvoří mikulášskou nadílku? Podle výsledků výzkumu dostávají děti nejčastěji sladkosti, ovoce či ořechy. Téměř každý třetí dotázaný naděluje svým dětem uhlí. V méně případech děti dostávají hračky nebo peníze.

Strašíte děti Mikulášem a čertem?